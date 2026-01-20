描き起こしイラストを使用したグッズが当たる！【とある科学の超電磁砲WEBくじ】
【とある科学の超電磁砲WEBくじ】
株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原高明）は
2026年1月20日(火)より、【とある科学の超電磁砲WEBくじ】の販売を開始いたしました。
TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』より、小悪魔メイドになった可愛い美琴達の描き起こしイラストを使用した、【とある科学の超電磁砲WEBくじ】がオンラインくじサイト「WEBくじ」にて販売されます。
A賞には美琴と食蜂の印象的なビジュアルを使用したデスクマット、小悪魔メイドな美琴達を可愛く飾れるアクリルスタンド、キーホルダー、スマホケースに入れたり付属の台座で立てて飾れる台座つきアクリルカード、手ごろなサイズ感で飾りやすいA5イラストボード、定番の缶バッジなどのコレクションしたくなるグッズラインナップとなっております。
ラストWIN賞にはミニキャラ大集合でボリュームたっぷりの特大アクリルスタンド！
どれも可愛い小悪魔メイドな美琴達のグッズを手に入れる機会をどうぞお見逃しなく！
■賞品ラインナップ
［A賞］デスクマット(全1種)
［B賞］アクリルスタンド(全7種)
［C賞］アクリルキーホルダー(全7種)
［D賞］台座つきアクリルカード(全7種)
［E賞］A5イラストボード(全8種)
［F賞］缶バッジ(全7種)
[購入特典]コースター
１度の注文で5枚購入ごとにもれなくランダムで1つプレゼント(全7種)
［ラストWIN賞］特大アクリルスタンド(全1種)
BOXのくじをすべて引き終えると必ずもらえる豪華特典
［モアチャン！］アクリルパネル(全1種)
くじを購入されたお客様の中から抽選で5名様に「アクリルパネル」をプレゼント。
<全賞品画像>
※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。
■サービス詳細
・サービス名
・サービスサイトURL
https://web-kuji.jp/lotteries/railgun
・WEBくじ公式Twitter
https://twitter.com/web_kuji
・販売価格
くじ１枚：750円（税込） ※1注文につき最大73枚まで
送料：初回のみ 770円（税込）
※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。
・販売期間
2026/1/20(火) 12:00 ～ 2026/3/12(木) 17:59
※販売期間は変更となる場合があります。
・支払い方法
クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ
・発送時期
2026年5月中旬～下旬頃
＜著作権表記＞
(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T