Y′s、 デニムアイテムを提案する『Y′s DENIM ESSENTIALS』 を公開

Y’sより、トレンドやシーズンに左右されない服の基準を軸に、構造・分量・可動性・佇まいをデニムに落とし込んだコレクション「DENIM ESSENTIALS」を提案。

機能的で品位ある日常着として、繰り返し着用され、時間とともに身体に馴染んでいくこと。装飾ではなく、機能から導き出されたフォルム。

過剰な説明を必要としない静かな存在感が、独自の佇まいを形づくります。

ブラウス \85,800（税込）

カラー：インディゴ・ブラック／サイズ：XS・S

1月発売

ドレス\114,400（税込）

カラー：ライトブルー・インディゴ・ブラック／サイズ：XS・S

3月発売予定

パンツ\83,600（税込）

カラー：ライトブルー・インディゴ・ブラック／サイズ：XS・S

4月発売予定

ジャケット\127,600（税込）

カラー：ライトブルー・インディゴ・ブラック／サイズ：S

3月発売予定

パンツ\94,600（税込）

カラー：インディゴ・ブラック／サイズ：XS・S

1月発売

ブルゾン\82,500（税込）

カラー：インディゴ・ブラック／サイズ：XS・S

1月発売

パンツ\94,600（税込）

カラー：インディゴ・ブラック／サイズ：XS・S

1月発売

ジャケット\79,200（税込）

カラー：インディゴ・ブラック／サイズ：XS・S

2月発売予定

パンツ(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/g/gYX-P99-027-1-01/)\36,200（税込）

カラー：インディゴ・ブラック／サイズ：XS・S

ドレス\143,000（税込）

カラー：ライトブルー・インディゴ・ブラック／サイズ：XS・S

4月発売予定

ブルゾン\110,000（税込）

カラー：ライトブルー・インディゴ・ブラック／サイズ：XS・S

3月発売予定

パンツ\90,200（税込）

カラー：ライトブルー・インディゴ・ブラック／サイズ：XS・S・M

3月発売予定

最新コレクションは、日本国内ストア及び公式オンラインブティックでお買い求めいただけます。





日本国内ストア(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/)

公式オンラインブティック(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c30/)





Y’s DENIM ESSENTIALS(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/?post_type=collection&p=63114&preview=true)

Y's(http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/)

ワイズは、1972年に山本耀司が手掛けた最初のブランドであり、それとともに、山本の服作りへの思想と哲学です。原点は、男性の服を女性が着るというコンセプトのもと時代に流されることのない価値観を持つ、自立した女性たちへの服作り。機能的で品位ある日常着。独自のカテゴリーの中、普遍的な価値観とユニークなパターンメイキングで形づくられるワイズのクリエイション。カッティングとシルエットに拘り、素材の風合いを生かし、着ることによって生まれる人の体と服の間にある空気感、分量感、バランスを大切に行われる服創り。哲学を受け継ぐ現在のアトリエチームの表現により、ブランドのアイデンティティ、機能的で質の高いプレタポルテを提案するコレクションを体現しています。

http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/





