³¤³°¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Éô¡¢Èà½÷¤Î¤»¤¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§All Her Fault¡¿Á´8ÏÃ¡ËÍ½¹ðÊÔ¡õ¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¡½é²ò¶Ø¡ª

(C) Carnival Film & Television Limited 2025.
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Ö¥íー¥É¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÊüÁ÷¶É¡ÖBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Óー¥¨¥¹¥Æ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡¡～²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²～¡Ù¤Î¥µ¥é¡¦¥¹¥Ìー¥¯¤¬¼ç±é¤·¡¢¼ºí©¤·¤¿5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤òÁÜº÷¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤È¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤¿¿Áê¤òÉÁ¤¤¤¿ÏÃÂê¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Éô¡¢Èà½÷¤Î¤»¤¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§¡§All Her Fault¡Ë¤ò2·î7Æü(ÅÚ)¿áÂØÈÇÂè1ÏÃ¤òÌµÎÁÊüÁ÷¡¢2·î13Æü(¶â)¤è¤êÆüËÜÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª¹ç¤ï¤»¤ÆÍ½¹ðÊÔ¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò²ò¶Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¼ºí©¡Ä¡¢¥»¥ì¥Ö°ì²È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥éー
¡¡ÆÍÁ³5ºÐ¤Î»Ò¶¡¤¬¼ºí©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥»¥ì¥Ö°ì²È¤Î±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¶ÛÄ¥´¶°î¤ì¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥éー¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤¬Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤ä¡¢¾ï¤ËÆæ¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÉ×¡¢¤½¤ÎÉ×¤Ë¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¤¹¤ëËå¤ÈÄï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¥·¥Ã¥¿ー¡¢²áµî¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¤é¤·¤¤¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤Ë¡¢°ì¸«Í§¹¥Åª¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¡Ä¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Á´°÷¤ËÍ¶²ý¤ÎÍÆµ¿¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ã¥È¤â¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¡£Í¶²ý¤·¤¿ÈÈ¿Í¤ÎÀµÂÎ¤ÏÁá¤¯¤«¤é¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤ä¶¦ÈÈ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ê¤É¤ÎÆæ¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈëÌ©¤¬¼¡¡¹¤ËË½Ïª¤µ¤ì¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¤Ê¤¼Í¶²ý¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Ù¤¿¿Áê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ü¿¼¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ä²ÈÂ²Æâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥ÞÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê²ÈÂ²¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²´Ø·¸¡¢ÉáÄÌ¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª¤¯¤ë¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢ÈëÌ©¤äÍßË¾¡¢±³¤¬¤É¤í¤É¤í¤È±²´¬¤¯ÍÍ»Ò¤ò¥É¥é¥Þ¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë·Ù¾â¤òÍ¿¤¨¤ë¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡£¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢»ÊË¡¤äË¡Î§¤ÇºÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤Ï¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤¬¤¯¤è¤¦¤ËÀ¸¤¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¼«ÂÎ¤¬µ¾À·¼Ô¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¥É¥é¥Þ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ë¡£
¥µ¥é¡¦¥¹¥Ìー¥¯¼ç±é¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¡ß¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Óー¡Ù¤Î¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥àÀ½ºî¡¢¶¦±é¤Ë¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Úー¥Ë¥ã¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡¦À½ºî¿Ø¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÈÈºá¾®Àâ²È¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Þー¥é¤¬2021Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Æ±Ì¾¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾®Àâ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ø£×£Ï£Ì£Æ-»¦¿Íµ´¤Î¶¸±ã-¡Ù¤Î¥ßー¥¬¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¤¬´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¡¢¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢²¦～²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²～¡Ù¤Ç¥·¥ô¥©ー¥ó¡¦¥í¥¤Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥µ¥é¡¦¥¹¥Ìー¥¯¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤È¼ç±é¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Óー¡Ù¤Ê¤É¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡¦¥É¥é¥Þ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤âÀ½ºîÁí»Ø´ø¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¡È¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÎÌ¯¡É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢³«»Ï1Ê¬¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤àË×Æþ·¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥µ¥é¡¦¥¹¥Ìー¥¯¤Ï¡¢¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡Ù¤Î¥·¥ô¥©ー¥óÌò¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Î´é¡¢Â©»Ò¤Î¼ºí©¤Ë¶ìÇº¤¹¤ëÊì¤È¤·¤Æ¤Î´é¡¢É×¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤âÈà¤ò°¦¤¹¤ëºÊ¤È¤·¤Æ¤Î´é¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÍ¿¤¨¡¢Àè¤´¤í¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡ÊÊüÁ÷±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ¡Ë¤Ç¤Ï¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥êー¥ºÉôÌç¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Ç¤â¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥µ¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡¦¥¸¥§¥ËーÌò¤Ë¡Ø¥¶¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¥º¡Ù¤Î¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥µ¤ÎÉ×¥Ôー¥¿ーÌò¤Ë¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥íー¥¿¥¹¡¿½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ì¥¤¥·ー¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¶²ý»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ë¥·¥«¥´·Ù»¡¤Î¥¢¥ë¥«¥é¥º·º»öÌò¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Úー¥Ë¥ã¤Ê¤É¡¢±éµ»ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¹ë²Ú¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¦¥¥ã¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡ÖÈà½÷¡×¤¿¤Á¤Ë´ó¤»¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤ò¤â¤Ä
¡¡Â©»Ò¤Î¥Þ¥¤¥í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ôー¥¿ー¤Ï¥Þ¥ê¥Ã¥µ¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿ÈÖ¹æ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤ë¡£Ä¾¤°¤ËÀµµ¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¥Þ¥ê¥Ã¥µ¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ôー¥¿ー¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÊ¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤òÈóÆñ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Í¶²ýÈÈ¤¬¥¸¥§¥Ëー¤Î¸Û¤Ã¤¿¥·¥Ã¥¿ー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¸¥§¥Ëー¤ÎÉ×¤Ï¡ÖÈà½÷¤Î¿È¸µÄ´ºº¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¥¸¥§¥Ëー¤òÀÕ¤á¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢²¿¤«ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÈà½÷¡×¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©ËÜºî¤Ï¡Ö»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëºÊ¤¿¤Á¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÉÔ¼êºÝ¤òÀÕ¤á¤ëÉ×¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÐÎ©¼´¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢·ëº§¤È°é»ù¤Ë¤ª¤±¤ë¾ïÂÖ²½¤·¤¿ÃËÀ¤ÎÉÔºß¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòº£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÏÀÁè¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Í£°ì¤Îµß¤¤¤Ï»ÒÈÑÇº¤Ê¥¢¥ë¥«¥é¥º·º»ö¤ÎÂ¸ºß¤À¤¬¡¢Èà¼«¿È¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬Êª¸ì¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤Î¥ßー¥¬¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Î¤É¤Î½÷À¤â¡¢¥Þ¥ßー¥®¥ë¥È*¤äÉ×ÉØ´Ö¤Î²È»öÏ«Æ¯°Õ¼±¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥µ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¡ÖÈà½÷¡×¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£ÀÕÇ¤´¶¤äºá¤Î°Õ¼±¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡ÖÈà½÷¡×¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤ò»ý¤Ä¥É¥é¥Þ¤À¡£
±ÑÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ç¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡ª¸ø³«¤«¤é3½µ´Ö¤ÇPeacock¤ÎºÇ¹â¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°µÏ¿Ã£À®¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤¬Áí¤¸¤Æ¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¿É¸ý¤Î±Ñ¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤¬¸Þ¤ÄÀ±¤ÎËþÅÀ¥ì¥Ó¥åー¤òÊó¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ýー¥¿ー¡×¡ÖHELLO¡×»ï¤Ê¤É¡¢±ÑÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¡¢IMDB¤Ï10ÅÀÃæ7.6ÅÀ¡¢ROTTENTOMATO¤ÎTomatometer¤Ï78%¤Ê¤É¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥ÞÉ¾²Á¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SNS¤Î³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ò»ëÄ°¤·¤¿¿Í¡¹¤«¤é¤ÎÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£ÆÃ¤Ë¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤âÌ³¤á¤ë¥µ¥é¡¦¥Ìー¥¯¤Î±éµ»¤Ë¤Ï¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆPeacock¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯11·î¤Î½é¸ø³«¤«¤é3½µ´Ö¤ÇPeacock¤ÎºÇ¹â¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°µÏ¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¶¦¤Ëº£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°ìÈÖ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃÂêºî¤À¡£
¡ãÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¡ä³¤³°¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Éô¡¢Èà½÷¤Î¤»¤¤¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë
ÊüÁ÷¡§BS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à
¡ã»úËëÈÇ¡ä2·î13Æü(¶â)¤è¤êËè½µ¶âÍË¤è¤ë10:00 ¤Û¤«
¡ã¿áÂØÈÇ¡ä2·î20Æü(¶â)¤è¤êËè½µ¶âÍË¤¢¤µ9:00º¢ ¤Û¤«
¢¨2/7¡ÊÅÚ¡Ë¤Ò¤ë12:00¡¡¿áÂØÈÇ Âè1ÏÃ ÌµÎÁÊüÁ÷
ÇÛ¿®¡§BS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à for prime video
¡ã»úËëÈÇ¡¦¿áÂØÈÇ¡ä2·î7Æü(ÅÚ)¤è¤êÂè1ÏÃ Àè¹ÔÇÛ¿®¡ª
¥ì¥®¥å¥éーÇÛ¿®¡§2·î13Æü(¶â)¤è¤ê¡¢Ëè½µ1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.bs10.jp/premium/drama/allherfault/1/
¡Ú´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¡Û¡¡¥ßー¥¬¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¡Ê¡Ø£×£Ï£Ì£Æ¡¡-»¦¿Íµ´¤Î¶¸±ã-¡Ù¡Ë
¡Ú´ÆÆÄ¡Û¡¡¥ß¥ó¥ー¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥í¡Ê¡Ø»°ÂÎ¡Ù¡Ë¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥Ç¥Ë¥¹¡Ê¡Ø¥Ë¥åー¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¡°å»Õ¤¿¤Á¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ë
¡ÚÀ½ºîÁí»Ø´ø¡Û¡¡¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥Þー¥Á¥ã¥ó¥È¡Ê¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Óー¡Ù¡Ë¡¢¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥Ëー¥à¡Ê¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Óー¡Ù¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥ó¡¦¥µ¥«ー¥Ë¡Ê¡ØÎ¹¤¹¤ë¥¸ー¥ó¥º¤È£±£¹ºÐ¤ÎÎ¹Î©¤Á¡Ù¡Ë¡¢¥µ¥é¡¦¥¹¥Ìー¥¯¡Ê¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡¡～²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²～¡Ù¡Ë¤Û¤«
¡Ú½Ð±é¡Û¥µ¥é¡¦¥¹¥Ìー¥¯¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ì¥¤¥·ー¡Ê¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥íー¥¿¥¹¡¿½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡Ë
¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¡¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¥º¡Ù¡Ë
¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ê¥ê¥¹¡Ê¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡¿¥¢¥¦¥È¥íー¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¡Ù¡Ë
¥¢¥Óー¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡Ê¡Ø°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡Ë
¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥ê¥¹¡Ê¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ë
¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥â¥ó¥¯¥¹¡Ê¡Ø¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥»¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¥º¡Ù¡Ë
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Úー¥Ë¥ã¡Ê¡Ø¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡Ù¡Ë¤Û¤«
STORY¡§
¡¡»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ã¯¤â¤¬Á¢¤àÍµÊ¡¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤ª¤¯¤ë¥Þ¥ê¥Ã¥µ¡¦¥¢ー¥ô¥¡¥¤¥ó¡£¤³¤ÎÆü¤â»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢5ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤Î¥Þ¥¤¥í¤Î¤ª·Þ¤¨¤Î¤¿¤á¤Ë»ØÄê¤Î¾ì½ê¤òË¬¤ì¤ë¡£¿·¤¿¤Ë³Ø¹»¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤ÎÊì¿Æ¥¸¥§¥Ëー¤«¤é¡¢Êü²Ý¸å¥Þ¥¤¥í¤¬°ì½ï¤Ë²È¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¤À¡£¤·¤«¤·¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿½÷À¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥í¤Î¤³¤È¤â²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤À¤Ã¤¿¡£É×¤Î¥Ôー¥¿ー¡¢¥¸¥§¥Ëー¤ò´Þ¤à¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÃ¯¤â¤¬¥Þ¥¤¥í¤Î½êºß¤òÃÎ¤é¤º¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥µ¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ë¡£¥·¥«¥´·Ù»¡¤Î¥¢¥ë¥«¥é¥º·º»ö¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¤¥í¤ò³Ø¹»¤«¤éÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢ÁÜºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¢ー¥ô¥¡¥¤¥ó²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤Î±³¤äÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£