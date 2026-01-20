東西の意地とプライドがぶつかり合う、宿命の全国大会準決勝！「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs四天宝寺」をU-NEXT独占でライブ配信決定

株式会社 U-NEXT

U-NEXTは、2026年1月31日（土）より開催される「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs四天宝寺 」を独占でライブ配信いたします。ライブ配信の対象となるのは、東京初日公演である1月31日（土）12:00／17:30、東京凱旋公演である3月7日（土）12:00／17:30、3月15日（日）12:00／17:30【大千秋楽】の計6公演です。

ミュージカル『テニスの王子様』は、2023年に20周年を迎え、テニミュシリーズ通算公演数は2,000回を突破。累計動員数は350万人を超え、2.5次元ミュージカルのパイオニアとして、日本のみならず海外でも支持されています。4thシーズンでは、全国大会準決勝へと物語が進んでおり、青学(せいがく)と四天宝寺による熱い激戦が繰り広げられます。

準々決勝を制した青学(せいがく)は、次戦の相手を決める不動峰と四天宝寺の試合を目撃。聖書（バイブル）と謳われる部長・白石率いる変芸自在な個性派集団・四天宝寺に対し、関東の中学生たちの意地とプライドが激突します。リョーマとの対戦を熱望する、西のスーパールーキー・遠山金太郎とは…？熱い戦いにぜひご注目ください。

U-NEXTでは、東京初日公演である1月31日（土）12:00／17:30、東京凱旋公演である3月7日（土）12:00／17:30、3月15日（日）12:00／17:30【大千秋楽】の計6公演を独占でライブ配信いたします。また、一部のライブ配信・アーカイブ配信では、配信限定の特典映像を視聴いただけます。

U-NEXTでは『テニスの王子様』の漫画やアニメ、劇場版も配信中です。ぜひあわせてお楽しみください。



ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs四天宝寺

＜ライブ配信＞

【配信期間／販売期間】

１.1月31日（土）12:00東京公演＜全景映像＞

・ライブ配信：1月31日（土）12:00～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～2月7日（土）23:59

・販売期間：1月24日（土）12:00～2月7日（土）12:00

２.1月31日（土）17:30東京公演＜スイッチング映像＞

・ライブ配信：1月31日（土）17:30～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～2月7日（土）23:59

・販売期間：1月24日（土）12:00～2月7日（土）12:00

３.3月7日（土）12:00東京凱旋公演＜青学スイッチング映像＞

・ライブ配信：3月7日（土）12:00～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～3月14日（土）23:59

・販売期間：2月28日（土）12:00～3月14日（土）12:00

４.3月7日（土）17:30東京凱旋公演＜四天宝寺スイッチング映像＞

・ライブ配信：3月7日（土）17:30～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～3月14日（土）23:59

・販売期間：2月28日（土）12:00～3月14日（土）12:00

５.3月15日（日）12:00東京凱旋公演＜全景映像＞

・ライブ配信：3月15日（日）12:00～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～3月22日（日）23:59

・販売期間：3月8日（日）12:00～3月22日（日）12:00

６.3月15日（日）17:30東京凱旋公演【大千秋楽】＜スイッチング映像＞

・ライブ配信：3月15日（日）17:30～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～3月22日（日）23:59

・販売期間：3月8日（日）12:00～3月22日（日）12:00

※ライブ配信終了後は、見逃し配信のみ購入することができます。

※３.４.６.は特典映像付きです（アーカイブ配信でも同内容の特典映像を視聴いただけます）

映像内容：

３.3月7日（土）12:00＜青学スイッチング映像＞…青学キャスト

４.3月7日（土）17:30＜四天宝寺スイッチング映像＞…四天宝寺キャスト

６.3月15日（日）17:30【大千秋楽】＜スイッチング映像＞…全出演キャスト



【視聴料】

１.５.（全景映像）：3,000円（税込）

２.３.４.６.（スイッチング映像）：4,000円（税込）

※ライブ配信＋見逃し配信つき

＜アーカイブ配信＞

※ライブ配信とは別途、購入が必要となります。アーカイブ配信は購入から1週間視聴可能です。

【アーカイブ配信／販売期間】

１.1月31日（土）12:00東京公演＜全景映像＞

２.1月31日（土）17:30東京公演＜スイッチング映像＞

・販売期間：2月19日（木）12:00～4月9日（木）23:59

３.3月7日（土）12:00東京凱旋公演＜青学スイッチング映像＞

４.3月7日（土）17:30東京凱旋公演＜四天宝寺スイッチング映像＞

・販売期間：3月26日（木）12:00～4月9日（木）23:59

５.3月15日（日）12:00東京凱旋公演＜全景映像＞

６.3月15日（日）17:30東京凱旋公演【大千秋楽】＜スイッチング映像＞

・販売期間：4月2日（木）12:00～4月9日（木）23:59

※３.４.６.はライブ配信時と同内容の特典映像を視聴いただけます。



【視聴料】

１.５.（全景映像）：3,000円（税込）

２.３.４.６.（スイッチング映像）：4,000円（税込）

(C)許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2025年10月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。