【VIPOインタビュー公開】KOCCA 大阪ビジネスセンター長：大阪発、日韓連携で目指すグローバル市場へのチャレンジとKOCCAの「コンテンツ金融支援制度」を紐解く

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

世界26カ所にビジネスセンターを展開している韓国コンテンツ産業の育成と海外展開を支援する政府機関、KOCCA（韓国コンテンツ振興院）(https://www.kocca.kr/jp/main.do)は、海外での拠点を拡大しています。

日本でも東京に加え、2024年11月に西日本での活動を中心とした、韓国と日本のコンテンツ産業の交流・協業の拠点となる大阪ビジネスセンターが新設されました。

今回、大阪のセンター長に就任された白 承爀（ベック スンヒョック）氏にインタビューを行い、大阪ビジネスセンター長としてのビジョンと活動状況、さらには白センター長ご自身が携わってきたKOCCAの「コンテンツ金融支援制度」についてお話を伺います。（2025年11月7日オンラインで実施）

白 承爀（ベック スンヒョック）氏（KOCCA［韓国コンテンツ振興院］大阪ビジネスセンター センター長）［略歴(https://www.vipo.or.jp/interview/list/detail/?i=4454#profile)］

大阪ビジネスセンター長 白 承爀（ベック スンヒョック）氏の経歴と就任の背景(https://www.vipo.or.jp/interview/list/detail/?i=4454#link01)

インタビュートップページはこちら :https://www.vipo.or.jp/interview/list/detail/?i=4454

◆ 日本留学からKOCCA研究員、そして再び日本へ

ピンチをチャンスに---大阪発、韓日協業で切り拓くグローバル市場(https://www.vipo.or.jp/interview/list/detail/?i=4454#link03)

◆ 立ちはだかる「東京一極集中」の大きな壁

◆ 関西のクリエイターと連携で新しいビジネスモデルを模索

◆ 奈良・神戸、そして九州へ。広がるネットワークと可能性

◆ 白センター長のビジョン：韓日の強みを結集して世界へ

◆ インディーゲームの祭典「BitSummit」での手応え

韓国が先駆けるコンテンツ産業を支える仕組み：「U-KNOCK」と「コンテンツ金融支援制度」(https://www.vipo.or.jp/interview/list/detail/?i=4454#link09)

◆ 初開催のIRピッチイベント「U-KNOCK 2025 in OSAKA」の手応え

◆ 資金調達スキルを学ぶ「U-KNOCK」の教育システム

◆ コンテンツの可能性を可視化する「コンテンツ価値評価」システムの評価方法と仕組み

◆ 投融資における「コンテンツ金融支援制度」の定着を目指して

KOCCAの海外戦略：コンテンツを軸に広がる産業連携とビジネスセンターが担う役割(https://www.vipo.or.jp/interview/list/detail/?i=4454#link14)

最後に：VIPOと日本のコンテンツ企業へのメッセージ(https://www.vipo.or.jp/interview/list/detail/?i=4454#link15)

白 承爀（ベック スンヒョック）氏（KOCCA［韓国コンテンツ振興院］大阪ビジネスセンター センター長）

＜本件に関するお問い合わせ＞

特定非営利活動法人映像産業振興機構 （VIPO）

報道関係者様向け e-mail：PR@vipo.or.jp（広報課）