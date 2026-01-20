本日20日は「大寒」！更に日本列島に大寒波襲来！！大塚のれん街で激アツ「ほっこり鍋フェアー」開幕！

写真拡大 (全7枚)

株式会社スパイスワークスホールディングス


東京大塚のれん街（東京都豊島区北大塚）の4店舗では、大寒である1月20日から2月末までの期間、寒い季節にこそ食べたくなる！をテーマに「ほっこり鍋フェア」を開催いたします。この機会に身体が温まるだけでなく、栄養豊富な具材たっぷりの鍋をお楽しみいただき、明日への活力となることを願っております。


各店舗の鍋を一部ご紹介いたします。



各店舗の鍋


寄せ鍋（う福）
う福　寄せ鍋(2人前)　2,728円

うな串のお供に、栄養たっぷりの寄せ鍋をご用意


ほっこり鍋の代表格！


※写真は4人前です





ロッキーカナイ　台湾鍋　1,868円

世界中の料理をおいしくお得に！が総合大衆居酒屋のロッキーカナイです！


鍋もインターナショナルに「台湾鍋」！


程よくピリッと唐辛子のカプサイシンが身体を温めます。





台湾鍋


鹿バラミニすき焼き
ブタマミレ　鹿バラミニすき焼き　　　1,630円

もつ焼きのブタマミレは、背徳感ゼロの鹿肉で。


鹿肉の味わいである、あっさりしているが奥深い味を鍋でお楽しみ下さい。


甘めのすき焼きタレが後を引く美味しさです。





北斎　馬つみれの豆乳きのこ鍋　　　979円　　　　　　　

午年は、どんどん馬肉を摂取して運を得ましょう！馬肉料理だからこその鍋を用意しました！


気軽に食べられる、嬉しい価格と大きさです！





馬つみれの豆乳きのこ鍋

東京大塚のれん街


「東京大塚のれん街」は、100年後の未来にこの景色を遺すため、古民家を再生し地元の方々の記憶に寄り添いながら、新たな訪れ人をも魅了する「食の集合体」として誕生しました。


その評価を得て、2022年にグッドデザイン賞受賞。


場　所：東京都豊島区北大塚２丁目27・28


公式サイト：https://www.otsuka-norengai.com/





● う福　　鰻をつまみに酒が気軽に飲める店


　営業時間： 平日　16:00 23:30　土日　12:00-23:00


　https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13226561/


●アガリコ餃子楼 　　餃子・点心中華バル 餃子はその日に包んだ出来立てです。


　営業時間：月　17:00 - 00:00 火ｰ金　17:00 - 03:00 土・日・祝日　 16:00 - 03:00　　　　


　https://www.instagram.com/agalicogyozarootsuka/


●焼肉屋台　皐月 美味しい肉がお得価格で満足度高い！　


　営業時間： 全日　17:00 - 00:00


　https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13221412/


●ブタマミレ 　　焼きとんが美味しい店 テイクアウトもしてます！


　営業時間： 火-金　16:00 - 23:15 土 15:00 - 23:15 日　15:00 - 22:45


　https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13231597/


●酒肴 北斎 　　お出汁と馬肉の店 丁度良い酒のつまみがあります


　営業時間： 平日　16:00 - 23:00 土日　14:00 - 23:00


　https://www.instagram.com/ootsukahokusai/


●みらく劇場 　　旨いのに安い。安いのに旨い。新鮮魚介と元気がもらえる店


　営業時間： 月-土　17:00∼25:00 日　16:00∼24:00　


　https://www.instagram.com/miraku_gekijo/


●日本栄光酒場ロッキーカナイ　　肉でも魚でも揃う大衆「肉」居酒屋


　営業時間：水‐土　16:00 - 03:00　日　16:00 - 23:00


　https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13283335/