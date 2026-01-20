本日20日は「大寒」！更に日本列島に大寒波襲来！！大塚のれん街で激アツ「ほっこり鍋フェアー」開幕！
東京大塚のれん街（東京都豊島区北大塚）の4店舗では、大寒である1月20日から2月末までの期間、寒い季節にこそ食べたくなる！をテーマに「ほっこり鍋フェア」を開催いたします。この機会に身体が温まるだけでなく、栄養豊富な具材たっぷりの鍋をお楽しみいただき、明日への活力となることを願っております。
各店舗の鍋を一部ご紹介いたします。
各店舗の鍋
寄せ鍋（う福）
う福 寄せ鍋(2人前) 2,728円
うな串のお供に、栄養たっぷりの寄せ鍋をご用意
ほっこり鍋の代表格！
※写真は4人前です
ロッキーカナイ 台湾鍋 1,868円
世界中の料理をおいしくお得に！が総合大衆居酒屋のロッキーカナイです！
鍋もインターナショナルに「台湾鍋」！
程よくピリッと唐辛子のカプサイシンが身体を温めます。
台湾鍋
鹿バラミニすき焼き
ブタマミレ 鹿バラミニすき焼き 1,630円
もつ焼きのブタマミレは、背徳感ゼロの鹿肉で。
鹿肉の味わいである、あっさりしているが奥深い味を鍋でお楽しみ下さい。
甘めのすき焼きタレが後を引く美味しさです。
北斎 馬つみれの豆乳きのこ鍋 979円
午年は、どんどん馬肉を摂取して運を得ましょう！馬肉料理だからこその鍋を用意しました！
気軽に食べられる、嬉しい価格と大きさです！
馬つみれの豆乳きのこ鍋
東京大塚のれん街
「東京大塚のれん街」は、100年後の未来にこの景色を遺すため、古民家を再生し地元の方々の記憶に寄り添いながら、新たな訪れ人をも魅了する「食の集合体」として誕生しました。
その評価を得て、2022年にグッドデザイン賞受賞。
場 所：東京都豊島区北大塚２丁目27・28
公式サイト：https://www.otsuka-norengai.com/
● う福 鰻をつまみに酒が気軽に飲める店
営業時間： 平日 16:00 23:30 土日 12:00-23:00
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13226561/
●アガリコ餃子楼 餃子・点心中華バル 餃子はその日に包んだ出来立てです。
営業時間：月 17:00 - 00:00 火ｰ金 17:00 - 03:00 土・日・祝日 16:00 - 03:00
https://www.instagram.com/agalicogyozarootsuka/
●焼肉屋台 皐月 美味しい肉がお得価格で満足度高い！
営業時間： 全日 17:00 - 00:00
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13221412/
●ブタマミレ 焼きとんが美味しい店 テイクアウトもしてます！
営業時間： 火-金 16:00 - 23:15 土 15:00 - 23:15 日 15:00 - 22:45
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13231597/
●酒肴 北斎 お出汁と馬肉の店 丁度良い酒のつまみがあります
営業時間： 平日 16:00 - 23:00 土日 14:00 - 23:00
https://www.instagram.com/ootsukahokusai/
●みらく劇場 旨いのに安い。安いのに旨い。新鮮魚介と元気がもらえる店
営業時間： 月-土 17:00∼25:00 日 16:00∼24:00
https://www.instagram.com/miraku_gekijo/
●日本栄光酒場ロッキーカナイ 肉でも魚でも揃う大衆「肉」居酒屋
営業時間：水‐土 16:00 - 03:00 日 16:00 - 23:00
https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132302/13283335/