本日20日は「大寒」！更に日本列島に大寒波襲来！！大塚のれん街で激アツ「ほっこり鍋フェアー」開幕！

東京大塚のれん街（東京都豊島区北大塚）の4店舗では、大寒である1月20日から2月末までの期間、寒い季節にこそ食べたくなる！をテーマに「ほっこり鍋フェア」を開催いたします。この機会に身体が温まるだけでなく、栄養豊富な具材たっぷりの鍋をお楽しみいただき、明日への活力となることを願っております。

各店舗の鍋を一部ご紹介いたします。

各店舗の鍋寄せ鍋（う福）う福 寄せ鍋(2人前) 2,728円

うな串のお供に、栄養たっぷりの寄せ鍋をご用意

ほっこり鍋の代表格！

※写真は4人前です

ロッキーカナイ 台湾鍋 1,868円

世界中の料理をおいしくお得に！が総合大衆居酒屋のロッキーカナイです！

鍋もインターナショナルに「台湾鍋」！

程よくピリッと唐辛子のカプサイシンが身体を温めます。

台湾鍋鹿バラミニすき焼きブタマミレ 鹿バラミニすき焼き 1,630円

もつ焼きのブタマミレは、背徳感ゼロの鹿肉で。

鹿肉の味わいである、あっさりしているが奥深い味を鍋でお楽しみ下さい。

甘めのすき焼きタレが後を引く美味しさです。

北斎 馬つみれの豆乳きのこ鍋 979円

午年は、どんどん馬肉を摂取して運を得ましょう！馬肉料理だからこその鍋を用意しました！

気軽に食べられる、嬉しい価格と大きさです！

東京大塚のれん街

馬つみれの豆乳きのこ鍋

「東京大塚のれん街」は、100年後の未来にこの景色を遺すため、古民家を再生し地元の方々の記憶に寄り添いながら、新たな訪れ人をも魅了する「食の集合体」として誕生しました。

その評価を得て、2022年にグッドデザイン賞受賞。

場 所：東京都豊島区北大塚２丁目27・28

● う福 鰻をつまみに酒が気軽に飲める店

営業時間： 平日 16:00 23:30 土日 12:00-23:00

●アガリコ餃子楼 餃子・点心中華バル 餃子はその日に包んだ出来立てです。

営業時間：月 17:00 - 00:00 火ｰ金 17:00 - 03:00 土・日・祝日 16:00 - 03:00

●焼肉屋台 皐月 美味しい肉がお得価格で満足度高い！

営業時間： 全日 17:00 - 00:00

●ブタマミレ 焼きとんが美味しい店 テイクアウトもしてます！

営業時間： 火-金 16:00 - 23:15 土 15:00 - 23:15 日 15:00 - 22:45

●酒肴 北斎 お出汁と馬肉の店 丁度良い酒のつまみがあります

営業時間： 平日 16:00 - 23:00 土日 14:00 - 23:00

●みらく劇場 旨いのに安い。安いのに旨い。新鮮魚介と元気がもらえる店

営業時間： 月-土 17:00∼25:00 日 16:00∼24:00

●日本栄光酒場ロッキーカナイ 肉でも魚でも揃う大衆「肉」居酒屋

営業時間：水‐土 16:00 - 03:00 日 16:00 - 23:00

