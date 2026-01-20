【発売６年で1000万個超※】あの“中毒めし”がさらに罪深く！浜乙女「混ぜ込み悪魔めし」が天かす増量で2月中旬にリニューアル発売

株式会社 浜乙女

のりやごま、ふりかけ、お茶漬けの素などの製造、販売を行う株式会社浜乙女（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：服部義博）は、累計出荷数1000万個(※)を突破したヒット商品「混ぜ込み悪魔めし」を、2026年2月中旬より全国でリニューアル発売します。発売7周年を機に、話題の「背徳グルメ」トレンドを反映し、メイン具材の天かす『やみつき玉』を増量。米粉ブレンドによる香ばしくサクサク感のある『やみつき玉』と、青じそ・青のり・天つゆの絶妙な配合バランスで“やみつき度”を極限まで高めました。

(※弊社出荷実績個数 期間2019年8月～2025年12月）

■リニューアル背景

混ぜ込み悪魔めし

2018年頃の悪魔のおにぎりブームから、家庭で簡単に作れる混ぜ込みタイプのふりかけとして「混ぜ込み悪魔めし」を2019年8月に発売、2026年には発売7周年を迎えます。健康志向の流れがある一方で、昨今の食トレンドとして「悪魔系レシピ」「ギルディフード」「背徳グルメ」といった″あえて罪深いおいしさ“を楽しむ傾向が、今も根強く続いています。

そこで『やみつき進化!!』をコンセプトにさらなる満足感を目指してリニューアル発売します。

■リニューアルポイント

■商品概要

- 悪魔めしオリジナル天かす「やみつき玉」を増量！悪魔めしのメイン具材である天かすを増量。天かすは、従来品から引き続き、悪魔めしオリジナル天かす『やみつき玉』を使用しています。米粉をブレンドし、香ばしい風味とサクサク食感に仕上げ、ほどよい塩味がご飯の甘みを引き立て、最後までおいしく食べ進められます。- 「こってり×さっぱり」の組み合わせをさらに進化！天かすを増量することにより、こってり味を爽やかにする「青じそ」、磯の香りが食欲をそそる「青のり」、甘めの出汁がおいしい「天つゆ（顆粒）」の風味、配合バランスも一から見直し、こってり感とさっぱり感が両立した、やみつきの味わいに仕上げました。- 売場で目立つパッケージデザイン！袋サイズをスリム化発売7周年を迎え、発売当初に近づけたパッケージデザインへ。悪魔化したおにぎりキャラが飛び交う賑やかなデザインで「やみつき進化!!」を表現しています。また、包装資材の削減にも配慮し、袋の横幅をスリム化しました。悪魔めし おにぎり[表: https://prtimes.jp/data/corp/149800/table/26_1_0801b109d042b1c6d06db04f4036386e.jpg?v=202601201121 ]

