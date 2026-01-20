AKKODiS、「京都哲学研究所」の一般賛助会員として入会

AKKODiSコンサルティング株式会社

世界30ヵ国で企業のイノベーションと成長を加速させるデジタルエンジニアリングコンサルティングを展開するAKKODiSの日本法人で、現場変革の力とデジタル技術により企業の生産性向上とAIトランスフォーメーションの実現を支援するAKKODiSコンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎 健一郎、「以下、AKKODiS」）は、「京都哲学研究所が提唱する「価値多層社会の実現」というビジョンに賛同し、一般賛助会員として入会しました。今後、同研究所が主催するシンポジウム／研究会への参加や社内研修・事業開発への研究所の知見の活用を通じて、社会的価値の創出を促進してまいります。



急速な技術革新と社会変容が進むなか、AIトランスフォーメーションをはじめとする複雑な課題に取り組むには、技術的アプローチだけでなく、その本質を問い直す視点が不可欠です。当社は「京都哲学研究所」が掲げる「新しい社会インフラには新しい哲学が必要である」という設立理念に共感し、一般賛助会員としての活動を通じて、当社の事業展開の促進および新しいインフラ・技術革新へ貢献してまいります。



AKKODiSは、「日本企業を、世界企業へ、現場変革から。」というビジョンの実現に向け、AKKODiSのチームが企業および組織の現場との融合＜フュージョン＞による独自のアプローチにより、企業の生産性向上とAIトランスフォーメーションを支援しています。



「京都哲学研究所」とは

京都哲学研究所は、学際的研究と産官学民連携を通じて多様な価値観を提案すること、および、異なる価値観を認め合い、共存し、協力し合う「価値多層社会」実現に向けた国際的運動体の形成をめざし、2023年7月に設立されました。

さまざまな人々が世界各地より一堂に会し、価値多層社会の実現に向けて討議する「京都会議」の開催をはじめ、新たな価値の提案に結びつく哲学研究、産官学民、アート・デザイン界等との価値共創といった活動を行っています。

京都哲学研究所のWebサイト：https://k-philo.org/ja/(https://k-philo.org/ja/)

AKKODiSコンサルティング株式会社について

Akkodisは、テクノロジーを駆使してプロセスや製品の開発、運用、最適化のあり方を再定義し、企業のイノベーションと成長を加速させるグローバルなデジタルエンジニアリングコンサルティング企業です。AI、データ、クラウド、エッジ、ソフトウェアエンジニアリングにおける深い専門性を強みに、戦略策定からコンサルティング、人財開発、実装まで、テクノロジーと人財を融合した包括的なソリューションを提供します。Akkodis Intelligenceへのコミットメントにより、テクノロジーの飛躍的な力と、人の創造性と協働という代替不可能な強みを結びつけ、企業の競争力を高めます。

Adecco Groupの一員としてスイスに本社を構え、Akkodisは30か国以上で50,000人のエンジニアとテックコンサルタントを擁し、Consulting、Talent、Solutions、Academyのサービスを展開しています。業界横断的な視点と確かな実行力により、複雑な課題を解決し、持続可能な成長を実現します。



日本法人のAKKODiSコンサルティング株式会社は、「日本企業を、世界企業へ、現場変革から。」をビジョンに掲げ、6,000名を超える現場に精通したテックコンサルタントのチームが、顧客組織の現場と融合＜フュージョン＞する独自のアプローチにより、組織内部から変革を促進し、AIトランスフォーメーションを通じた飛躍的な生産性向上と世界スケールの事業をお客様と共に創出します。

【AKKODiSウェブサイト】 https://www.akkodis.co.jp/