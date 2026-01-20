子供が収納できる寝袋。押し込むだけの簡単収納！「収納楽らく！丸洗いキッズスランバー・10」 新発売

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、お子さまでも押し込むだけで簡単に収納できる寝袋「収納楽らく！丸洗いキッズスランバー・10」を、2026年1月29日(木)より新発売いたします。

【 収納楽らく！丸洗いキッズスランバー・10 】 https://www.logos.ne.jp/products/info/11688

本アイテムは、収納袋に押し込むだけで簡単に収納できる、お子さまでも簡単にしまえる寝袋です。

収納袋にはレース式を採用することで、寝袋をそのまま押し込むだけの簡単収納を実現し、お子さまが自分で後片付けができる仕様となっております。また、寝袋側面に配置したトグルを使って折り曲げることで、身長115cm～150cmに合わせたサイズ調節が可能なため、お子さまの成長に合わせて長くお使いいただくことができ、買い替えの手間も減らせます。適正温度は10℃まで対応しており、春から秋のキャンプにおすすめです。

寝袋の開閉にはセンタージップを搭載し、お子さまでも普段の洋服と同じ感覚で、直感的に開閉できます。さらにダブルフェイスジップトップ仕様のため、寝袋の内側・外側どちらからでもジッパー操作でき、起床時や就寝時の出入りもスムーズです。また、ジッパー部分からの外気流入を防ぎ、高い保温性を保つエアガードシステムを搭載しているほか、撥水加工を施しているため、飲み物をこぼした時や結露で濡れてしまった時でも水分がしみ込みにくくなっております。

大型の洗濯機での丸洗いが可能なお手入れも簡単でうえ、寝袋を陰干しする際に便利なハンガーループが付いているため、いつまでも清潔に保つことができます。ハンドル付きの収納袋が付属しているため持ち運びしやすく、お子さまのキャンプやお泊まり会、アウトドアデビューのほか、合宿や自然学校などの宿泊行事にもぴったりです。

お子さまでも簡単に後片付けができて、サイズ調節も可能な寝袋「収納楽らく！丸洗いキッズスランバー・10 」をアウトドアシーンでぜひご活用ください。

・製品概要

押し込むだけで収納できるレース式収納袋付きで、寝袋をそのまま押し込むだけの簡単収納を実現。お子さまでも後片付けラクラク。

寝袋側面に配置したトグルを使って折り曲げることで、身長115cm～150cmに合わせたサイズ調節が可能。お子さまの成長に合わせて長く使える設計。適正温度は10℃まで対応のため、春から秋のキャンプにぴったり。

普段の洋服と同じ感覚で使えるセンタージップ仕様を採用。お子さまでも直感的に開閉でき、寝袋の内側・外側どちらからでもジッパー操作が可能なため、就寝時や起床時もスムーズに出入りできる。

また、高い保温性を保つエアガードシステムを搭載。寝袋のジッパー部分にドラフトチューブを設けることで、外気流入をしっかり防止。

生地には撥水加工を施しているため、飲み物をこぼした時や結露で濡れてしまった時でも、サッと拭くだけでOK。大型の洗濯機での丸洗いが可能なため、お手入れも簡単。寝袋を陰干しする際に便利なハンガーループも付き。

収納袋の底面にはハンドルを搭載。持ち運びしやすいため、キャンプなどのアウトドアはもちろん、合宿や自然学校などの宿泊行事のほか、お泊まり会にも最適。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1026_1_4a70e68b21c0aee9fa4aa981c67c5625.jpg?v=202601201121 ]

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年1月29日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第6弾 】https://www.logos.ne.jp/news/

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=836

「収納楽らく！丸洗いキッズスランバー・10」は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売いたします。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 収納楽らく！丸洗いキッズスランバー・10 】 https://www.logos.ne.jp/products/info/11688

