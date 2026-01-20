マイボイスコム株式会社

ペットの健康志向の高まりによりペットフードにも「安心して与えられること」や「原材料へのこだわり」を求める声が高まっています。マイボイスコム株式会社（東京都千代田区）は、アンケートデータをもとにした「AI分析ツール CotoEL（コトエル）」(https://cotoel.myvoice.jp/info)にて、ペットフードの新商品に関する4P分析を実施しました。本リリースでは、その分析結果の一部をご紹介します。

●対象アンケートデータと分析ステップ

「ドッグフード・キャットフードに関するアンケート調査」（第5回）

・調査時期：2025年5月１日 ～ 5月７日

・調査対象：MyVoice アンケートモニター

・回答者数：11,687 名

・調査手法：インターネット調査

※CotoELでは性年代別人口構成比でウェイトバックした数値を用いているため、軽微な差異を含め一部の数値が集計結果と異なる場合があります。

AI分析ツール「CotoEL（コトエル）」に上記アンケートデータを設定し

１.ペットフード市場の現状傾向

２.キャットフードの新商品に関する4P分析 を行いました。

●分析結果 １.ペットフード市場の現状

AI分析ツール「CotoEL」が調査データをもとにペットフード市場の現状を分析、その結果を400字程度に要約した本文です。

ペットフード市場は、原材料や安全性を重視する意識の高まりを背景に安定した需要が見られる一方、価格帯の二極化や購買チャネルの多様化が進んでおり、商品・価格設定・訴求の工夫による成長機会が示唆されました。

●分析結果 ２.キャットフードの新商品に関する4P分析

【4P分析・新商品戦略視点】では、キャットフード市場において有効な製品設計・価格帯・流通チャネル・販促施策が明確になりました。

安全性や原材料への関心の高まりを背景に、価格帯別の商品展開とマルチチャネル戦略、パッケージと専門家評価を組み合わせたプロモーションが、新規商品の競争力向上につながることが示されています。

●図表例

-キャットフード新商品4P分析のサマリー

‐Product戦略：製品ポジショニングマップ(価格×品質)

‐Promotion戦略：カスタマージャーニーマップ

●CotoEL サービスサイト

AI分析ツール「CotoEL（コトエル）」の機能紹介・無料トライアルはこちら

https://cotoel.myvoice.jp/info(https://cotoel.myvoice.jp/info)

※アンケート分析やn=1ペルソナインタビューなど、生活者理解と示唆発見に役立つ機能の詳細をご確認いただけます。

●CotoELで可能な分析

以下の１～３はいずれも会話形式のやりとりによって簡単に抽出・出力が可能です。アンケートデータの集計・要約に加えて、市場構造の理解からターゲット選定、ポジショニングの案といったマーケティング施策までAIが一気通貫で分析を行うことができます。

１．アンケートデータの集計分析（単純集計、二重クロス集計）

２．調査結果の要約

３．マーケティング分析（聴取設問により、分析可能な内容は異なります）

・ SWOT分析：強み・弱み・機会・脅威

・ 3C分析：顧客・競合・自社

・ STP分析：セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング

・ 4P分析：製品・価格・流通・プロモーション

・ 5フォース分析：新規参入者・代替品などの5要因で業界構造を分析

AI分析ツールCotoELでは調査結果を即座に把握できるだけでなく、結果の背後に潜むより深いインサイトの抽出と、次のアクションにつながる意思決定をサポートします。

●CotoEL 4P分析の出力全文はこちら

■【AI×アンケートデータ】～ペットフードの新商品に関する4P分析～

URL：https://www.myvoice.co.jp/voice/kobetu/CotoEL_analysis_202601_01.pdf

※AIが生成した分析の全文をご覧いただけます（PDF形式）

＜本件に関するお問い合わせ先＞

マイボイスコム株式会社 （担当：石田、丸山）

ml.cotoel_form@myvoice.co.jp

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役社長高井和久

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

＊マイボイスコムは、伊藤忠グループのリサーチ会社です。

