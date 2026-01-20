【W大阪】バレンタインプロモーション2026　とろける誘惑、ショコラ・ラクレット・ストロベリーケーキが登場

マリオット・インターナショナルショコラ・ラクレット・ストロベリーケーキ

ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪（所在地：大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人：ピーター・ルーカス）は、2026年2月1日（日）より、バレンタイン2026限定商品の販売や限定メニューの提供を順次開始いたします。

目の前でとろける、未体験のチョコレート体験

今年は、1階「MIXup（ミックスアップ）」にショコラ・ラクレット・ストロベリーケーキが登場。しっとりと焼き上げたロールケーキに、みずみずしい苺を贅沢に重ね、苺のフォルムのラズベリームースが全体に上品な酸味のアクセントを添えます。仕上げには、お客様の目の前でとろりと溶かしてかけるショコラ・ラクレットをご用意。甘く立ち上るフランス産チョコレートの芳醇な香りとたっぷりと乗った艶やかな苺が五感を満たす、ライブ感に満ちた今までにない特別な体験へと誘います。

さらにテイクアウトギフトとして人気のW大阪オリジナルどら焼きに苺プリンが新登場！アソーテッドどら焼きには、苺プリンどら焼きの他に、トリュフどら焼きやチョコレートプリンどら焼きもセットに。バレンタインギフトにも、ご自分へのご褒美にもおすすめのスイーツです。 また、無添加のフレンチブルドッグチョコレートをバレンタイン限定で今年もご用意。不要な添加物や動物性食品を一切使用しないチョコレートは、アレルギーをお持ちの方や健康志向の方へのギフトに最適です。その他、こだわりの弘乳舎バターの香りが濃厚に香るリッチなクッキーが入った定番のW大阪オリジナルクッキー缶やマカロンなどもご用意。今年のバレンタインは、W大阪のバレンタインアイテムとともに心まで満たされるひとときをお過ごしください。

苺プリンどら焼きフレンチブルドックチョコレートW大阪オリジナルクッキー缶

■「MIXup」 バレンタインプロモーション概要

場 所 W大阪 1階 「MIXup（ミックスアップ）」

営業時間 11:30～18:00（L.O.17:30）

内 容

【店内メニュー】

販売期間 2026年2月1日（日）～3月31日（火）

・ショコラ・ラクレット・ストロベリーケーキ 3,500円

（コーヒーまたは紅茶一杯付き） ※税・サービス料15%込

【テイクアウト商品】

販売期間 2026年2月1日（日）～2月14日（土）

・アソーテッドどら焼き 2,600円

（トリュフどら焼き1個／苺プリンどら焼き2個／チョコプリンどら焼き2個）

・苺プリンどら焼き 5個入り：2,600円／8個入り：3,900円

・フレンチブルドッグチョコレート ※添加物不使用 3個入り：1,800円／5個入り：2,400円

・W大阪 オリジナルクッキー缶（36枚入り） 3,800円

※いずれも税込

ウェブサイト： https://mixup.wosaka.com/

ニューブラッセリー「Oh.lala...（オーララ）」で祝う、バレンタインランチ＆ディナー

自家製パンとスイーツが食べ放題の「ブーランジェリーランチ」では、期間限定で旬の苺とチョコレートのデザートが登場。食後には見た目にも可愛らしい苺とヴァローナ産の高級チョコレートを使用したスイーツをお好きなだけお楽しみ頂けます。

ディナーでは、バレンタインシーズンならではの要素を取り入れたコースメニューをご用意。チョコレートボックスをモチーフにしたアミューズから始まり、スープには旬を迎える紅芯大根を使用。素材本来の色合いを生かしたやわらかなピンクがコース全体をロマンティックに彩ります。メインの肉料理ではアクセントとしてチョコレートを使用し、深みのあるコクとほのかな甘みを重ねることで味わいに奥行きをもたらします。味覚はもちろん、視覚までも魅了するバレンタインならではの心ときめくディナーをお楽しみください。

Oh.lala... ブーランジェリーランチデザート イメージOh.lala... バレンタインディナー イメージ

■「Oh.lala...」 バレンタインプロモーション概要

場 所 W大阪 3階 ニューブラッセリー「Oh.lala...（オーララ）」

営業時間 ランチ 12:00～15:00（L.O.14:00）／ディナー 17:30～22:00（L.O.21:00）

販売期間 ランチ ～2月28日（土）／ディナー 2026年2月1日（日）～2月28日（土）

内 容

【ランチ】

・ブーランジェリーランチ（苺とチョコレート） 4,900円～

【ディナー】

・バレンタインディナーコース（7品） 15,000円

メニュー内容：フォアグラチョコボール／海老とビーツ フェタチーズのサラダ／紅芯大根のポタージュ／サーモンと帆立貝のパイ包み焼き 白ワインソース／ソルベ／和牛フィレのカカオ香る赤ワインソース／ムースショコラとキャラメルアイス トリュフショコラ

※いずれも税・サービス料15%込

ウェブサイト：https://ohlala.wosaka.com/

ときめきが重なる、バレンタインにぴったりな苺の新メニューも登場

「LIVING ROOM（リビングルーム）」で新しく登場する「Strawberry Heart Moments Parfait（ストロベリー・ハート・モーメンツ・パフェ）」は、旬の苺を主役に軽やかさと奥行きを重ねた贅沢なパフェ。みずみずしく甘酸っぱい苺に、なめらかなココナッツのパンナコッタと食感のアクセントとなるココナッツクランブルをレイヤード。さらに、苺とライムの爽やかなシャーベットとやさしいコクのミルクアイスが全体を包み、味わいに心地よい広がりをもたらします。

また、苺がもつ多彩な表情を現代的なミクソロジーの発想で仕立てた「Strawberry Heart Moments Cocktail（ストロベリー・ハート・モーメンツ・カクテル）」を期間限定でご用意。なめらかな口当たりのフローズンスタイル、クラシックなスピリッツを基調とした一杯、そして洗練されたローアルコールカクテルまで、幅広いバリエーションをラインアップ。

苺の芳醇な甘みと心地よい酸味が織りなす、今季だけの特別なひとときを、優雅な空間とともにお楽しみください。

Strawberry Heart Moments ParfaitStrawberry Heart Moments Cocktail

■「LIVING ROOM」 バレンタインプロモーション概要

場 所 W大阪 3階 「LIVING ROOM（リビングルーム）」

販売期間 Strawberry Heart Moments Parfait 2026年2月2日（月）～4月30日（木）

Strawberry Heart Moments Cocktail ～4月30日（木）

営業時間 12:00～ラストオーダー

内 容

・Strawberry Heart Moments Parfait 3,800円

（コーヒーまたは紅茶1杯付き） ※提供時間：15:00～売り切れ次第終了

・Strawberry Heart Moments Cocktail 1,800円～

ウィズSパフェ／ストロベリー＆カルヴァドスオールドファッションド／ストロベリーモヒート／ココナッツメロンハイボール

※いずれも税・サービス料15%込

ウェブサイト：https://livingroom.wosaka.com/

予 約 電話： 06-6484-5812（レストラン予約）

E-mail： w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

# # #

W大阪について

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー＆レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。

公式サイト： wosaka.com(https://www.marriott.com/ja/hotels/osaow-w-osaka/overview/)

Instagram： instagram.com/wosakahotel(https://www.instagram.com/wosakahotel/)

Facebook： facebook.com/WOsakaJPN(https://www.facebook.com/WOsakaJPN/)

W Hotelsについて

ニューヨークのソーシャルエネルギーから誕生したW Hotelsは、20年以上にわたりライフスタイルホテルの最前線を牽引してきました。世界70以上のデスティネーションに展開し、細部にこだわったデザイン、シグネチャーサービスである「Whatever/Whenever(R)」、そして活気あふれるリビングルームを通じて、ゲスト同士がつながる特別な体験を提供しています。それぞれのW Hotelsは、ブランドが持つ磁力のようなエネルギーと、土地ごとの文化を融合させ、新しい視点や自由な自己表現が花開く空間を生み出しています。現在W Hotelsは、現代のゲストのニーズに応え、次世代のラグジュアリーライフスタイル体験を提供するため、複数年にわたるブランド進化を進めています。W Hotelsの詳細はw-hotels.com(https://w-hotels.marriott.com/?lang=ja)をご覧ください。また、Instagram(https://www.instagram.com/whotels)、TikTok(https://www.tiktok.com/@whotels)、X(https://x.com/whotels)、Facebook(https://www.facebook.com/WHotels/)、YouTube(https://www.youtube.com/@WHotelsWorldwide)で最新情報を発信しています。W Hotelsは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)」に参加しています。会員の皆さまは、世界中の魅力的なブランドポートフォリオや「Marriott Bonvoy Moments」での限定体験、無料宿泊やエリート会員資格の認定など、他にはない特典をお楽しみいただけます。入会費は無料。

詳細は MarriottBonvoy.marriott.com(https://www.youtube.com/@WHotelsWorldwide) をご覧ください。