自由に選べる受注販売ブランド「セレクト×コレクト（select×collect）」からTVアニメ「WIND BREAKER」のアクリルスタンド全36種が受注開始！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、自由に選べる受注販売ブランド「セレクト×コレクト（select×collect）」からTVアニメ「WIND BREAKER」のアクリルスタンド全36種を発売いたします！

充実のラインナップをすべて受注生産でお届けいたします。「欲しかったのに手に入らなかった…」という心配がないので、お好きなキャラクターを心ゆくまでお選びいただき、確実にお迎えいただけます！

TVアニメ「WIND BREAKER」select×collect -オールスターアクリルスタンド- は、アニメイト通販にて2026年1月20日（火）11：00～2026年2月19日（木）23：59まで受注受付中です。

是非この機会をお見逃しなく！

■商品情報

TVアニメ「WIND BREAKER」 select×collect -オールスターアクリルスタンド-

価格：各1,870円（税込）

サイズ：約W60×H145mm以内 ※キャラクターによりサイズが異なります。

種類：全36種

ラインナップ：

桜 遥、楡井秋彦、杉下京太郎、蘇枋隼飛、桐生三輝、柘浦大河、梶 蓮、梅宮 一、柊 登馬、榎本健史、楠見結斗、椿野 佑、桃瀬 匠、水木聡久、榊 晴竜、榊 雨竜、橘ことは、兎耳山丁子、十亀 条、佐狐浩太、有馬雪成、鹿沼 稔、名取慎吾、金剛 尊、霧島士佑、加賀廉二、最上大志、利根帆介、中村幹路、成田しずか、美吉彰人、日高将吾、音羽 律、硯 秀平、焚石 矢、棪堂哉真斗

■権利表記

(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

■販売情報

受注期間 ：2026年1月20日（火）11：00～2026年2月19日（木）23：59

お届け ：2026年5月中旬予定

販売サイト ：アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/

■「セレクト×コレクト（select×collect）」とは

『推し』が必ず手に入る！自由に選べる受注販売ブランド。

豊富なラインナップから、あなたの「欲しい！」を叶えます

