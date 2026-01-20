【LIVeNT2026】第13回イベント総合EXPO(幕張メッセ)にExperifulが出展！

株式会社エクスペリフル

体験型エンタメ企画会社である株式会社Experiful（本社：東京都中央区 代表取締役：永易黎於)は、2026年1月21~24日、幕張メッセで開催される、LIVeNT2026内イベント総合EXPOに出展し、体験型エンタメのオーダーメイド企画制作や、マーダーミステリー研修を提供します。

◆体験型エンタメ企画制作

これまで数多くの体験型エンタメを企画制作してきたExperifulU(エクスペリフル)が、さまざまな企業課題を"遊び"で解決します。謎解き、イマーシブ、周遊型、宝探し、マーダーミステリー等、体験型エンタメコンテンツのあらゆる領域で企画制作実績があります。集客、PR、研修...etc、貴社の状況に合わせて最適なコンテンツを提供します。企業様、自治体様、学校様、個人様、どなたからのご相談も受け付けてますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

◆体験型マーダーミステリー研修

『ソラの方舟』は、株式会社Experifulがこれまで培ってきたノウハウを結集した、研修特化型マーダーミステリー。「チームビルディング」を促進しつつ、「合意形成力」「判断力」「交渉力」「戦略設計力」といったスキルを楽しみながら習得できる研修プログラムです。参加者一人一人がコミュニケーションを通じてミッションの達成を目指すため、参加者全員が自然と議論や物語に没入してしまう作りとなっています。



◆株式会社Experiful について

めざましテレビ、アッコにおまかせ!等をはじめ、テレビ・ラジオ・雑誌など様々なメディアで取り上げられております。

「人生の豊かさは思い出の総量で決まる」という信念から、日本初の思い出ベンチャーとして立ち上がった体験型エンタメ企画会社です。これまで、マーダーミステリー専門店「探偵キャンプ」(https://tanteicamp.experiful.jp/)４店舗や、謎解きカフェ「はてな珈琲店」(https://hatenacoffee.experiful.jp/)４店舗、マーダーミステリーゲーム「ポケットミステリー(R)」(https://tanteicamp.experiful.jp/tanteiatelier/pocketmystery/)シリーズ、その他、周遊型謎解きやイマーシブコンテンツ、デスゲームや仮装謎解きイベント等の企画・運営・プロデュースを行なってきました。これまでに手がけてきたコンテンツは、めざましテレビ、アッコにおまかせ! 等をはじめ、テレビ・ラジオ・雑誌など様々なメディアで取り上げられております。これらの事業を通じ、「思い出溢れるヒトで溢れる」社会の実現をミッションに、引き続き活動して参ります。

◆会社概要

◎商号：株式会社Experiful (エクスペリフル)

◎代表取締役：永易 黎於

◎本社所在地：東京都中央区銀座一丁目１４ー１４中公ビル４階

◎連絡先：03-5577-2264 （ leo.nagayasu@experiful.jp ）

◎HP：https://experiful.jp/

