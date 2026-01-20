遊園地×新感覚フラワーパーク×イルミネーション×コスプレ♪

株式会社クリエイティブワークス

2026年1月24日（土）・25日（日）の2日間、

遊園地『よみうりランド』および新感覚フラワーパーク『HANA・BIYORI』（東京都稲城市）にて、

コスプレイベント 【サーコス】 を開催します！

■ 遊園地全体が“作品世界”になるコスプレイベント

『サーコス』では、遊園地とフラワーパークのロケーションを横断して撮影ができます！

・アトラクションや園内風景を背景にしたポップな撮影

・HANA・BIYORIの和モダン空間での幻想的な撮影

・夜にはイルミネーションを活かしたナイト撮影も可能

昼と夜で雰囲気が一変するため、1日で複数の世界観を楽しめます♪

■ “撮影”ではなく“体験”を重視

サーコスは、写真撮影だけにとどまらず、遊園地という非日常空間そのものを楽しむ体験型イベント。

参加者がキャラクターになりきり、物語の中に入り込む感覚を味わえるんです！

■ 参加スタイルは自由。「ひとり参加」も「みんなで参加」も主役になれる！

サーコスは、

・一人でじっくり撮影を楽しみたい人

・仲間同士で世界観を共有したい人

・家族や友人と一緒に遊園地を楽しみたい人

どの参加スタイルでも自然に楽しめます♪

遊園地という開放的な空間のため、

コスプレイベント特有の緊張感が少なく、初参加・単独参加でも過ごしやすい雰囲気となっています。

■ 見る人も楽しい“コスプレ×遊園地”の非日常体験

サーコスは、アニメ・ゲーム・映画・創作など、ジャンルフリーのコスプレが可能！

園内では、

・コスプレ参加者の撮影

・同行者との園内散策

・アトラクションや園内風景を楽しむ時間

など、「撮る・見る・過ごす」すべてを楽しめるんです！！

また、夕方以降はイルミネーションが点灯し、昼間とは全く異なる雰囲気でのナイト撮影も可能です。

■ 家族・同行者にもやさしいイベント設計

サーコスは、コスプレをしない人も一緒に楽しめます！

よみうりランドの園内も、HANA・BIYORIの庭園空間も、

同行者や子ども連れでも安心して過ごせる環境が整っており、

コスプレイベントでありながら、レジャー感覚での参加が可能です。

“非日常の遊園地体験を楽しみに行く”感覚で参加できるイベントです！

《《 開催概要 》》

・イベント名：【 サーコス in よみうりランド／HANA・BIYORI 】 https://cir-cos.jp/ylhb_top/

・開催日：2026年 1月24日(土)・25日(日)

・会場：遊園地よみうりランド／HANA・BIYORI

・ジャンル：オールジャンル

・対象：お一人参加／家族／友人同士すべて歓迎

・内容：コスプレ参加・撮影（イルミネーション撮影可）

・チケット：販売中（詳細はhttps://cir-cos.jp/ylhb_ticket/）※前売り券のみ。当日券はありません。