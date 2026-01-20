遊園地×新感覚フラワーパーク×イルミネーション×コスプレ♪

株式会社クリエイティブワークス

2026年1月24日（土）・25日（日）の2日間、


遊園地『よみうりランド』および新感覚フラワーパーク『HANA・BIYORI』（東京都稲城市）にて、


コスプレイベント 【サーコス】 を開催します！




■ 遊園地全体が“作品世界”になるコスプレイベント


『サーコス』では、遊園地とフラワーパークのロケーションを横断して撮影ができます！


・アトラクションや園内風景を背景にしたポップな撮影


・HANA・BIYORIの和モダン空間での幻想的な撮影


・夜にはイルミネーションを活かしたナイト撮影も可能


昼と夜で雰囲気が一変するため、1日で複数の世界観を楽しめます♪




■ “撮影”ではなく“体験”を重視


サーコスは、写真撮影だけにとどまらず、遊園地という非日常空間そのものを楽しむ体験型イベント。


参加者がキャラクターになりきり、物語の中に入り込む感覚を味わえるんです！



■ 参加スタイルは自由。「ひとり参加」も「みんなで参加」も主役になれる！


サーコスは、


・一人でじっくり撮影を楽しみたい人


・仲間同士で世界観を共有したい人


・家族や友人と一緒に遊園地を楽しみたい人


どの参加スタイルでも自然に楽しめます♪


遊園地という開放的な空間のため、


コスプレイベント特有の緊張感が少なく、初参加・単独参加でも過ごしやすい雰囲気となっています。




■ 見る人も楽しい“コスプレ×遊園地”の非日常体験


サーコスは、アニメ・ゲーム・映画・創作など、ジャンルフリーのコスプレが可能！


園内では、


・コスプレ参加者の撮影


・同行者との園内散策


・アトラクションや園内風景を楽しむ時間


など、「撮る・見る・過ごす」すべてを楽しめるんです！！


また、夕方以降はイルミネーションが点灯し、昼間とは全く異なる雰囲気でのナイト撮影も可能です。




■ 家族・同行者にもやさしいイベント設計


サーコスは、コスプレをしない人も一緒に楽しめます！


よみうりランドの園内も、HANA・BIYORIの庭園空間も、


同行者や子ども連れでも安心して過ごせる環境が整っており、


コスプレイベントでありながら、レジャー感覚での参加が可能です。


“非日常の遊園地体験を楽しみに行く”感覚で参加できるイベントです！



《《 開催概要 》》


・イベント名：【 サーコス in よみうりランド／HANA・BIYORI 】 https://cir-cos.jp/ylhb_top/


・開催日：2026年 1月24日(土)・25日(日)


・会場：遊園地よみうりランド／HANA・BIYORI


・ジャンル：オールジャンル


・対象：お一人参加／家族／友人同士すべて歓迎


・内容：コスプレ参加・撮影（イルミネーション撮影可）


・チケット：販売中（詳細はhttps://cir-cos.jp/ylhb_ticket/）※前売り券のみ。当日券はありません。