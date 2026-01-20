医療・福祉搬送のインフラ構築に取り組む mairu tech、搬送オペレーションを担う「mairu mobility」を設立し、本格的な運行を開始

株式会社mairu tech

株式会社mairu tech（代表取締役：大村 慧、以下「mairu tech」）は、医療・福祉搬送サービス「mairu（マイル）」の実運行を担うグループ会社として株式会社mairu mobility（以下「mairu mobility」）を設立し、必要な事業認可を取得のうえ、本格的な運行を開始したことをお知らせいたします。あわせて、公式ランディングページ（LP）を公開し、より幅広いご利用者さまへサービスを提供してまいります。

mairu は、事業認可の取得後、先行的にサービス提供を行い、搬送現場における課題やニーズを検証してきました。実運行で得た現場の知見をもとに、よりご安心いただけるサービス内容・オペレーション・体制を磨き込み、このたび本格運行の開始に至りました。

設立の背景：搬送現場まで責任を持つ体制へ

医療・介護の現場では、退院・転院・通院といった移動が、ご本人やその家族にとって心身の負担となるだけでなく、医療機関・介護施設側においても手配業務を含めた大きな負荷となっています。また、搬送サービスには、「移動すること」そのものにとどまらず、状態変化のリスクへの備え、家族とのコミュニケーション、医療機関との情報連携など、移動の前後も含めた支援を安心・安全に提供することが求められています。

mairu tech は、こうした課題に対し、利便性と信頼性の高さを両立した搬送サービスを社会インフラとして実装することを目指してきました。この実現には、手配を支える仕組みと、現場での安全・確実な搬送を担う運行体制を、一体として構築することが不可欠であると考え、搬送オペレーションを専門に担う「mairu mobility」を設立しました。現場で得られるご利用者さまの声を、運行体制および予約システムの双方に反映することで、mairuのサービス品質の向上を図ってまいります。

mairu mobility が担う役割

mairu mobility は、看護師・救急救命士・介護福祉士といった医療・介護の資格を持ったメンバーによって構成され、mairuグループにおいて、以下の役割を担います。

- 医療・福祉搬送サービスの運行- 利用者・医療機関・介護施設との搬送におけるコミュニケーション- 現場で得られる知見をもとにした搬送サービス品質の継続的な改善- 実証と改善を通じた、医療・福祉モビリティにおける標準づくりへの挑戦

運行会社としての責任を担いながら、日常的な改善活動を通じて、サービス全体の信頼性を高めてまいります。

取得した事業認可・認定について

mairu mobility は、以下の事業認可・認定を正式に取得しています。

- 一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定） 関自旅二第1453号- 東京消防庁認定 患者等搬送事業 第565号

これらの認可・認定に基づき、搬送サービスの提供を行なっていまいります。

本格運行にあたり

mairu は、事業認可取得後、これまで先行運行を通じて、実際の搬送現場で寄せられた多くの声に向き合ってきました。搬送前後の情報共有や予約の流れ、当日のコミュニケーション、搬送中の配慮など、ご利用状況を踏まえながら、サービスの改善を重ねています。

本格運行の開始後も、より多くの医療・介護現場で安心してご利用いただける搬送サービスを目指し、皆さまの声をもとに、日々改善を続けてまいります。

公式LPの公開について

今回、サービス内容をより分かりやすく多くの方にお伝えするため、公式LPを公開しました。

公式LP：https://info.mairu.co.jp/

支援内容やご利用の流れ、ドライバー紹介、FAQなどを中心に、初めての方にもご理解いただきやすい構成となっています。ぜひご覧ください。

一緒にサービスを形づくる仲間を募集しています

mairu mobilityでは、社会的意義の高い搬送の領域において、サービスを共に形づくっていく医療・介護の資格をお持ちの仲間を募集しています。特定の経験や年数だけを重視するのではなく、ご利用者さま一人ひとりに向き合う姿勢や、現場をより良くしていこうとする意欲を大切にしています。

現場と仕組みの双方を磨き込みながら、医療・福祉搬送の未来を、現場から共につくっていく、そんな想いに共感いただける方のご応募をお待ちしています。

会社概要

募集詳細はこちら :https://recruit.mairu.co.jp/positions/crew

【株式会社mairu tech（マイルテック）】

- 事業内容：医療・福祉搬送手配システム、搬送サービスの企画・開発- 設立：2023年5月22日- 代表者：代表取締役 大村慧

【株式会社mairu mobility（マイルモビリティ）】

- 事業内容：医療・福祉搬送サービスの運営- 設立：2025年5月30日- 代表者：代表取締役 大村慧

【コーポレートサイト】https://mairu.co.jp/

【採用に関するお問い合わせ先】recruit@mairumobility.com

【本件に関するお問い合わせ先】media@mairutech.com または下記フォームまで

お問い合わせフォーム :https://mairu.co.jp/contact