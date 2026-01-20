株式会社SHO-CASE、AppSheetで開発したノーコード「見積作成アプリ」を本日リリース。一人親方や現場監督の事務負担を激減させるスマホ完結型ツール

株式会社SHO-CASE

建設・内装・イベント工事の現場DXを支援する株式会社HO-CASE（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：高村勇介）は、Googleのノーコード開発プラットホーム 「AppSheet」 を活用して開発した「見積作成アプリ」を、2026年1月20日に正式リリースいたしました。

本アプリは、日中は現場業務に追われ、深夜や休日に事務作業を行わざるを得ない一人親方の職人や、外出先での迅速な見積対応を求められる現場監督のために開発されました。 スマートフォンから自身の好きな項目を設定し、見積書の作成、PDF発行、メール送信までを一気通貫で行える点が最大の特長です。 既存のSaaSでは対応しきれなかった個別の運用に寄り添う「ノーコードならではの柔軟性」を提供します。

開発の背景

建設現場に蔓延する「事務作業の不自由」を解消する 建設業界では、見積作成のために「いちいち事務所に戻る」「移動中にPCを開く」といった手間が、現場監督や一人親方の大きな負担となっています。 特に発注者から「早く見積もりが欲しい」と急かされながらも、現場業務が忙しく対応が後手に回ってしまう課題が多く存在します。

SHO-CASEは、こうした「パッケージソフトに業務を合わせる」不便さを解消するため、現場が自らの業務に合わせてアプリを最適化できる「ノーコードによるDX」を推進しています。

「見積作成アプリ」の3つの特長

1. スマホ一つで見積・発行・送信まで完結 現場での隙間時間に入力するだけで、その場でPDFを発行し、直接メール送信が可能です。PCを立ち上げる手間をゼロにします。

2. AppSheetによるノーコードの柔軟性 プログラミングの知識がなくても、自社の業態や好みに合わせて入力項目を自由にカスタマイズできます。 Googleスプレッドシートとリアルタイムに同期されるため、データ管理も容易です。

3. エンジニア不要の現場改善 ITエンジニアに依存せず、現場を熟知した管理者や職人自身が、使いやすいようにアプリを改善し続けることができる設計思想を採用しています。

アプリの主な機能

・見積情報の登録・閲覧・編集： 現場名や顧客情報をスマホから簡単入力

・PDF自動生成： 入力内容を即座にプロ仕様の見積書フォーマットへ書き出し

・メール送信機能： 作成したPDFをアプリからそのまま関係者へ送信

・Googleアカウント連携： 無料・有料アカウントを問わず利用可能（操作性の違いについては解説動画を用意）

◆解説動画の公開◆

本アプリの具体的な活用方法や導入ステップを紹介する動画を公開しています！

タイトル： 「1人親方必見！スマホで見積もりが作れる！見積作成アプリ」

内容： アプリの紹介、ダウンロード方法、具体的な使い方のデモンストレーション

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7Z1-nnAawLI ]

AppSheetアプリTV

https://www.youtube.com/@AppSheetAppTV



AppSheetアプリマーケット

https://appsheet.sho-case.net/

今後の展開

SHO-CASEは、施工管理や安全書類管理に加え、今回の見積作成といった現場実務に直結するアプリをノーコードで提供し続けます。 現場で働く人が「ITに振り回される」のではなく「ITを使いこなす」環境を構築し、業界全体の価値向上に貢献してまいります。

リリース日

2026年1月20日

会社概要

株式会社SHO-CASEは「建設・内装・イベントの現場をDXする会社」です。

Googleが提供するノーコードアプリ「Appsheet」を使ったノーコードアプリ開発を行っています。

建設業界向けのノーコードアプリが無料でダウンロードできる「Appsheetアプリマーケット」を運営しています。

詳しい内容は以下のプレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000124942.html

名称：株式会社SHO-CASE

所在地：〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内 YOXO BOX OFFICE 3F

代表者：代表取締役 高村 勇介

設立：2020年10月

URL：https://sho-case.net/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社SHO-CASE

担当：広報担当

mail：media@sho-case.co.jp

代表番号：045-900-8686

お問い合わせフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBh8-iJdR_3mS0vkvEbaDEVyrLdWgPIRLObm3hSM5WVU35jg/viewform