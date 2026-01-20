あなたのサイトで世界とつながる。楽一番、越境EC導入支援サービス「Rakufun Global Connect」をリリース

株式会社楽一番

越境EC事業を展開する株式会社楽一番（本社：東京都新宿区、https://rakuichiban.co.jp/ 代表取締役：楊 松、以下「楽一番」）は、自社ECサイトに専用タグを設置するだけで海外販売を開始できる新サービス「Rakufun Global Connect（ラクファン グローバル コネクト）」の提供を本日より開始いたします。

サービス詳細：https://rakuichiban.co.jp/globalconnect/index.html

■ サービス開始の背景

昨今の円安傾向やインバウンド需要の回復に伴い、海外からの日本商品への関心は過去最高レベルに高まっています。

しかし、国内のEC事業者様が海外販売（越境EC）に取り組むには、「言語の壁」「決済システムの導入」「海外配送の手配」「通関手続き」といった多くのハードルが存在し、参入への大きな障壁となっていました。

そこで楽一番は、全世界200万人以上の会員様に安定的にご提供してきた代理購入・海外配送サービスの基盤を活かし、国内EC事業者様が「今のECサイトのまま」「コストをかけずに」「手軽に」海外販売を始められる仕組みとして、「Rakufun Global Connect」を開発いたしました。

■ 「Rakufun Global Connect」とは

「Rakufun Global Connect」は、貴社ECサイトに指定のJSタグを1行設置するだけで導入可能な越境EC対応サービスです。

海外からのアクセスを自動的に検知し、多言語対応の案内バナー（ポップアップ）を表示。(※1)

海外ユーザーが商品の購入を希望する場合、楽一番が提供する代理購入サービスを通じて決済・配送を行います。

これにより、EC事業者様は国内の倉庫に商品を発送するだけで、世界中のユーザーへ商品を届けることが可能になります。

(※1) 企業様によって導入モードを複数からご選択いただけます。

■ 3つの導入メリット- 導入コスト・運用負荷「ゼロ」初期費用、月額費用無料。必要な作業はタグの設置のみです。ECサイトの改修や翻訳ページの作成、海外用決済システムの導入といった複雑な準備は一切不要です。- 決済・物流のリスク「ゼロ」海外ユーザーとの決済や配送手配はすべて楽一番が代行します。事業者様には、楽一番の国内倉庫へ商品を発送していただくだけで取引が完了します。海外配送時の破損トラブルや、チャージバック（不正決済）のリスクを負う心配もありません。- 200万人の「楽一番」会員へアプローチ「楽一番」は中華圏、東南アジア、北米を中心に、全世界で200万人以上の会員を有しています。本サービスを導入することで、既存の海外アクセスを取り込むだけでなく、購買意欲の高い「楽一番」ユーザーへの認知拡大も期待できる可能性があります。

■ 利用の流れ

お申し込み: 専用フォームより利用申し込み

↓

タグ発行: 審査完了後、導入資料のご案内

↓

設置: ECサイトにタグを設置

↓

開始: 海外からのアクセスに対し、自動でバナー表示がスタート

■ 楽一番について

創業以来、国際転送・代理購入サービスの第一人者として、10年以上にわたり世界各国に日本の商品を届けている。

日本のECサイトの商品を海外ユーザーに代わって購入し、各国のお客様のもとへお届けする代理購入型越境EC「楽一番/Rakufun」については会員数200万人を突破。

TMALL・JD・得物・抖音などの出店サポートから国際物流および国内物流支援など、多岐にわたる事業を行っている。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社楽一番

担当者：青山

連絡先：support@rakuichiban.co.jp