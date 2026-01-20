アムリード「SCビジネスフェア2026」に出展

株式会社アムリード

株式会社アムリード（本社：東京都港区 代表取締役：丹波 浩司）は、ショッピングセンター関係者が一堂に会する商談会「SCビジネスフェア2026」に本年も出展いたします。

2026年1月21日～23日の3日間、パシフィコ横浜 展示ホール（C・D）で開催され、当社では、全国に展開中のゲームセンターやトレーディングカードショップの紹介や実際にプライズゲームをプレイし、ゲームの楽しさを体験していただけるスペースを設けます。

当社では、全国各地のショッピングセンターでゲームセンターという身近なエンターテインメントを通じて、幅広い層のユーザーにご来店頂き、施設の活性化を図ってまいりました。

今回、ご来場関係者の方々には実際にクレーンゲームを体験して頂くことで、楽しさを体感して頂くとともに、当社の出店実績の紹介、今後の出店についてご説明させて頂きます。

今後もデベロッパーの皆様のニーズにお応えできる店舗を全国に拡大してまいります。

【開催概要】

第50回日本ショッピングセンター全国大会 「SC BUSINESS FAIR 2026」

SC関係者が一堂に会する唯一の商談展示会です。全国のSCデベロッパー（SCの開発、管理・運営者）、テナント（専門店）、サポート（内装、店舗企画、マーケティング、コンサルティングなど）、DX・テクノロジー系企業が出展します。

会期：2026年1月21日 (水) ～23日 (金)〈3日間〉 10:00～17:30 (最終日は17:00まで)

会 場：パシフィコ横浜 展示ホールC・D/アネックスホール

入場料：展示ホールC・D（無料）

アネックスホール（有料）

※来場は完全事前登録制です。

主 催：一般社団法人日本ショッピングセンター協会

ホームページ：https://www.scbizfair.com/

■アムリード公式HP：https://amlead.co.jp/

■アミュージアム公式HP：https://amuseum.jp/