アムリード「SCビジネスフェア2026」に出展
株式会社アムリード（本社：東京都港区 代表取締役：丹波 浩司）は、ショッピングセンター関係者が一堂に会する商談会「SCビジネスフェア2026」に本年も出展いたします。
2026年1月21日～23日の3日間、パシフィコ横浜 展示ホール（C・D）で開催され、当社では、全国に展開中のゲームセンターやトレーディングカードショップの紹介や実際にプライズゲームをプレイし、ゲームの楽しさを体験していただけるスペースを設けます。
当社では、全国各地のショッピングセンターでゲームセンターという身近なエンターテインメントを通じて、幅広い層のユーザーにご来店頂き、施設の活性化を図ってまいりました。
今回、ご来場関係者の方々には実際にクレーンゲームを体験して頂くことで、楽しさを体感して頂くとともに、当社の出店実績の紹介、今後の出店についてご説明させて頂きます。
今後もデベロッパーの皆様のニーズにお応えできる店舗を全国に拡大してまいります。
【開催概要】
第50回日本ショッピングセンター全国大会 「SC BUSINESS FAIR 2026」
SC関係者が一堂に会する唯一の商談展示会です。全国のSCデベロッパー（SCの開発、管理・運営者）、テナント（専門店）、サポート（内装、店舗企画、マーケティング、コンサルティングなど）、DX・テクノロジー系企業が出展します。
会期：2026年1月21日 (水) ～23日 (金)〈3日間〉 10:00～17:30 (最終日は17:00まで)
会 場：パシフィコ横浜 展示ホールC・D/アネックスホール
入場料：展示ホールC・D（無料）
アネックスホール（有料）
※来場は完全事前登録制です。
主 催：一般社団法人日本ショッピングセンター協会
ホームページ：https://www.scbizfair.com/
■アムリード公式HP：https://amlead.co.jp/
■アミュージアム公式HP：https://amuseum.jp/