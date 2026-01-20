村上めぐみさんらによる『ビーチバレーボール教室』を開催!!（放課後等デイサービス「アフタースクール Ocean’s Love 茅ヶ崎」）

NPO法人Ocean's Love

特定非営利活動法人Ocean’s Love（所在地：神奈川県茅ケ崎市、理事長：鈴木 薫）は、運営する放課後等デイサービス「アフタースクール Ocean’s Love 茅ヶ崎」のプログラムの一環として、東京2020ビーチバレーボール女子日本代表の村上めぐみ氏（株式会社立飛ホールディングス）や、黒川寛輝ディラン選手（LIVZON）、日本代表監督のスティーブ・アンダーソン氏らを講師に迎えスポーツ体験教室「Be A Sportsman !! by Beach Volleyball2026」を1月10日に開催しました。

村上めぐみ（株式会社立飛ホールディングス、日本ビーチバレーボール選手会(Players)会長）

西堀健実（biid株式会社）

黒川寛輝ディラン（LIVZON）

笹渡美海（産業能率大学）

宇都木乃愛（産業能率大学）

小林多希理（産業能率大学）

スティーブ・アンダーソン（公益財団法人日本バレーボール協会）

公益財団法人日本バレーボール協会ビーチバレーボール事業本部

日本ビーチバレーボール選手会(Players)

知的障がいや発達障がいなど様々な特性があるこどもたちが参加する「アフタースクール Ocean’s Love 茅ヶ崎」では、こどもたちがスポーツや自然での体験を愉しみながら、協調性、チャレンジ精神、コミュニケーション力などを育むことを目指しサーフィンや様々なスポーツ体験を行ってきました。

このビーチバレーボール教室は2022年から開催し今回が4回目となります。これまで教室以外でも村上氏の試合にOcean’s Loveの子どもたちが応援に駆けつけるなど交流を続けてきました。

当日は初参加3名を含む8名のこどもが参加しました。

はじめにお互いに自己紹介をしてから、準備体操、砂に慣れるウォーミングアップと続き、いよいよバレーボールの動きに入り、トス、レシーブ、アタックを講師の方々に説明してもらいながら体験しました。ボールだけでなく風船も使って初参加の子でもゆっくり動きを覚えながら参加できました。

最後に講師の皆さんも一緒にチームに入り、大きなビーチボールを使ったゲームで大盛り上がり！

体験のあとは、こどもたちから講師の皆さんに御礼に年賀状をお渡しし、講師の皆さんからのグッズや JVAオフィシャルサプライヤー「PENALTY」のグッズをプレゼントしていただきこどもたちは大喜び！

講師の皆さまとの交流がこどもたちにとって最高の体験になりました。

スポーツ体験教室「Be A Sportsman !!」は、子どもたちが、スポーツ体験、アスリートの方々とのふれあいを通じてカッコいいスポーツマンになれるように、今後も様々なスポーツで行っていく予定です。

■村上めぐみ氏コメント

「今年で4回目となるビーチバレーボール体験会を開催することができ、子どもたちの成長や変化を間近で見ることができたことを、大変嬉しく感じております。砂の上で体を動かすこと、選手と一緒にプレーすること、そして新しいことにチャレンジすることなど、たくさんの刺激を得てもらえたのではないでしょうか。この体験が、スポーツを通して素敵な思い出となり、皆さんにとってかけがえのない経験になっていれば幸いです。」

■西堀健実選手コメント

「今回初めてこの様な活動に参加させていただきました。ビーチバレーを通して子供達と交流する中で

ハンディキャップを全く感じさせない動きを見せてくれたり、与えられたメニューが出来た時の笑顔に、とても元気を貰い、子供達とビーチバレーの未知の可能性を感じる事が出来ました。自分自身の成長の為にも、とてもいい経験になりました。この様な活動が各地で盛んになる事を願うと共に、お声かけいただいたJVAに感謝申し上げます。」

■黒川寛輝ディラン選手コメント

「今回が3回目の参加となりました。この日を楽しみにしていたので、まず子供達に会えたことが嬉しかったです。1回目、2回目で一緒にビーチバレーをした子達がみんなちゃんと上達しているのが印象深かったです。また今回が初体験の子達も一生懸命に取り組んでくれていることが伝わりました。砂の上だからこそ思いっきり動き回ったり、飛び込んだりできる楽しさや、ボールをみんなで繋ぐことの素晴らしさなどを存分に感じてくれたのではないかなと思います。普段から色々なスポーツ体験を行なっていると伺いましたが、これからもスポーツの持つ本質に触れながら元気に成長してほしいです。次回も楽しみにしています。」