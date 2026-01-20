VIVAIA初のアーティストコラボレーション！VIVAIA史上最高にロマンティックなバレンタイン限定メリージェーンが登場

Pioneer ECOM Global LTD

「サステナブル x 快適さ x おしゃれさ」の三拍子が揃うピュア・ファッションやライフスタイルを届ける、シューズブランド VIVAIA（ビバイア、本社：アメリカ、代表：Jeff Chan ジェフ・チェン、以下：VIVAIA）より、バレンタインを記念してブランドでは初となるアーティストとコラボレーションしたメリージェーンが登場します。

今回コラボレーションしたのは、豊かな色彩と繊細なタッチで自然や日常の感情を描き出す、フランス人画家のレア・モリション。VIVAIAで人気アイテムの「Margot Mary-Jane」を温もりや陽の光、そして穏やかな心の動きで、「身に纏うアート」として再構築しました。繊細なアートとモダンなエレガンスが溶け合う、刺繍をあしらったシアーなデザインが魅力です。

本モデルは、世界限定500足で販売される特別な1足。日本では常設店舗限定で2月1日から発売します。購入された方には限定デザインのシュシュをプレゼントいたします。

また、その他にも「Azura」と「Audrey」といった人気アイテムのバレンタインコレクションも発売。VIVAIAが贈るバレンタインコレクションが、新しい季節の扉を開きます。

■世界限定500足！レア・モリションコラボレーション

Margot Mary-Jane

\19,900（税込）

肌が透けるセンシュアルなオーガンジー素材に、モリション氏のアートに着想を得た深紅のフラワー刺繍をオン。まるで素足に花を纏うような繊細なデザインですが、履き心地は実用的。VIVAIAならではな「雲の上を歩くような」インソールが、一日中疲れ知らずの快適さを約束します。

Margot Mary-Janeをご購入いただくと、数量限定のオリジナルシュシュをプレゼント。本コレクションのために特別にデザインされたシュシュは、シューズとリンクした赤の刺繍が愛らしく、足元だけでなくヘアスタイルや手元にもロマンティックな彩りを添えてくれます。

販売期間：

VIVAIA常設店舗 2月1日（日）～2月14日（土）

※先着100名限定です。

※オンラインストアでの販売はございません。

■VIVAIAバレンタインコレクション

Azura \18,900（税込）

存在感のあるオーバーサイズのリボンが特徴のポインテッドフラット「Azura」に、バレンタインを記念して新色のレッドが登場。通常より広いつま先部分とクッション性のあるインソールで設計されたAzuraは、洗練されたデザインと一日中続く快適さが両立しています。視線を惹きつける赤を味方に、日常のスタイリングをワンランク上の着こなしへ。

Audrey \18,900（税込）

2022年8月9日のデビュー以来、世界で10万足以上を売り上げた「Audrey」。バレンタインデーに向け、今回「ルビーレッド・バレンタイン・ハート・エディション」が登場。特別にデザインされた、さりげないハートのモチーフが特徴です。

販売期間：

VIVAIA常設店舗 2月1日（日）～2月14日（土）

VIVAIAオンラインストア 1月21日（水）以降継続販売

■その他のバレンタインにおすすめアイテム

Camora \18,900（税込）

発売日 VIVAIAオンラインストア1月21日（水）

※常設店舗での販売はございません

Yancy \21,900（税込）

取り扱い店舗 VIVAIAオンラインストア、VIVAIA常設店舗

■店舗情報

ハラカド店

店舗住所：150-0001

東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」2F

営業時間：全日11：00～21：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-harakado-store

新宿マルイ本館店

店舗住所：160-0022

東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館2F

営業時間：全日11：00～20：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-0101-store

二子玉川店

店舗住所：158-0094

世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンターテラスマーケット

二子玉川 蔦屋家電 2F

営業時間：全日10：00～20：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-futakotamagawa-store

グラングリーン大阪店

店舗住所：530-0011

大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン 南館2F

営業時間：全日11：00～21：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-grandgreenosaka-store

■VIVAIAについて

VIVAIAは2020年6月に設立されたグローバルライフスタイルブランドです。どんな場所でも、VIVAIAのシューズを履けば、快適な履き心地で自分のスタイルを楽しむことができます。VIVAIAは、才色あふれる世界中のメンバーにより設立され、シューズに使用するリサイクル素材を調達するために、リサイクル合成繊維製品を製造・販売する多国籍企業世界的なサプライヤーであるREPERVE(R)社と提携し続けています。現在では、東京、メルボルン、シンガポール、香港に店舗を設け、世界61カ国以上で、履き心地がよい、トレンドのシューズを幅広く顧客の皆様に提供しています。

VIVAIAの「VV」と「AA」は、それぞれ先のとがったシューズを履いた二人の女性が向かい合って立っているという姿を現した文字で、二つの「I」はペットボトルを表しており、二人の女性が腰を曲げて拾い上げる場面をイメージしています。女性の優しさや繊細さが地球を守るという意味がブランド名に込められています。

【会社概要】

会社名：VIVAIA JAPAN

日本支社：東京都新宿区西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿 1001

代表：Jeff Chan（ジェフ・チェン）

VIVAIAウェブサイト：https://vivaia.jp/

VIVAIA Japan公式インスタグラムアカウント：https://www.instagram.com/vivaia.japan/