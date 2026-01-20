【World Cancer Week 2026】高須克弥氏×主治医の特別インタビューも。財務省・内閣府も参画し、生成AI時代のがん情報、医薬品不足、災害医療などがんの社会課題に産官学民医が挑む5日間
一般社団法人CancerX（共同代表理事：上野直人、半澤絵里奈、三嶋雄太）は、2026年1月31日（土）から2月4日（水）までの5日間、がんに関わる社会課題を包括的に議論するオンラインイベント「World Cancer Week 2026（以下、WCW2026）」を開催いたします。
WCW2026
■開催の社会的背景:医療だけでは解決できない「生き方」の課題
日本では年間約100万人が新たにがんと診断され、生涯で2人に1人ががんに罹患すると言われています。しかし、がんの課題は治療法の進歩だけでは解決できません。「限られた時間をどう生きるか」「災害時に治療をどう継続するか」「深刻化する医薬品不足にどう対処するか」「高騰する医療費とどう向き合うか」--WCW2026では、『Open conversation brings Open mind. 話しあい、気づきあう。』 をテーマに、これらの「正解のない問い」に対して、立場を超えた対話を通じて解決の糸口を探ります。
■WCW2026の注目ハイライト
【注目1】：特別インタビュー（事前収録）:DAY5 2月4日(水) 16:30～17:30
【CancerX 生き方】～高須克弥さん、主治医と語る～
がんとともに生きる日々の中で、治療をどう選び、どう向き合うのか。高須克弥さんと主治医が重ねてきた対話から、QOL（生活の質）や信頼関係の大切さをひもときます。ライフステージに応じたがんとの向き合い方や、今を大切に生きるヒントをお届けします。
【注目2】：DAY1 1月31日(土) 10:30～12:00
【CancerX 情報】～AIで変わる？情報アクセスの未来～
意識せずともAIが日常に深く浸透する今、がん情報の在り方も劇的な変化を迎えています。ChatGPTをはじめとする生成AIの台頭は、がん情報の「民主化」を推し進める一方で、その「信頼性」や「正しい活用法」という新たな課題も浮き彫りにしています。
本セッションでは、患者・医療従事者・AI専門家らが一堂に会し、AI時代の情報の見極め方を徹底討論。単なる知識の共有にとどまらず、明日からの行動変容につながる「新たな気づき」を提供します。
■プログラム・登壇者（敬称略）
※プログラムは変更になる場合がございます。最新情報は公式サイト(https://cancerx.jp/summit/wcw2026/)をご確認ください。
DAY1：1月31日（土）
10:15 - 10:30 【CancerX オープニング】
上野 直人 （ハワイ大学がんセンター ディレクター／CancerX共同発起人 共同代表理事）
半澤 絵里奈（CancerX共同発起人 共同代表理事）
三嶋 雄太（筑波大学 医学医療系 助教／筑波大学附属病院 再生医療推進室 副室長／CancerX共同発起人 共同代表理事）
10:30 - 12:00 【CancerX 情報】～AIで変わる？情報アクセスの未来～
並河 進 （dentsu Japan チーフ・AI・オフィサー）
山口 育子（認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長）
渡邊 清高（帝京大学医学部内科学講座 腫瘍内科 教授）
モデレーター：石田 由子（エルゼビア株式会社 シニアプロジェクトマネージャー／CancerX）
13:00 - 14:30 【CancerX くすり】～薬がない！？ 医薬品供給の実際と私たちにできること～
坂内 俊洋（内閣府規制改革推進室・参事官）
長沼 未加（クオール株式会社・取締役／教育研修本部長）
縄田 修一（昭和医科大学横浜市北部病院 薬剤部 薬剤部長／昭和医科大学 薬学部 病院薬剤学講座 准教授 がん専門薬剤師／CancerX）
山本 弘史（長崎大学病院 臨床研究センター長・教授）
モデレーター：大友 明子（乳がん患者さんを支えるメンタル・スパ 代表）
14:45 - 15:45 【CancerX 医療経済】～皆保険制度、どうやって、つないでいく？～
神野 貴史（財務省大臣官房秘書課）
モデレーター：阿久津 友紀（北海道テレビ 社長室部長）
16:00 - 18:00 【CancerX 医療経済】～医療費と社会の仕組みをゲームで体験しよう！～
加藤 弘陸（横浜市立大学国際商学部・准教授）
扇屋 りん（厚生労働省 医系技官／CancerX）
鈴木 美慧（学校法人聖路加国際大学聖路加病院遺伝診療センター 認定遺伝カウンセラー／CancerX）
縄田 修一（昭和医科大学横浜市北部病院 薬剤部 薬剤部長／昭和医科大学 薬学部 病院薬剤学講座 准教授 がん専門薬剤師／CancerX）
横山 太郎（医療法人社団晃徳会 横山医院在宅・緩和クリニック 院長／CancerX）
DAY2：2月1日（日）
10:30 - 12:00 【CancerX いのち／死生観】～揺らぎ、戸惑い、境界を歩く。～
小西 遊馬（ドキュメンタリー作家）
谷島 雄一郎（ダカラコソクリエイト 発起人・世話人 カラクリLab. オーナー 大阪ガスネットワーク株式会社／CancerX）
モデレーター：入江 佳子（虎の門病院 がん看護専門看護師 緩和ケア認定看護師 がんゲノム医療コーディネーター／CancerX）
13:00 - 14:10 【CancerX がん検診】～無関心と受けにくさの壁を超えるには？～
玉城 研太朗（医療法人那覇西会 那覇西クリニック）
増田 美加（NPO法人乳がん画像診断ネットワーク・副理事長）
森下 真行（アリルジュ株式会社 代表取締役）
モデレーター：鈴木 美慧（学校法人聖路加国際大学聖路加病院遺伝診療センター 認定遺伝カウンセラー／CancerX）
14:30 - 15:30 【CancerX がん教育】～「知る」を越えた「まなび」のかたち～
安部 敏樹（株式会社Ridilover 代表取締役／一般社団法人リディラバ 代表理事）
熊井 晃史（GAKU・事務局長／とをが・主宰 など）
モデレーター：冨田 百合子（NHKエデュケーショナル チーフ・プロデューサー／CancerX）
15:45 - 17:15 【CancerX 災害時のがん医療】～災害時の在宅医療を考える「行政×医療×福祉」～
小野 欽也（川崎市健康福祉局 保健医療政策部 DMAT調整担当課長）
長谷川 徹（株式会社トライドマネジメント代表取締役）
日向 彰（あさひ薬局 横浜市薬剤師会災害対策委員会 委員長／神奈川県薬剤師会災害対策検討委員会 委員長）
山田 成高（大塚製薬株式会社 地域包括推進部 部長）
モデレーター：扇屋 りん（厚生労働省 医系技官／CancerX）
DAY3：2月2日（月）
18:00 - 20:00 【CancerX コミュニティ】～活動がうまくいく時といかない時～
糟谷 明範（株式会社シンクハピネス 代表取締役 理学療法士／CancerX）
星倉 裕文（クリエーティブカミヤ株式会社 地域連携室 室長 理学療法士／CancerX）
堀田 聰子（慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科・教授）
モデレーター：横山 太郎（医療法人社団晃徳会 横山医院在宅・緩和クリニック 院長／CancerX）
DAY4：2月3日（火）
18:00 - 19:30 【CancerX 患者市民参画と生成AI（仮）】～患者参加型アプリと生成AIが拓く新しい患者市民参画（PPIE）～
赤穂 亮太郎（アトピヨ合同会社 代表）
足立 剛也（慶應義塾大学医学部皮膚科学教室／アレルギーセンター・専任講師／副センター長）
岩屋 孝彦（サノフィ株式会社 代表取締役社長／一般社団法人欧州製薬団体連合会（EFPIA Japan）会長）
鈴木 美穂（認定NPO法人マギーズ東京 共同代表理事 株式会社Smart Opinion CCO）
モデレーター：三嶋 雄太（筑波大学 医学医療系 助教／筑波大学附属病院 再生医療推進室 副室長／CancerX共同発起人 共同代表理事）
DAY5：2月4日（水）
16:30～17:30 【CancerX 生き方】～高須克弥さん、主治医と語る～
高須 克弥（高須クリニック総括院長 医療法人社団福祉会高須病院理事長 昭和医科大学客員教授）
小川 良雄（学校法人昭和医科大学 理事、富士吉田教育部長）
インタビュアー：鈴木 美穂（認定NPO法人マギーズ東京 共同代表理事 株式会社Smart Opinion CCO）
18:00 - 19:30 【CancerX 自由診療】～再生医療業界から社会実装と自由診療の現状を考える～
桜井 なおみ（一般社団法人CSRプロジェクト 代表理事）
藤松 翔太郎（NHK 報道局 機動展開プロジェクト ディレクター）
八代 嘉美（藤田医科大学 橋渡し研究支援人材統合教育・育成センター 教授）
モデレーター：三嶋 雄太（筑波大学 医学医療系 助教／筑波大学附属病院 再生医療推進室 副室長／CancerX共同発起人 共同代表理事）
19:30 - 20:00 【CancerX エンディング】～WCW2026を振り返る～
沖崎 歩（薬剤師 薬学博士／CancerX）
森田 十徳（株式会社インテージヘルスケア オンコロジー・スペシャリティユニット ユニット長／CancerX）
※詳細なプログラムは公式サイトをご覧ください： https://cancerx.jp/summit/wcw2026/(https://cancerx.jp/summit/wcw2026/)
■開催概要
イベント名：World Cancer Week 2026（ワールド・キャンサー・ウィーク 2026）
日時：2026年1月31日(土) ～ 2月4日(水) ※World Cancer Day（2月4日）に合わせて開催
開催形式：完全オンライン開催（期間中の全セッション視聴および後日のオンデマンドアーカイブ視聴付き）
対象：がん当事者・ご家族、医療従事者、行政・企業のSDGs人事担当者、教育関係者、メディア関係者など
■チケットの情報（Peatix）
期間中の全セッション視聴＋アーカイブ視聴が可能です。
チケットは、以下のボタン（リンク）よりご購入いただけます。
Peatix :
https://wcw2026.peatix.com
チケットのご購入はこちらから
■共創パートナー（ご協賛）募集について
WCW2026では、がんを取り巻く社会課題について対話の場を共に育む「共創パートナー」を募集しています。 本取り組みは、単なる資金的な協賛にとどまらず、企業内研修や人材育成、CSR活動の一環としてご活用いただける点を最大の特徴としています。
イベント視聴を通じて、社員や関係者が同じテーマを共有し、がんや健康、情報、制度といった社会課題を自分ごととして考える機会を社内に生み出すことが可能です。
また、企業の課題意識や関心領域に応じて、プランの選択や連携の形を柔軟に検討することもできます。「がんと共に生きる社会」を支える対話の輪を、ぜひ企業・団体の皆さまとご一緒に広げていければ幸いです。
【お問い合わせ先】 sponsorship-team@cancerx.jp
■メディア関係者様へ：取材のご案内
本イベントの取材をご希望のプレス関係者様には、オンライン用のプレス専用コード（無料）をご用意しております。チケット購入前に、下記広報担当までご連絡ください。
【お問い合わせ先】press@cancerx.jp
■一般社団法人 CancerX について
CancerXは、「がんと言われても動揺しない社会」の実現を目指し、産学官民医といった多様な立場の人が力をかけ合わせ、がんに関する社会課題の解決に取り組む共創プラットフォームです。2020年よりUICC（国際対がん連合）に正会員として加盟し、グローバルなネットワークの中で活動しています。
詳細： https://cancerx.jp/about
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
一般社団法人 CancerX 広報担当
E-mail： press@cancerx.jp
担当： 森内・森田
