法人向け収益管理システム「Scalebase」新機能「SFA/CRM連携機能」をリリース

法人向け収益管理システムを提供するScalebase株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：毛利 悠記、以下、Scalebase）は、新たに「SFA/CRM連携機能」の提供を開始します。これにより、SFA/CRMに登録された情報を起点とし、請求・決済・債権管理まで一気通貫での管理を実現します。

「SFA/CRM連携機能」概要

営業活動の基盤となるSFA/CRM上で管理されている「取引先/会社」「商品」「商談/取引」の情報をプロセスの起点とし、正確な顧客・案件情報をScalebaseへ自動連携します。連携された営業活動の成果を、正しい契約・請求データへと変換し、以下の業務を自動化・効率化します。





見積書作成: 商談情報に基づき、新規・更新時の見積書を自動作成

契約管理・料金計算: 成立した契約情報を管理し、複雑な料金体系に基づいた正確な計算を実行

請求/決済・入金管理: 算出された料金に基づき、請求書発行や決済処理、さらに入金状況まで一元管理

収益管理・会計連携: 発生した収益を正確に認識・管理し、会計システムへのスムーズな連携を実現





この一貫したデータ連携により、営業部門が獲得した案件情報が、手作業を介さずシームレスに経理・財務部門の業務に繋がり、組織全体の生産性を飛躍的に向上させることが可能になります。

「SFA/CRM連携機能」が実現するメリット

1. 受注プロセスの効率化

・ 見積書/契約書作成から締結までの自動化 SFA/CRMの「取引先/会社」や「商談/取引」情報を直接参照し、新規契約や更新時における見積書・契約書の作成、さらには契約締結までのプロセスを自動化します。これにより、営業担当者によるデータ転記の手間を排除し、入力ミスを未然に防ぐとともに、顧客対応や提案活動といった高付加価値業務へのリソースシフトを支援します。





・ 商品マスタの一元管理による整合性の担保 Scalebaseの「商品」情報を正としてSFA/CRMへ連携させることで、両システム間での二重管理を解消します。データの不整合を防止し、マスタ管理にかかる工数を大幅に削減。常に最新かつ正確な商品情報に基づいた、一貫性のある営業活動と請求処理を実現します。





2. 正確な実績データに基づく高度な予実管理

・ 精度の高い経営数値の把握 Scalebaseで一元管理される契約・請求・入金実績をSFA/CRMへ連携します。これにより、営業部門が参照するSFA/CRM上の数値と、経理・財務部門が管理する会計上の数値との乖離がなくなり、単一のデータソースが確立されます。





・ データドリブンな分析と予測 単一のデータソースが確立されることで、SFA/CRM上で営業活動の計画（予算）と実績データを突き合わせることが可能となり、精度の高い予実管理が実現します。さらに、将来の売上予測や顧客ごとの収益性分析など、データに基づいた迅速かつ高度な経営判断を支える強固な分析基盤を構築します。





Scalebaseでは今後も継続的に機能強化を実施し、ユーザーの皆様に便利にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

【Scalebase株式会社について】

Scalebase株式会社は「あらゆる企業に、フルスイングを。」をミッションに掲げる、SaaSスタートアップです。

私たちは、企業のポテンシャルを最大限に引き出す上でボトルネックとなりがちな、収益管理業務に着目しています。生成AIの登場を筆頭にビジネスモデルの変革スピードは年々加速しています。

企業の多くは、これまで主流だった”売り切り”の形から”継続的なサービス提供”にシフトしており「Scalebase」は、このようなビジネスモデルに対応し、企業の継続的な成長を支援しています。

また、SaaSプラットフォームのみならず、法人間決済（B2B Fintech）の領域から企業のキャッシュフローの流れを滑らかにし、システムだけでは届かない現場の課題には、コンサルティングやBPOによるオペレーション支援（Ops）を提供しています。

複雑な収益管理業務から企業を解放し、信頼できるデータを基にした迅速な意思決定を支援することで、すべての企業が本来の価値提供に全力を注げる世界の実現を目指します。

【プロダクトについて】

収益管理システム「Scalebase」

「Scalebase」は、見積から売上にわたる収益プロセスを管理・最適化できるSaaSです。サブスクリプションビジネス（継続課金）を筆頭に、一般的な販売管理システムやスプレッドシートでは困難な、顧客ごとに異なる契約条件の柔軟な管理、従量課金

や日割りといった料金計算の自動化を通し、商品・顧客・見積・契約・請求・売上の一気通貫での管理を実現します。また、データをもとに事業の重要指標を可視化し、販売戦略の意思決定と実行をサポートします。

「Scalebase」サービスサイト：https://scalebase.com/subsc

請求・決済システム「Scalebase ペイメント」

「Scalebase ペイメント」は、請求・決済業務を管理・最適化できるSaaSです。請求書の発行・送付、クレジットカード決済、口座振替といった決済業務の管理や効率化はもちろんのこと、入金管理・督促・収益認識基準への対応など幅広くサポートしています。

「Scalebase ペイメント」サービスサイト：https://scalebase.com/payment

【会社概要】

会社名 ：Scalebase株式会社

設立 ：2018年8月21日

代表者 ：代表取締役CEO 毛利 悠記

事業内容：収益管理システム「Scalebase」、請求・決済システム「Scalebase ペイメント」の開発・提供・運用

所在地 ：東京都港区新橋2-12-1 ランディック第3新橋ビル9階

URL ：https://scalebase.co.jp/





