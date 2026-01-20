武蔵塗料グループ、中国・中山拠点にて第二工場新棟の起工式を実施― 開発棟の新設および既存工場のスマート化を見据えた改築を推進

武蔵塗料株式会社

武蔵塗料グループは、2026年1月16日、中国広東省中山市にある中山武蔵塗料有限公司において、第二工場新棟の起工式を実施しました。

今回の取り組みは、開発棟の新設に加え、既存工場についてもスマート化を見据えた改築を進めるものであり、中長期的な視点で中国事業の事業基盤を強化するための一環です。

中山武蔵塗料は1999年の設立以来、自動車、IT機器、コンシューマーエレクトロニクスなど幅広い分野において高品質な塗料製品を提供し、武蔵塗料グループの中国事業における重要拠点として事業を展開してきました。今回の新棟建設および工場改築は、将来の需要や事業環境の変化を見据え、開発機能と生産体制のさらなる充実を図ることを目的としています。

写真左から 中山武蔵塗料有限公司 副総経理 粘 克修、武蔵塗料ホールディングス株式会社 CFO／中国地域董事長 山田 純也、同社 代表取締役社長 福井 裕美子、中山武蔵塗料有限公司 総経理 谷本 玲

今回の開発棟新設による開発機能の強化は、中国市場に向けた取り組みにとどまらず、武蔵塗料グループのグローバル事業を見据えたものでもあります。中国をはじめとする各市場のニーズを踏まえた開発を行い、グループのグローバル生産ネットワークと連携することで、複数地域で生産を行うお客様に対しても、一貫した品質とサービスを提供できる体制の構築を目指しています。

起工式当日は、グループ代表取締役社長の福井、ならびに中国全拠点の董事長を務める山田（グループCFO）が現地を訪れ、関係者とともに工事の開始を祝いました。経営トップが現地に参加することで、中国事業を中長期で捉え、現地チームと連携しながら着実に事業を進めていく姿勢を確認しました。

スピーチを行う武蔵塗料ホールディングス株式会社 代表取締役社長 福井 裕美子

新建屋の完成および稼働開始は、2027年初頭を予定しています。

武蔵塗料グループは今後も、地域社会や関係者との協力関係を大切にしながら、グローバルで安定した品質と価値を提供できる体制づくりを進めてまいります。

会社概要

商号：武蔵塗料ホールディングス株式会社

所在地：東京都豊島区南池袋 2-30-16 グリックビル（本社）

代表者：代表取締役社長 福井裕美子

設立：1958年（昭和33年）

事業内容：自動車、家電、電子機器など多様な産業分野に向けた高機能塗料の開発・製造・販売

公式ホームページ：https://musashipaint.com/