2月4日(水)開催！セミナー「AI×コーチングで始める“攻め”の管理職ケア：健康経営の次なる一手 ～予防の枠組みから成長促進へと拡張する新しいアプローチ～ 」

MBK Wellness 株式会社

MBK Wellness株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：森田 剛至）保健同人フロンティア事業本部は、2月4日(水)、健康経営推進ご担当者様、企業の人事・総務・労務ご担当者様、産業保健スタッフの皆様などを対象に、オンラインにてセミナーを開催いたします。

健康経営の最新トレンドとして、管理職へのケアの重要性が高まっていることをご存じでしょうか。

近年、管理職自身のケアや教育の強化に加え、組織風土の醸成を定性・定量の両面から把握することが求められています。

管理職は職場のメンタルヘルスケアや組織風土の土台となるキーパーソンです。益々、管理職のケアが重要となることは間違いがないでしょう。しかし、従来の「心身の不調を予防する」、いわゆる「守り」だけのアプローチでは、組織のエンゲージメント向上や職場風土改革には限界があります。

そこで本セミナーでは、AI×コーチングを活用した新しい社員ケアのアプローチ「BOOST」を提供するBoost Health株式会社をお迎えし、管理職に対する「攻めのケア」をテーマに、実際の事例を交えてご紹介します。 BOOSTは、管理職自身の日常の意思決定・行動を、認知行動療法をベースとしたAIツールと人のコーチが伴走支援することで、ストレスやプレゼンティズム（生産性）を短期間で改善する仕組みです。従来のメンタルヘルスケアとの違いや、導入企業での数値改善事例もお伝えし、次の健康経営施策の検討に役立つ実践的な内容となっています。

さらに、ストレスチェックの結果を活用した管理職ケアの拡張方法など、既存施策を進化させるためのヒントもご提供します。

本セミナーで得られること

- 健康経営における管理職の重要性- 管理職ケアのためのストレスチェックの活用のポイント- AI×コーチングを活用した新しい攻めのケアの実践方法

フィードバックシート返却後の施策検討に直結する情報を得られる機会です。

当日は質疑応答の時間も用意させていただいておりますので、ぜひふるってご参加ください。

セミナーの内容

セミナーお申し込みはこちら :https://service.hope-survey.jp/seminar/20260204- 健康経営における管理職ケアの重要性とストレスチェックの活用ポイント ー効果測定と集団分析のコツースピーカー：MBK Wellness株式会社 保健同人フロンティア事業本部 佐々木玲子- “AI+コーチング”を活用した課題解決型 “次世代社員ケア” ソリューション「BOOST」を活用した攻めのケアの実践事例スピーカー：Boost Health株式会社 代表取締役/創業者 芳賀彩花- 質疑応答

こんな方におすすめのセミナーです！

■管理職に関する課題があり、新しい施策を探している

■ストレスチェックのあとの具体的な打ち手のヒントが欲しい

■AIやデータを活用した、効果的かつ先進的な取り組みを行いたい



管理職ケアを、より成果につながる施策へとアップデートしたい方に、特におすすめのセミナーです。

セミナーの概要

開催日時：

2026年２月４日（水）14：00～15：00（60分）

※お申込みいただいた方にはセミナー終了後、アーカイブ配信をご案内いたします。当日ご都合が合わない方も是非お申し込みください。



受講形式：

WEB配信によるオンライン（ライブ配信）セミナー

※Zoom Webinarを使用します。

※受講方法・注意事項については、参加ご登録者への招待メールにてご案内いたします。



対象：

健康経営推進ご担当者様、企業の人事・総務・労務ご担当者様、産業保健スタッフの皆様など

申し込み期限：

2026年2月3日（火）17：00

参加費：

無料



定員：

200名様（先着順）

※参加を受け付けた方には開催前日までに招待メールをお送りします。



注意事項：

競合企業の方、個人の方のお申し込みはお断りさせていただく場合がございます。

予めご了承ください。

本件に関するお問い合わせ

保健同人フロンティア 事務局

E-mail : hkd-inside@hkdft.com

MBK Wellness 株式会社 保健同人フロンティア事業本部について

1946年、結核療養のための啓発雑誌『保健同人』の発刊を目的に創業。その後、日本初となる「人間ドック」の創案や、一般家庭向け医学書『家庭の医学』を発刊。今日に至るまで、企業人事や健康保険組合、事業法人など主要なお客様を対象に健康相談サービスやEAPサービス、健康経営支援サービスなど人々のWell-beingの実現に向けた事業を展開しています。

（主要なサービス）自社開発のストレスチェックツール「HoPEサーベイ」、ヘルスケアサービス「みんなの家庭の医学」、動画コンテンツサービス「ウェルスタ」等

【会社概要】

社名： MBK Wellness 株式会社

代表取締役社長： 森田 剛至

本社： 〒105-0004 東京都港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング7F

株主： 三井物産株式会社

創業： 1946年6月1日

ＵＲＬ： https://www.mbk-wellness.co.jp