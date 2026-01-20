【オンデマンド配信】集患・決済から始めるクリニックDX

株式会社WeBridge申し込む :https://www.veritrans.co.jp/webinar/2026/260216.html?utm_source=webinar&utm_medium=webinar&utm_campaign=webinar&utm_id=webi103

オンデマンド配信 2026年2月16日(月)～2026年2月27日(金)

定員 30名

場所 オンライン

参加費 無料

【セミナー内容】

「患者満足度」と「スタッフの働きやすさ」を両立し、選ばれるクリニックへ。

競争が激化するクリニック経営において、患者様から選ばれ続けるためには、質の高い医療に加え、「快適な受診体験」の提供が不可欠です。予約の取りやすさ、待ち時間の短縮、スムーズな会計――。これらを実現する鍵こそが、“クリニックのDX”です。しかし、「DXは難しそう」「費用対効果が心配」と感じている方も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、クリニック経営の根幹である「集客」と「決済」にテーマを絞り、DXの第一歩を成功に導くためのノウハウを、すぐに真似できる最新の成功事例を交えて具体的にお伝えします。

【スケジュール】

第一部：株式会社WeBridge

【地域で選ばれるクリニックへ】「Googleマップ」を効果的な集患導線に変えるMEO対策の秘訣

第二部：株式会社デジタルガレージ

医療機関DXの鍵は"診療費あと払い" ― CurePort活用による患者満足度向上と業務効率化

第三部：株式会社DGフィナンシャルテクノロジー

対面診療との相乗効果を最大化する！ 収益の柱を育てるオンライン診療活用術

【こんな方におすすめ】

・口コミ等を用いて売上を向上させたい方

・決済業務の効率化や患者満足度向上に関心がある方

・キャッシュレス決済導入のメリットや導入方法を知りたい方

・既存の電子カルテシステムとの連携やセキュリティ対策について検討、情報収集している方

【登壇者プロフィール】

株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 加古 美郷

株式会社WeBridgeに入社後、WEBマーケティング部に配属。 MEO対策を始め、SNS広告やSEO対策のWEBマーケティングサービスを通じ、クリニックや歯科医院などを中心に全国で300社以上の集客・集患のお悩みを解消。 今なお集客・集患でお悩みの企業に対してセミナー活動を実施し、WEB関係の相談窓口としてサービスを推進。

株式会社デジタルガレージ コーポレートデベロップメント本部 デジタルヘルス事業部 シニアプロジェクトマネージャー 米山 諒

大手インターネット企業にてヘルスケア事業の立ち上げに従事。 その後、株式会社デジタルガレージに参画し、医療機関向けオンライン決済サービス「CurePort」の立ち上げを推進。 現在は、アライアンス構築や医療機関への導入支援を中心に活動。

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 松永 喜恋

2024年に株式会社デジタルガレージに入社、株式会社DGフィナンシャルテクノロジーに出向し法人営業に従事。 現在はマーケティング業務に従事。

＜主なご導入支援実績＞ 専門商社／イベント販売・医療機関／ワクチン接種事前予約・自治体／資格試験受験申込・菓子製造販売会社／オンラインショップ販売

https://www.veritrans.co.jp/webinar/2026/260216.html?utm_source=webinar&utm_medium=webinar&utm_campaign=webinar&utm_id=webi103(https://www.veritrans.co.jp/webinar/2026/260216.html?utm_source=webinar&utm_medium=webinar&utm_campaign=webinar&utm_id=webi103)

