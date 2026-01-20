今、カップルはペアリングを「買う」より「作る」。debut icci 代官山が2025年下半期トレンドを公開！人気No.1は2mm幅のスキンジュエリー風リング｜東京代官山で創るワンランク上のペアリング

株式会社icci（本社：東京都渋谷区、運営責任者：坂田佑香）が運営する代官山にある手作りペアリング専門店「Debut icci 代官山」（所在地：東京都渋谷区）は、2025年下半期（7月～12月）に来店されたお客様の調査レポートをまとめましたのでお知らせいたします。





お客様のご年齢層



データ概要：


～20歳：8%


21~25歳：30%


26~30歳：33%


31~35歳：17%


36~40歳：9%


40歳～：6%



「20代後半（26～30歳）」が約33%ともっとも多く、次いで「20代前半（21～25歳）」が約30%と、全体の6割以上を20代が占めています。一方で、11月・12月の年末にかけては30代・40代の割合も上昇する傾向が見られました。これは、クリスマスや記念日といった特別な節目を前に、落ち着いた空間での『モノづくり体験』を求める大人のカップルが増えたためと考えられます。



お客様の居住地



データ概要：


都内23区：43%


23区以外：29%


一都三県（関東圏）：19%


一都三県以外：10%



居住地別では、「都内23区内」が約43%と最多で、一都三県を合わせると全体の約90%に達します。代官山という好アクセスな立地から、都内でのデートのメインイベントとして選ばれていることがわかります。また、一都三県以外（地方）からの来客も約10%弱維持しており、旅行の思い出作りとして『icci代官山』を目的に訪れる「目的地型」のニーズも根強く存在しています。



人気宝石ランキングTOP5



データ概要：


ダイヤモンド：47%


ブルートパーズ：8%


アイスブルーダイヤモンド：8%


ムーンストーン：5%


エメラルド：4%



宝石選びでは、「ダイヤモンド（約47%）」が圧倒的人気。手作りであっても、仕上がりは一生モノの品質を求める傾向が強く表れています。また、TOP5に「ムーンストーン（6月誕生石）」「エメラルド（5月誕生石）」などがランクインしているのは、お互いの誕生石を交換して留める、手作りペアリングならではのパーソナライズされた楽しみ方が定着している証拠と言えます。



人気のリング幅



データ概要：


2mm：48%


3mm：32%


4mm：11%


5mm：5%


6mm：2%


7～10mm：2%



リングの幅は、「2mm（約48%）」と「3mm（32%）」だけで全体の8割を占める結果となりました。昨今のトレンドである『スキンジュエリー』のように肌馴染みの良い細身のスタイルが支持されています。特に2mm幅は女性の指を美しく見せ、男性にとっても普段使いのしやすさからペアで揃えやすく、現代のカップルのライフスタイルにマッチしていると言えます。




【調査概要】


調査対象：ペアリングを制作されたお客様


調査日：2025年7月1日～2025年12月30日


調査実施者：株式会社ｉｃｃｉ


調査方法：自社アンケート


対象人数：979名




