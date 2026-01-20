さくら事務所グループ 会長および代表取締役社長 退任のお知らせ

株式会社さくら事務所

個人向け総合不動産コンサルティング・ホームインスペクション（住宅診断）、マンション管理組合向けコンサルティングを行う“不動産の達人”株式会社さくら事務所（東京都渋谷区／社長：大西倫加）は、2026年3月31日をもって、さくら事務所・会長である長嶋修、および、さくら事務所・らくだ不動産の代表取締役社長である大西倫加が、それぞれの役職を退任することとなりましたのでお知らせいたします。

長嶋は1999年の創業以来、当社の創業者として、また住宅・不動産分野における第三者性・中立性という独自の価値観を掲げ、事業および組織の礎を築いてまいりました。大西は2013年に代表取締役社長に就任以降、その理念を継承しつつ、事業領域の拡張、組織基盤の強化、ならびに社会的信頼の確立に尽力してまいりました。

両名の退任にあたり、ご依頼者さま、報道関係者の皆さまをはじめ、これまで関わってくださったすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。なお、後任の経営体制につきましては、さくら事務所の設立記念イベント時に発表させていただきます。

さくら事務所 創業者・会長 長嶋修

【略歴】

1999年、業界初の個人向け不動産コンサルティング会社、株式会社さくら事務所を設立、現会長。グループ会社のらくだ不動産株式会社・顧問。2008年、NPO法人日本ホームインスペクターズ協会設立、理事長に就任。様々な活動を通して「中立な不動産コンサルタント」としての地位を確立。国土交通省・経済産業省などの委員も歴任。新著に『2030年の不動産』（日本経済新聞出版）他、著書・メディア出演多数。

【コメント】

「お金のために働く」

人類が長く背負ってきたその宿命は、AIとロボットの進化によって終わりを告げようとしています。生産性は極まり、労働の概念は劇的に変わるでしょう。

では、生活の糧を得るための労働が必要なくなった時、人や組織に残るものは何か？最後に残る、究極の価値とは何か？

私たちはそれを「意思」だと考えます。

「どんな社会を創りたいのか」「どんな未来をたぐり寄せたいのか」。

理念や哲学といった内なる衝動は、どれほど技術が進化しても、決してAIには代替できない「人間だけの領域」だからです。

さくら事務所グループが目指すのは「100年続く社会インフラ」。

激動の時代において、常に社会をリードし、生まれ変わり続けるためには、私たち人間の「意思」が必要です。

1999年の創業、2013年の大西倫加へのバトンタッチを経て、組織はより強固なものとなりましたが、私たちの進化はここで止まりません。

さくら事務所は、第三創業期を迎えます。

さくら事務所・らくだ不動産 代表取締役社長 大西倫加

【略歴】

広告・マーケティング会社などを経て、2003年株式会社さくら事務所参画。同社で広報室を立ち上げ、マーケティングPR全般を行い、2013年1月に代表取締役社長就任。2008年にはNPO法人 日本ホームインスペクターズ協会の設立から携わり、同協会理事に就任。10年間理事を務め、2019年に退任。2018年、らくだ不動産株式会社設立。代表取締役社長就任。著作に『悩める売主を救う 不動産エージェントという選択』（幻冬舎）他、執筆協力・出版や講演多数。

【コメント】 ※一部抜粋

１３年前の社長就任時に決めていたことが２つあります。

ひとつは、経営の目線、時間軸を伸ばし、１０年程度で再び経営を継承、刷新すること。

企業理念を『人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと』とアップデートし、自分が去った後の社会の幸福を祈り、その意志を事業として受け継いでいくトライブをつくると決意しました。

もうひとつは、会社の底力、隠れた体力となる簿外資産を蓄積すること。

さくら事務所グループが理念と同じく社会に約束として掲げる『五方良し』を日々、愚直に実践し続けることで、ご依頼者さまや社会、トライブの仲間たちをどれだけひたむきに愛することができるか。

愛や信頼、応援という見えない絆を最高の資産として、こつこつ結い上げていきたいと願いました。

そして今、社長就任時に掲げた通り、心血注いで愛してきた事業や仲間、ご依頼者さまたちを同じように愛し大切にすると約束してくれる、私の何倍も頼りになる後進たちに承継できること、

ご依頼者さま、YouTubeなどSNSにおいても、期待や信頼という大きな応援を寄せてくださる方々が広がり、冒険をともにしてくれるかけがえのない仲間たちが全国に拡大し、

数字以上の温度と手触りがある簿外資産に支えられていることに、言葉に尽くせないほどの感謝しかありません。

心から誇りに思う大切な仲間たちが、この先もずっと仕事とご依頼者さまと、仲間たちとの時間をうんと楽しみ、喜び、自分を愛し続けられることを切に願っています。

全文はこちらからご覧いただけます。 :https://www.sakurajimusyo.com/recruit/media/6066/

ご質問がある方はお気軽にお問合せください。取材にて対応させていただきます。

さくら事務所について

株式会社さくら事務所(https://www.sakurajimusyo.com/)（東京都渋谷区／社長：大西倫加）は「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」を理念として活動する、業界初の個人向け総合不動産コンサルティング企業です。1999年、不動産コンサルタント長嶋修が設立。第三者性を堅持した立場から、利害にとらわれない住宅診断（ホームインスペクション）やマンション管理組合向けコンサルティング、不動産購入に関する様々なアドバイスを行う「不動産の達人サービス」を提供、75,000組を超える実績を持っています。