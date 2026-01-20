「10分でまるごと理解！研修のデジタル化」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、めまぐるしい環境変化の中、人事ご担当者さま、経営者さまへ2023年、2024年に引き続き、2025年も同時期に3回目の「ポスト・コロナの人材育成施策の実態」について広く調査しました。

結果として、「67％の組織が人材育成施策の効果を感じられていない」「3年連続で6割を超える組織で人材育成施策の効果を感じられていない」ことが分かりました。それと同時に、研修の実施スタイルについては「集合研修スタイルが33％で最多」という結果となりました。感染症も落ち着き、集合研修で人材育成を実施することが、またスタンダードに戻ってきていることなどが推察されます。

人材育成施策の効果を感じられるようにするための鍵は、受講者の行動変容を促す研修設計です。そのために、集合研修といった従来のスタンダートな研修スタイルにこだわらず、オンライン学習やデジタル学習を組み合わせ、真に効果のある学びを促す研修設計をすることが重要です。

当社では、そのような人材育成施策で効果を感じられていない経営者や人事ご担当者の方に貢献すべく、「10分でまるごと理解！研修のデジタル化」を無料公開しましたので、お知らせします。

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/downloadlist/digital

◆当社が行った調査の概要

アンケート名称：「ポスト・コロナの人財育成施策の実態」に関するアンケート（3年目）

調査主体：株式会社LDcube（調査委託：ProFuture株式会社）

調査期間：2025/6/20～7/3

調査方法：WEBアンケート

調査対象：人事・人財育成ご責任者・担当者さま

有効回答：186件

※調査結果の詳細は下記をご覧ください。

⇒【調査レポート速報！】（3年目）ポスト・コロナの人財育成施策の実態調査結果を公開！(https://ldcube.jp/blog/post_corona572)

◆「10分でまるごと理解！研修のデジタル化」概要

研修の現場で、多くの企業が抱える共通の課題ーそれは、「研修の効果をどう測定し、どのように向上させるか」という問題です。研修のデジタル化は、効果測定の容易さに加え、受講者の理解度を深め、業務の実践力を高める非常に強力な手段です。本資料では、研修のデジタル化の本質について解説します。

＜この資料でわかること＞

- 研修のデジタル化が必要な背景- 研修のデジタル化に必要な要素- 研修のデジタル化のメリットとステップ

＜こんな方におすすめ＞

- 研修企画担当者- 研修の効果測定をしたい人事・人材育成担当者- 従来の集合研修に課題感のある方

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/downloadlist/digital

◆「10分でまるごと理解！研修のデジタル化」目次

1章 研修のデジタル化で効果を高められる

2章 研修のデジタル化が必要な背景

3章 研修のデジタル化に必要な要素

4章 研修のデジタル化のメリット

5章 研修のデジタル化のステップ

6章 研修のデジタル化で効果測定が容易に

7章 研修を効果的にデジタル化した事例

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである研修のデジタル化により、時間や場所の制約を受けず、個人の理解度に応じた学習が可能になり、受講者自身のペースで効果的に知識を深めることができます。研修のデジタル化は現代の企業研修において不可欠であり、効率的かつ効果的な人材育成を実現するための鍵と言えるでしょう。

LDcubeは、研修の効果測定はもちろん、社内研修の効果的な企画や内製化のサポート、研修のデジタル化などのご支援をしています。期間限定のプラットフォームの無料IDなどもご利用いただけます。研修を効果のあるものにしたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業 内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

