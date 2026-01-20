【社宅制度の記事特集】社宅代行ラボ内で「社宅制度」に関する特設ページをオープン！

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、社宅代行に特化した情報プラットフォーム「社宅代行ラボ」において、「社宅制度」に関する特設ページを新たに公開しました。

本特設ページでは、企業の総務・人事担当者が直面しやすい「社宅制度の設計・運用」に関する疑問や課題をテーマに、制度の基本から実務上の注意点までを体系的に解説しています。

社宅代行ラボとは

「社宅代行ラボ」は、企業の総務・人事担当者に向けて、社宅管理、賃貸契約、住宅手当、福利厚生制度の運用などに関する実務情報を発信する専門メディアです。

社宅代行サービスの比較検討や費用相場の解説、制度設計のポイント、導入事例の紹介などを通じて、企業の社宅運用・住宅制度の最適化を支援しています。また、掲載企業へのインタビュー記事や専門家コメントを通じて、実務に役立つリアルな知見を提供しています。

「社宅制度」特設ページの概要

今回公開した「社宅制度」特集では、社宅制度を検討・運用する企業担当者に向けて、以下のようなテーマを取り上げています。

- 社宅制度のメリット・デメリット- 社宅のルールや規程作成のポイント- 社宅と寮・住宅手当との違い- 入居条件や家賃設定の考え方- 入居・退去時に起こりやすいトラブルと対策

制度の基礎理解から、実務でつまずきやすい論点までを網羅的に整理しています。

社宅制度の特集記事

以下では、社宅制度に関する記事を紹介します。

▼社宅は家族に向いている？家族社宅（家族寮）の基礎・選び方・失敗しないチェックリストを解説

https://shataku-lab.jp/company-housing-for-families/

▼社宅とは？制度の仕組み・種類・税金・住宅手当や寮との違いまで徹底解説

https://shataku-lab.jp/what-is-company-housing/

▼社宅のメリットデメリットとは？住宅手当や寮との違いも紹介

https://shataku-lab.jp/what-are-the-pros-and-cons-of-company-housing/

▼社宅のルールとは？規程の作成ポイントと管理の基本を解説

https://shataku-lab.jp/what-are-the-rules-for-company-housing/

▼社宅と寮の違いとは？メリット・デメリット・住宅手当との違いまで解説

https://shataku-lab.jp/the-difference-between-company-housing-and-dormitories/

▼社宅の法人契約とは？賃貸物件の仕組み・手順・メリットについて解説

https://shataku-lab.jp/corporate-contract-for-company-housing/

▼社宅使用契約書とは？目的・意義と作成時のポイントを解説

https://shataku-lab.jp/what-is-a-company-housing-usage-agreement/

▼社宅でよくあるトラブルと防止策｜入居・退去・管理の注意点を解説

https://shataku-lab.jp/problems-in-company-housing-and-preventive-measures/

▼社宅の家賃相場はどれくらい？設定のポイントやメリットについて徹底解説

https://shataku-lab.jp/what-is-the-average-rent-for-company-housing/

▼社宅の入居条件とは？公平でわかりやすいルール設定のポイントを解説

https://shataku-lab.jp/what-are-the-eligibility-requirements-for-company-housing/

社宅代行ラボからのご案内

社宅代行ラボでは、企業や専門家の皆さまに向けた各種キャンペーンや募集企画を展開しています。サービスの認知拡大や情報発信の強化にご活用いただけるプランを用意しましたので、ぜひご検討ください。

▼リリース記念キャンペーン｜初年度特別価格プラン

正式リリースを記念し、広告掲載をご希望の企業向けに初年度特別価格をご用意しました。サービス紹介を多角的に訴求できます。

お問い合わせフォーム：https://forms.gle/UBpuefKEzrFTn5TGA

▼無料インタビューキャンペーン｜先着10社限定

社宅代行の会社や関連SaaSを提供する企業を対象に、無料インタビューを実施し記事として掲載します。SEO資産として長期的に訴求可能です。

お問い合わせフォーム：https://forms.gle/XYgQ8MsfsCSSkdsM9

サービス概要

名称：社宅代行ラボ

内容：社宅代行に関する解説記事、導入事例、企業インタビューを提供

リリース開始：2025年12月

詳細：http://shataku-lab.jp/

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/