W２、メディア化・AI活用・販促強化でコマースの可能性を広げる100の新機能開発・アップデートを実施

Ｗ２株式会社

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下「W２」）は、2025年の1年間を通じて、W２が提供するコマースプラットフォームにおいて、計100件の機能開発およびアップデートを実施しました。2025年のアップデートでは、ECサイトのメディア化やAI活用による業務効率化に加え、広告運用管理・分析機能や販促施策を強化する機能など、コマース事業全体の成果最大化を支援する機能拡充を継続的に行いました。

概要

近年、ECサイトは「売る場」としての販売チャネルの役割だけでなく、情報発信や顧客との関係構築を担うメディアとしての役割や、限られたリソースで成果を出すための業務効率化が強く求められています。また、広告費の高騰や競争激化により、販促施策の高度化や運用改善も重要なテーマとなっています。当社では、こうした現場の課題に向き合いながら、実運用での使いやすさと成果への貢献を重視した機能開発を進めてきました。

2025年の主なアップデートポートフォリオ

2025年に実施した100の機能開発・アップデートは、主に以下の領域に分類されます。

・ECサイトのメディア化を支援するコンテンツ作成・管理機能の強化

・AI活用による業務効率化、運用負荷軽減を目的とした機能開発

・広告施策の運用改善や効果測定を支援する機能拡充

・外部ツールや周辺サービスとの連携強化

これらのアップデートにより、事業フェーズや商材特性を問わず、より柔軟で成果につながるコマース運営を可能にしています。

年間100機能のアップデートの内訳は、販促・マーケティング強化11％、顧客体験・UI／UX改善11％、決済連携の拡充15％、物流・フルフィルメント最適化6％、外部連携・エコシステム拡大11％に加え、システム基盤・パフォーマンス強化26％、セキュリティ・運用安定20％で構成されています。

W２は、国内およびグローバルのエンジニアが連携する数百名規模の開発体制を活かし、市場トレンドや事業者ニーズを迅速にプロダクトへ反映しています。

今後も、今後も技術力とスピードを武器に、EC事業者様が常に最新の仕組みを活用できる環境を整え、導入企業様と共にeビジネスの成長をリードしてまいります。

W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

会社概要

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社

TEL：03-5148-9633





