アイリックコーポレーションとユーザックシステム、保険業法改正に対応した損害保険比較推奨業務のDX推進をテーマにオンラインセミナーを開催

ユーザックシステム株式会社

保険業界に精通したDXソリューションを展開する株式会社アイリックコーポレーション（本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO 勝本 竜二、以下 アイリックコーポレーション）と、業務プロセスの自動化・効率化を支援するユーザックシステム株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：小ノ島 尚博、以下 ユーザックシステム）は、保険業法改正への対応と損害保険比較推奨業務のDX推進をテーマとしたオンラインセミナー「業法改正にスピード対応！損害保険比較推奨のDX化とは？」を、2026年1月27日（火）に共同開催します。

本セミナーでは、火災保険見積業務をRPAで自動化する「火災保険RPA見積システム」と、実際の導入事例の解説を通じて、比較推奨業務における生産性向上と業務品質の両立について具体的に解説します。

業法改正にスピード対応！損害保険比較推奨のDX化とは？

https://hs.irrc.co.jp/archives/whatsnewseminar/20260127seminar

■セミナー開催の背景

近年、保険業界では業法改正やガイドラインの見直しにより、損害保険の比較推奨業務に対して、より一層の適切性・透明性が求められています。一方、代理店や保険募集の現場では、複数保険会社の見積作成や条件整理、帳票作成といった業務負荷が増大し、対応の属人化や業務品質のばらつきが課題となっています。

こうした課題に対し、アイリックコーポレーションは、保険業界に特化した知見を活かし、比較推奨業務の高度化と業務標準化を支援してきました。またユーザックシステムは、RPAを中心とした業務自動化技術により、現場業務の効率化と品質向上を実現しています。

両社はそれぞれの強みを掛け合わせ、業法改正に柔軟かつ迅速に対応できるDXの在り方を共有する場として、本セミナーを共同で開催します。

本セミナーでは、

- 業法改正を踏まえた損害保険比較推奨業務の最新動向- 火災保険見積業務をRPAで自動化する具体的な方法- 実際の導入事例から見えるDX推進のポイントと効果

を分かりやすく解説し、保険業務の現場で即活用できる知見の提供を目的としています。

■火災保険RPA見積システムについて

「火災保険RPA見積システム」は、アイリックコーポレーションの保険業界向け業務ノウハウと、ユーザックシステムのRPA技術を融合し、火災保険の見積作成業務を自動化・標準化するソリューションです。

従来、火災保険の見積業務では、保険会社ごとに異なるシステムへの入力作業や条件設定、帳票作成が必要となり、担当者の経験やスキルに依存しやすい業務となっていました。本システムでは、これらの作業をRPAが代行することで、見積作成にかかる作業時間を大幅に削減するとともに、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止を実現します。

また、複数の保険会社にまたがる見積取得を自動化することで、比較推奨業務における業務負荷を軽減し、業法改正に対応した適切な比較・説明を行うための業務基盤を構築します。

見積条件や業務フローを標準化することで、属人化の解消や業務品質の均一化にも寄与します。

さらに、既存の業務システムや運用を大きく変更することなく導入できる点も特長の一つです。現場の業務に即した形でRPAを適用することで、短期間での立ち上げと早期の効果創出を可能にします。

「火災保険RPA見積システム」は、業法改正への対応と業務効率化を同時に実現したい保険代理店にとって、比較推奨業務のDXを推進する有効な手段として活用されています。

火災保険RPA見積システムについて

https://hs.irrc.co.jp/is-support/fire-insurance/

■セミナー内容

業法改正にスピード対応！損害保険比較推奨のDX化とは？オンラインセミナー

第一部【保険業法対応に必見】徹底解説！火災保険RPA見積システム

- 見積作業時間を約75％削減！火災保険RPA見積システムを徹底解説！- 対象保険会社拡大・金融機関様対応など、最新のパージョンアップ情報- 導入企業様のお声（導入効果）

-講師-

株式会社アイリックコーポレーション

三村 寛 氏

京都大学工学部卒。20年超にわたり大手損害保険会社に勤務し、企業・官公庁・団体向け福利厚生制度の構築等を手掛ける。アイリックコーポレーションでは損害保険分野におけるソリューションの企画から販売まで全般を担当。息子3人の父。趣味は料理。

第二部 RPAで広がる、バックオフィスにおける業務効率化の可能性とは

- 「RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）」とは- サービス紹介

-講師-

ユーザックシステム株式会社

川村 匠

学生時代、入力作業で残業する親の姿を見て“定型業務の負担をなくしたい”と志す。RPA開発経験を経てユーザックシステムに入社。RPAの販売・導入支援を担当。年間100社以上に自動化を提案し、現場に寄り添った活用を支援。保険業界の業務効率化にも関わり、火災保険RPA見積システムの企画・開発に参画。

■セミナー対象者

・損害保険代理店の経営者・管理職の方

・比較推奨業務や見積業務の効率化を検討している方

・業法改正への対応に課題を感じている方

・保険業務のDX推進を担当されている方

■得られるメリット

・業法改正に対応した比較推奨業務の実務ポイントが理解できる

・火災保険見積業務の自動化・標準化の具体像が掴める

・RPA導入による業務効率化・品質向上の実例を把握できる

■開催概要

セミナー名：業法改正にスピード対応！損害保険比較推奨のDX化とは？

開催日時：2026年1月27日（火）16:00～17:00

開催形式：オンライン開催

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社アイリックコーポレーション / ユーザックシステム株式会社

詳細・申込URL

https://hs.irrc.co.jp/archives/whatsnewseminar/20260127seminar

■企業紹介

株式会社アイリックコーポレーションについて

株式会社アイリックコーポレーションは、1995年の設立以来、「ヒト×保険×テクノロジー」を軸に、保険業界の高度化と顧客価値の最大化を追求してきた企業です。独自開発の保険分析・検索システム「保険IQシステム(R)」を中核に、来店型保険ショップ「保険クリニック(R)」を全国展開し、生活者一人ひとりに最適な保険選びを支援しています。

また、保険代理店向けの業務支援システムやインシュアテックソリューションの提供を通じ、保険募集・事務業務の効率化と品質向上を推進。テクノロジーの活用により、保険流通の変革と業界全体の生産性向上に貢献しています。

代表者：勝本 竜二

所在地：東京都文京区本郷二丁目27番20号 本郷センタービル4階

https://www.irrc.co.jp/

ユーザックシステム株式会社について

1971年の創業以来、お客様の業務課題を解決するノウハウとシステムをパッケージ化した「名人シリーズ」を提供しています。RPA、EDI、物流・帳票分野においては、コストパフォーマンスに優れ、短期間で安心して導入でき、基幹システムとの連携も容易なアプリケーションを継続的に開発。近年では、人手不足や働き方改革といった社会課題に対応する中で、特に多くの企業で負担が大きい「受注業務」の自動化に着目。AIエージェントとRPAを組み合わせたソリューション「Knowfa 受注AIエージェント」の開発・提供を進めています。

代表者：小ノ島 尚博

所在地：大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル3F

https://www.usknet.com/