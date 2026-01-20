TCJグローバル、制度論ではなく「マインドセット」を学ぶ、人事・現場責任者向けセミナーを1月22日に開催

パスメイクホールディングス株式会社

株式会社TCJグローバル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中澤 匠、以下「当社」）はは、2026年1月22日（木）、特定技能人材を受け入れる企業の経営者・現場責任者を対象とした無料オンラインセミナー『企業担当者必見！特定技能人材を受け入れる時のマインドセット』を開催いたします。

背景と開催の狙い

深刻な労働力不足を背景に、「特定技能」資格を持つ外国人材の雇用は急速に拡大しています。しかし、採用が進む一方で、受け入れ企業からは「採用してもすぐに辞めてしまう」「日本人社員との人間関係がうまくいかない」といった定着に関する課題が多く寄せられています。

これらの問題の多くは、給与や業務内容といったハード面ではなく、受け入れる日本企業側の異文化理解不足や、一方的な「同化」を求めるマネジメント姿勢（マインドセット）に起因しています。

本セミナーでは、外国人材事業のオペレーション統括を務める杉田周が登壇。法律や手続きの解説ではなく、現場の「意識変革」に焦点を当て、外国人材が能力を最大限に発揮し、組織に定着するために必要なリーダーシップとコミュニケーションの在り方について提言します。

本セミナーで得られる知見

開催概要

- 外国人材が「この会社で働き続けたい」と感じる組織と、そうでない組織の決定的な違い- 「外国人だから」というバイアスを外し、戦力として向き合うための思考法- 文化背景の異なる部下に対し、日本人リーダーがとるべきコミュニケーションスタンス

セミナー名：企業担当者必見！特定技能人材を受け入れる時のマインドセット

開催日時：2026年1月22日（木）13:30～14:00

開催形式：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料

対象：特定技能人材を採用中または検討中の経営者、人事担当者、現場マネージャー

主催：株式会社TCJグローバル

お申し込み方法

以下のWebサイトよりお申し込みください。

https://gaikoku-jinzai.tcj-education.com/seminar/sem28

【株式会社TCJグローバル(旧東京中央日本語学院)について】

所在地：東京都新宿区信濃町35 煉瓦館2F

代表者：中澤 匠

事業内容：外国人留学生向け進学・就職日本語コースの運営、総合日本語コースの運営（在日外国人、海外在住者、企業向け研修）、日本語教師養成事業、行政・教育機関・企業向けの日本語教育コンサルティング、人材紹介事業

URL：https://tcj-education.com/lp/tcj-recruitment/