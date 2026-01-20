¸½ÌòIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ËÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡ÖÁ´¹ñIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ª»Å»öÁêÃÌ²ñ¡×
³ô¼°²ñ¼ÒMCEA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ã·Æ£ Éð°é¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢ IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPE-BANK¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹âÅÄ ´´Ìé¡Ë¤Ï¡¢IT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈÎ©¤ä°Æ·ïÃµ¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤¹¤Ç¤Ë³èÆ°Ãæ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÁ´¹ñIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ª»Å»öÁêÃÌ²ñ¡×¤ò2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢PE-BANK¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬»²²Ã¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Îµ¿Ìä¤ä¤´ÁêÃÌ¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿PE-BANK¼Ò°÷¤¬1ÂÐ1¤ÇÃúÇ«¤Ê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢°Æ·ï¾Ò²ð¤ä·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¤´ÁêÃÌ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ¹
¡¦¸½ºß³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¡¢¼ÁÌä¡¢ÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½
¡¦¸ÄÊÌ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë°Æ·ïÄó°Æ¡§´õË¾¾ò·ï¤Ë±è¤Ã¤¿°Æ·ï¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤´°ÆÆâ
¡¦¥¨¥ê¥¢ÊÌÁêÃÌ¥¿¥¤¥à¡§Á´¹ñ¤Î°Æ·ï¤ò¤´Äó°Æ²ÄÇ½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±Ä¶ÈµòÅÀ¡§ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢ÃæÉô¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ»Í¹ñ¡¢¶å½£
¡¦°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡§¶È³¦¶þ»Ø¤ÎÊ¬ÇÛÎ¨¤È¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤·ÀÌóÆâÍÆ
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Á´¹ñIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ª»Å»öÁêÃÌ²ñ
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Âè1²ó¡¡10:00～12:00
¡¡¡¡¡¡¡¡Âè2²ó¡¡13:00～15:00
¡¡¡¡¡¡¡¡Âè3²ó¡¡15:30～17:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³Æ²ó10Ê¬Á°¤è¤êÆþ¾ì²ÄÇ½
¡¦³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¡ÖoVice¡×»ÈÍÑ¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡§IT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Æ·ïÃµ¤·¤äÆ¯¤Êý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´û¤Ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¡¢°Æ·ï¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÁ´3²óÆ±ÆâÍÆ¡Ë
¡¦²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ
¡¦¸ÄÊÌÁêÃÌ¥¿¥¤¥à¡§¤´·ÐÎò¤È¤´´õË¾¾ò·ï¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°Æ·ï¤òÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¨¥ê¥¢ÊÌÁêÃÌ¥¿¥¤¥à¡§¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´ÖoVice¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÆµòÅÀ¤Î°Æ·ï¤ò¤´Äó°Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸Æâ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡¢»öÁ°¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
https://pe-bank.jp/fair/260207/
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒPE-BANK ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒPE-BANK¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¤·¤ÆÈ¯Â¡£¡ÖIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢IT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤Î¹ñÆâºÇ¸Å»²´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê´ë¶È¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£PE-BANK¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤Ï¡¢PE-BANK¤Î»ÈÌ¿¡Ö´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¿Íºà¤ò¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬µá¤á¤ë»Å»ö¤ò¡×¤È¡¢3¼Ô¤Î¥°¥Ã¥É¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥°¥Ã¥É¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¡¢¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒPE-BANK
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÅÄ ´´Ìé
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2ÃúÌÜ15ÈÖ8¹æ¡¡¥°¥ì¥¤¥¹¥Ó¥ëÀô³Ù»ûÁ°
ÀßÎ©Ç¯·îÆü ¡§1989Ç¯5·î1Æü¡Ê¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¤·¤Æ¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡¡¡ ¡§3²¯1,295Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡¡§IT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÇÉ¸¯»ö¶È¡¿¾Ò²ð»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Êー»ö¶È¡¿Ê¡Íø¸üÀ¸»ö¶È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¡§https://pe-bank.co.jp
Pe-BANK¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡§https://pe-bank.jp (IT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È)
Pe-BANK¥¥ã¥ê¥¢ ¡§https://career.pe-bank.jp (IT¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦IT¿Íºà¾Ò²ðÀìÍÑ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È)
Pe-BANK¥«¥ì¥Ã¥¸ ¡§ https://pebank-college.jp (Ë¡¿Í¸þ¤±IT¿Íºà¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹)
¥µ¥Ýー¥È¥×¥é¥¹ ¡§https://splus.pe-bank.jp (IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È)
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒMCEA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ³µÍ×¡Û
MCEA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¿Í¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢IT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒPE-BANK¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤òËÜ¶È¤È¤·¤¿IT¥µー¥Ó¥¹¶È¤ò¹Ô¤¦¥¢¥¹¥Î¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤Î·ÁÀ®»Ù±ç¤È·Ð±Ä¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒMCEA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î3¼Ò¤«¤é¤Ê¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£1989Ç¯5·î¤Ë15Ì¾¤ÎIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤êÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¼óÅÔ·÷¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿µ»½Ñ¼Ô¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡×¤ò¥ëー¥Ä¤È¤¹¤ë¶¦Â¸¶¦±É¤Î»×¤¤¤ò´ð¤Ë¡¢º£¸å¤â³§ÍÍ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ë´ë¶È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤³¤ì¤«¤é¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒMCEA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ã·Æ£ Éð°é
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2ÃúÌÜ15ÈÖ8¹æ¡¡¥°¥ì¥¤¥¹¥Ó¥ëÀô³Ù»ûÁ°
ÀßÎ©Ç¯·îÆü ¡§2015Ç¯9·î1Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡ ¡§1²¯±ß
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://mcea-hld.jp/