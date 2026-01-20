薄井シンシア氏登壇「専業主婦17年間からの大逆転！～キャリアの可能性を広げる特別対談～」2026年2月11日（祝） 開催決定！
株式会社Kanatta（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：井口 恵）は、2026年2月11日、これまでの価値観を刷新し「いつでも、どこからでも人生は変えられる」というメッセージをテーマにしたトークイベント 「大逆転のキャリア戦略！」 を開催いたします。
イベント概要
本イベントでは、専業主婦から世界企業の経営者へとキャリアを飛躍させた女性リーダーと、Forbesが選出した30代のママ起業家という2名のスピーカーを迎え、キャリアの再構築・人生の挑戦・働き方の可能性について、成功と葛藤のリアルな体験談を語っていただきます。
【イベント概要】
◆日時
2026年2月11日（水・祝） 13:00～15:30（12:45受付開始）
◆開催方法
東京会場とZoomによるハイブリッド開催
東京会場：
CBC株式会社 東京本社ビル 6階 CBCラウンジ
東京都中央区月島2-15-13
東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅 10番出口 徒歩1分
オンライン：
Zoom配信
◆主催：
株式会社Kanatta
◆イベント詳細・チケット申込はこちらから
https://peatix.com/event/4780774
【登壇者プロフィール】
■薄井 シンシア 氏
株式会社SEKAIA Chief Empowerment Officer
1959年 フィリピン生まれ。
1980年 国費外国人留学生として来日。
1985年 東京外国語大学卒業、貿易会社入社。
1986年 日本人（外務省職員）と結婚、リベリアに赴任。
1988年 帰国、広告代理店就職。
1989年 娘を出産し退職、専業主婦に。
2007年 48歳でタイ・バンコクのインターナショナルスクールのカフェテリアでパートを始め、3カ月で管理職に。
2011年 帰国、会員制クラブでの電話受付アルバイト。
2013年 ANAインターコンチネンタルホテル東京。勤続３年で営業開発担当副支配人就任。シャングリ・ラ東京に勤務後。
2018年 日本コカ・コーラ社に入社し、オリンピックホスピタリティー担当就任。
2021年 2月オリンピック延期により失職。
2021年 5月に外資系ホテルのカントリーマネジャーに採用され、9カ月にビジネスホテル3軒を開業。
2022年 IT業界に転職。
著書に『専業主婦が就職するまでにやっておくべき8つのこと』
『ハーバード、イェール、プリンストン大学に合格した娘は、どう育てられたか』
『人生、はもっと、自分で決めていい』。
キャリア再構築を目指す人々のための講座も開催している。
■井口 恵
株式会社Kanatta 代表取締役社長
2010年横浜国立大学経営学部を卒業、同年にKPMG あずさ監査法人に入所。
3年間の監査業務を経て2013年にLVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン・ジャパン株式会社にアナリストとして入社。
その後2016年に独立し、株式会社Kanattaを創業。
男性が8－9割のドローン、宇宙業界で女性限定コミュニティであるドローンジョプラス、コスモ女子を運営している。
2024年にはコスモ女子が女性コミュニティとして日本で初めて人工衛星の打ち上げに成功し、同年にForbes JAPAN WOMEN AWARDの個人部門にてパイオニア賞を受賞。
【株式会社Kanattaについて】
株式会社Kanattaは、テクノロジーを活用した成長産業において、女性が挑戦するきっかけをつくり、ジェンダー平等の実現に貢献することを目指し2016年に設立。
女性がライフステージの変化にとらわれることなく挑戦し続けられる環境を整え、業界全体の発展に寄与する人材を増やし続けることで
「女性の力で熱狂をつくり、世界を変える」ことがミッションです。
主な事業・コミュニティ
■ドローンジョプラス
ドローンの魅力を社会に発信する女性のコミュニティ「ドローンジョプラス」には、現在、全国で約100名の女性ドローンパイロットが在籍。
産業ドローンや空撮、ドローンを活用したプログラミング教育など、幅広い分野で活躍し、男性が9割を占めると言われるドローン業界において、さまざまなメディアに取り上げられています。
■コスモ女子
「宇宙を趣味に、宇宙を仕事に」をテーマに2020年に発足。
コスモ女子は、2024年8月、女性中心のコミュニティとして日本で初めて人工衛星の打ち上げに成功。
将来、宇宙業界で活躍する人材を育成するため、専門家から学ぶ勉強会を毎月開催するとともに、宇宙関連企業との共同プロジェクトを推進しています。
■SES事業
フリーランスのITエンジニアを目指す方向けに、就業支援を行っています。
「ブランクがあって不安」「異業種から挑戦したい」そんな方も大歓迎です。
実際に、同じ状況から活躍している方がたくさんいます。