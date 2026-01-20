【知財AI】リーガルテック社、企業の技術データから“事業機会”を発見する分析AIを提供

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（東京都港区：代表取締役社長 平井 智之）は、企業が保有する技術データや特許情報を統合し、新規事業機会や技術応用領域をAIが提示する「事業機会探索AI」を提供開始した。本取り組みは、特許・技術分析基盤「MyTokkyo.Ai」を軸に、発明創出基盤「IPGenius」、技術文書共有基盤「リーガルテックVDR」と連携し、技術資産からの新規事業創出を支援するものである。技術起点の事業開発を高度化し、企業の成長機会拡大を目指す。

背景

技術開発の高度化と市場変化の加速に伴い、企業は新規事業の探索において「自社技術のどこに活用可能性があるのか」を迅速に把握することが求められている。しかし、研究成果・過去の特許・技術文書・社内部門に散在するアイデアなど、必要なデータが分断されており、事業部門がそれらを十分に活用できていない状況が続いている。

また、新規事業開発は経験や属人的判断に依存することが多く、技術の応用可能性を客観的に分析する仕組みが不足している。こうした課題に対し、リーガルテック社は技術データ・特許情報を統合して解析し、技術起点での事業機会発見を支援するAIの提供を開始する。

発表内容

リーガルテック社は、MyTokkyo.Aiによる技術・特許分析機能を拡張し、自社技術が活用できる応用分野や新規事業領域をAIが提示する「事業機会探索AI」を提供する。本機能は以下の三つのプロダクトと連携する。

・MyTokkyo.Ai（分析フェーズ）

競合技術・市場技術の俯瞰分析、自社技術との相関解析、新規応用領域の抽出を実施する。

・IPGenius（創出フェーズ）

技術文書や研究ノートの解析から、事業化につながる技術要素を発見する。

・リーガルテックVDR（共有フェーズ）

新規事業検討資料を安全に共有し、事業部・研究部・経営層での検討を促進する。

サービス／機能の主な特徴

自社技術の応用可能性を可視化（MyTokkyo.Ai）

・技術領域ごとの競争環境分析

・類似技術との比較による応用範囲の特定

・技術・特許データのクラスタリング

・技術の強み・弱みの整理

新規事業領域の抽出

・市場変化が生まれている領域の特定

・技術の組み合わせによる価値創出点の発見

・技術領域間の相関による新規用途の提示

部門横断検討のための共有基盤（VDR）

・技術資料・事業検討資料の安全共有

・アクセス管理・ログ管理

・事業部・知財・R&D間のレビュー統合

想定利用シーンと導入効果

・新規事業の初期検討段階での技術整理

・自社技術の強みを生かした新市場参入

・研究成果の事業化可能性評価

・技術ポートフォリオの見直し

・経営層向けの技術提示資料作成

導入により、技術に基づく事業検討が高速化され、研究成果の価値化や新規事業領域への展開が促進される。企業の技術資産を成長機会に転換する仕組みが整う。

事業インパクト

技術起点の新規事業創出は多くの産業で重要テーマとなっており、事業機会探索AIは既存顧客の利用範囲拡大に寄与する。発明創出・技術分析・文書共有の三製品を横断して利用することで、顧客企業内でのデータ蓄積が進み、分析精度の向上や継続的な利用価値が期待される。中期的には、技術系企業の事業開発領域での利用拡大が事業成長につながる見込みである。

今後の展開

リーガルテック社は、事業機会探索AIの解析モデルを強化し、業界別の技術トレンドや市場特性に応じたテンプレートを提供する。また、研究開発DXや事業企画領域との連携機能を拡張し、技術起点での事業創造プロセスの高度化を進める方針である。

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：

・発明創出プラットフォーム「IPGenius」

・特許・技術分析プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」

・技術情報共有データルーム「リーガルテックVDR」