タグ・ホイヤー、コレクション初のスプリットセコンド「タグ・ホイヤー カレラスプリットセコンドクロノグラフ」を発表

タグ・ホイヤー カレラという境界を打ち破り続ける高級時計コレクションにふさわしく、新作「タグ・ホイヤー カレラ スプリットセコンド クロノグラフ」には、メゾンが誇る傑出したヘリテージと、最先端のアヴァンギャルドなウォッチメイキングが絶妙に融合しています。

LVMHウォッチウィーク、イタリア、ミラノ - 2026年1月19日 - スイスの高級時計ブランドのタグ・ホイヤーは、アヴァンギャルドなウォッチコレクションに加わる最新作「タグ・ホイヤー カレラ スプリットセコンド クロノグラフ」とともに、重要な1年をスタートさせます。

タグ・ホイヤー カレラ コレクション初のラトラパンテ（スプリットセコンド）複雑機構搭載モデルとなる新作は、目を見張る最先端のデザインと歴史的なヘリテージがいかにして共存し得るかを体現する、タグ・ホイヤーにとって極めて重要な節目を刻むモデルです。

アイコンを格上げ

今年で166年目を迎え、1860年の創業以来3世紀にわたりクロノグラフを極め続けてきたタグ・ホイヤー。その黄金期に誕生したのが、タグ・ホイヤー カレラです。

一族経営の伝統を受け継ぐホイヤー家4代目、ジャック・ホイヤーのリーダーシップのもと、タグ・ホイヤー カレラは1963年にデビューを果たします。それは、若きジャックが当時のスイス時計製造界における既成概念を打ち破り、現代的なアプローチを導入した結晶でもあります。

「カレラ」という名前は、伝説的なメキシコの公道レース「カレラ・パナメリカーナ・メヒコ」に由来します。その着想の背景には、ジャック・ホイヤーが、メキシコを代表するレーシングドライバー兄弟、ペドロ・ロドリゲスとリカルド・ロドリゲスの両親によって語られた、レースにまつわる数々の逸話との出会いがありました。死と常に隣り合わせの極限状況のなかで、卓越した勇気と技量をもって成し遂げられた数々の偉業は、若きジャックに強烈な印象を残し、「カレラ」という名を時計に冠する決定的なインスピレーションとなったのです。

すっきりとした高い視認性を備えたデザイン、風防の直下に配置された防水性の向上と目盛り表示を可能にする革新的なテンションリング、そしてシャープなラグが印象づけるシグネチャーシルエット。こうして確立された初代カレラのデザインコードは、数十年の時を経た現在に至るまで、現代の最新モデルへと脈々と受け継がれています。

新時代のカレラ

2023年に、グラスボックスデザインとしてリニューアルされ、39 mm、42 mm、そして2026に41 mmのケース径の登場によってデザインを一新させたタグ・ホイヤー カレラ コレクションは高い評価を獲得しました。この成功を受け、カレラが体現する感性は、新たな高級時計の解釈へとつながる確固たる基盤を築いています。

今回発表された「タグ・ホイヤー カレラ スプリットセコンド クロノグラフ」では、まったく新しい42 mmのグレード5チタン製ケースを採用し、タグ・ホイヤーのインハウス デザインチームによって設計されました。このケースは、シグネチャーであるシャープなラグや卓越した視認性といったカレラの本質を守りながら、モデルを新たな次元へと導いています。

クロノグラフを作動させるのが、リューズの両側にある優れた操作感の2つのプッシュボタン。さらに、ケースバンドとエレガントに一体化した9時位置のプッシュボタンが、スプリットセコンド機構を起動させます。グラスボックスもより洗練され、ケースとの完璧な一体感を印象づけながら、ダイヤルとリホートをいっそう大きく見せる効果を生み出しています。

タキメーターと1/5秒目盛りが配されたフランジは、風防の輪郭に沿って湾曲し、視差誤差を最小限に抑える一方、半透明のサファイアクリスタルダイヤルにより、ムーブメントの卓越した仕上げを視覚的に堪能することできます。加えて、タグ・ホイヤーの高級時計製造における「透明性」を体現するため、サブダイヤルをメインダイヤルと同一素材で個々に作り上げることで、奥行きをいっそう高めています。

サファイアケースバックは、ムーブメントをあらゆる角度から鑑賞できるよう設計されており、「タグ・ホイヤー モナコ スプリットセコンド クロノグラフ」で実現された、ムーブメントの浮遊感を強調するデザインコードを踏襲しています。

卓越したサヴォアフェール

ムーブメントさえもが芸術品の域に達している今回の新作。搭載されているのは、ヴォーシェ・マニュファクチュール・フルリエ社との戦略的協業のもと、「タグ・ホイヤー モナコ スプリットセコンド クロノグラフ」のキャリバーTH81-00を発展させた新バリエーション、TH81-01です。

5Hzの高振動数による高いクロノグラフ精度、週末を挟んでも動作を維持する約65時間のパワーリザーブ、そして5年間の保証。これらを備えたムーブメントは、タグ・ホイヤーの最高基準に準拠し、オーナーに確かな信頼と安心を提供します。

タグ・ホイヤー ラボでの厳格な検査をクリアしたムーブメントは、耐久性と精度の高さを証明しているだけでなく、スイス時計製造技術の究極を象徴する存在にもなっています。

キャリバーTH81-01を構成する350を超える部品は、ネジを含む多くの部品に対するブラックポリッシュ仕上げや、複数の部品へのアングラージュ（面取り）加工など、10種類以上の装飾技法が施されています。考え得る限りの手間と時間を惜しまず、細部に至るまで完璧な職人技によって仕上げられています。その頂点に位置するのが、グラテ技法を用いて一つひとつ手作業で施される、シグネチャーのチェッカーフラッグ モチーフ。タグ・ホイヤーの最高峰ムーブメントであることを示す象徴です。

さらに注目すべき要素が、ムーブメントのローターです。タグ・ホイヤーのシールドロゴを想起させるシルエットによってブランドのアイデンティティが強調され、広範囲にわたって施された手作業による仕上げが、外周に施されたハンドペイントのグラデーションラインによって一層際立ちます。キャリバー製作に注がれた比類なきサヴォアフェールを、視覚的にも強く印象づけています。



＜タグ・ホイヤー カレラ スプリットセコンド クロノグラフ＞

https://www.tagheuer.com/CDD2180.FT8120.html

CDD2180.FT8120 / 22,286,000円（税込予価）/ 2026年6月発売予定

自動巻 / サファイアダイヤル / グレード5チタン製ケース / ケース径 42 mm / 30ｍ防水 / ブラックラバーストラップ



