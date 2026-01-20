よりアクティブで快適なポイント体験へ！使いやすさを追求し、「Vポイントアプリ」をリニューアル

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）は、2026年1月19日（月）より、V会員の皆さまにVポイントアプリをさらに使いやすく、お得に楽しんでいただくために、Vポイントアプリのリニューアルを行いました。

CCCMKHDは、スマートフォン一つでVポイントが貯まる・使える「Vポイントアプリ」（https://web.tsite.jp/app/official/tpointappli/）を推進しています。「Vポイントアプリ」には、提示するとVポイントが利用できる「モバイルVカード」をはじめ、ポイントがお得に貯まる「Vカードクーポン」、提示回数と獲得ポイント数によって特典がもらえる「Vランク」など、多様なサービスを提供しています。

新たなVポイントアプリでは、ユーザーが必要な情報や操作に直感的にアクセスできるよう、画面構成を刷新しました。Vポイントの提示回数や獲得数に応じて特典がもらえる「Vランク」は、ランクに応じたカラーがホーム画面に表示され、自身のステータスをひと目で確認できます。また、「支払う」メニューを新設し、モバイルVカードの提示から決済までを一画面で完結できるようにしたことで、日常のお会計をよりスムーズに行えます。さらに、ホーム画面内の情報配置を変更し、各サービスの内容を直感的に想起しやすい構成とすることで、ユーザーが目的の機能へとスムーズにアクセスできるようになりました。

＜Vポイントアプリリニューアル 概要＞

（1）「Vランク」を瞬時に色で把握できるデザインに

これまでのホーム画面では「今月のVランク」表示に従い、ユーザーは現在のランクをご確認いただけましたが、今後は「Vランク」に合わせたカラーでホーム画面のトップを彩り、Vポイントアプリを開くたびにひと目で「Vランク」の状態をご確認いただけるようになります。Vポイントアプリを好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」や「キャラクターVポイントカード」をご利用いただいているユーザーも同様にランクが色で表示されます。

左から「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」

Vランク「ゴールド」の「Vキセカエ」イメージ

（2）ホーム画面の構成変更による、操作性・視認性の向上

ホーム画面の構成を見直し、より直感的で使いやすいデザインへ刷新しました。サービス利用時に「V会員番号をすぐに確認したい」といったお客さまの声が多く寄せられていたことを受け、最上部に「V会員番号」への導線を新たに設置しています。これにより、従来は画面下部までスクロールする必要があったV会員番号を、Vポイントアプリを開くことで即座に確認できるようにしています。

また、ホーム画面上には注目のキャンペーン情報を表示し、アプリを起動するたびにお得な情報が自然と目に入る設計としました。さらに、「貯める・使う」のエリアを設け、Vポイントに関連するサービスを用途別に整理。あわせて、各コンテンツのラベル・アイコンを分かりやすく表現することで、サービス内容を直感的に想起しやすくし、目的の機能へスムーズにアクセスできるよう利便性を向上させています。

「貯める」イメージ

（3）「支払う」メニューにより、スムーズなVポイント提示・決済が可能に

Vポイントをご利用のお客さまは、店頭でのお会計時にVポイントアプリ内「モバイルVカード」をご提示いただくことで、ショッピングポイントが貯まります。さらに、三井住友カードでお支払いいただくと、決済ポイントが加算され、Vポイントをよりお得に貯めることができます。

このたび、「支払う」ページを新設し、モバイルVカードの提示に加え、スマートフォンでのタッチ決済に対応しているSMBCグループの『Olive』『三井住友カード』および『Apple Pay』または『Google Pay』、Vポイントをチャージして決済を行うことができる『VポイントPay』『Vマネー』、コード決済に対応している『PayPay』といった各種決済手段を集約しました。これにより、ポイント提示から決済までの操作を一画面で完結でき、よりスムーズで利便性の高いお買い物体験を提供いたします。

「支払う」メニューイメージ（iPhone）

CCCMKHDは、Vポイントアプリを通じて、各種機能やサービスの利便性・品質をより一層向上させ、お客さまの多様なニーズに沿ったサービスの提供に取り組んでまいります。

＜Vポイントアプリ 概要＞

（1）アプリダウンロード

・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/t-site/id468976361

・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ccc.Tsite

（2）Vポイントアプリ登録手順

・STEP1：Vポイントカードを用意（Vポイントカードをお持ちでない方は新規登録できます）

・STEP2：ログイン方法を選択（V会員番号を入力／Yahoo! JAPAN IDでログイン）

・STEP3：電話をかけて本人認証で登録完了（入力操作や会話の必要はありません）

（3）主な機能

・モバイルVカード（Vポイントが貯まる・使える、Vランクの確認、Vマネーの決済ができる）

・店舗検索（Vポイント提携先のお店を探すことができる）

・Vカードクーポン（Vポイントがお得に貯まるクーポンを配信）

・Vスタンプ（貯めたスタンプで豪華賞品やお得な特典に応募ができる）

・Vランク（称号に応じてさまざまな特典がもらえる）

・Vキセカエ（モバイルVカードを好きなデザインに着せかえできる）

・マイページ（保有Vポイント数やストア限定Vポイント、Vマネー残高等の確認ができる）

・各種キャンペーン情報