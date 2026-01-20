カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCC」）は、TTC LIFESTYLE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山下和樹）が運営する「京都 蔦屋書店」をリニューアルし、渋谷（東京・SHIBUYA TSUTAYA）、大阪（大阪・TSUTAYA EBISUBASHI）に次ぐ3店舗目の、日本を代表するIPエンタメコンテンツが集まる「IP書店」として『京都 IP書店』を2026年4月28日（火）にオープンいたします。

「京都 蔦屋書店」は『アートと文化の「伝統と最先端」が共振し、その価値を高め合うような場を創る』をコンセプトに、2023年10月にオープンいたしました。歴史に裏打ちされた伝統とカッティングエッジなカルチャーを幅広く提案することを目指し、現代アート、建築、ポップカルチャーなどのアート関連書籍から、京都らしい手仕事によるモノづくりの美しさが感じられる工芸品、文具まで幅広いアートに触れることができます。

今回のリニューアルでは、アートをテーマとした「京都 蔦屋書店」のさらなる進化を目指し、ポップカルチャーの発信拠点として、日本を代表する多種多様なIPコンテンツのオリジナルグッズを中心に展開する「IP書店」の3号店目となる『京都 IP書店』を、京都高島屋S.C.［T8］の６階フロアにオープンいたします。京都は、数多くのアニメ・ゲーム制作会社や、芸術大学・クリエイターが集う、日本有数の“IP文化の聖地”です。長年にわたり多彩な創造性を育んできたこの街に、IPを切り口とした新たな文化体験を提供する場をつくることで、京都ならではのクリエイティブシーンをさらに盛り上げていきます。

『京都 IP書店』の特徴

マンガ・アニメ・ゲーム・VTuberなど、日本を代表する多彩なIPコンテンツとコラボレーションし、京都らしい「和」を感じられるオリジナル商品を多数取り揃えます。外国人観光客も魅了する多彩なIPコンテンツを通じて、日本独自の伝統と世界に誇る日本の最先端ポップカルチャーが融合したユニークな体験と京都の魅力を満喫できます。さらに、京都の若手クリエイターとの協業を積極的に進め、オリジナル商品をともに開発することで、若手アーティストの発掘・活躍の場を目指してまいります。

『京都 IP書店』で展開するIPエンタメコンテンツやコラボレーションの詳細に関しては、今後随時発表してまいります。

IP書店とは

「IP書店」は、2024年4月に「好きなもので、世界をつくれ。」をテーマにリニューアルオープンした「SHIBUYA TSUTAYA」の6階に1号店（SHIBUYA TSUTAYA IP書店：東京都渋谷区宇田川町21-6 QFRONT B2F-8F SHIBUYA TSUTAYA 6F https://shibuyatsutaya.tsite.jp/ip-shoten/）を、2024年12月には、大阪・戎橋の中心地に位置する「TSUTAYA」の大阪における旗艦店「TSUTAYA EBISUBASHI」の地下1階に2号店（TSUTAYA EBISUBASHI 大阪IP書店：大阪府 大阪市中央区道頓堀1-8-19 TSUTAYA EBISUBASHI B1F http://tsutaya.jp/osaka_ip-shoten/ ）を出店しています。

「IP書店」は主に、毎月更新する「POP UP SHOP」、提案型コーナー「IP100」、大型企画展を展示する「ギャラリー」の３つのエリアから構成され、グッズ・コミックなどを中心として販売しています。販売商品の多くが「IP書店」プロデュースによる「IP書店オリジナル限定商品」であり、ここでしか購入・体験できないIPコンテンツを幅広く展開し、コアファンから海外の方まで、幅広いお客さまに支持をいただいています。

＜京都 IP書店 店舗情報＞

・営業時間：8:30～21:00 ※店休日は京都高島屋S.C.に準じます

・住所：〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東入二丁目御旅町35

京都高島屋S.C.［T8］6階 京都 蔦屋書店内

・オープン日：2026年4月28日（火）

・アクセス：阪急電車 阪急京都線京都河原町駅下車、地下にて直結

京阪電車 京阪祇園四条駅下車 徒歩5分

・京都 IP書店 公式URL：準備中