【広島建設】柏市末広町の国道6号沿いに新拠点「広島建設 柏末広町ビル」が完成
注文住宅および大型建築物の施工・不動産開発を手掛ける、広島建設株式会社(本社：千葉県柏市、代表取締役：島田秀貴)は、2026年1月、千葉県柏市末広町の国道6号沿いに、自社設計施工による新拠点「広島建設 柏末広町ビル」が竣工したことをお知らせいたします。
本ビルは当社の大型建築部門が手掛け、内装は“木質化”をコンセプトとした最新のオフィスビルです。1968年に柏駅前で創業した当社にとって、創業の地からわずか250mほどの場所に位置する本ビルは、さらなる事業拡大に向けた新拠点となります。これに伴い、人員増加への対応と業務効率化のため、柏市豊四季の本社から一部部署が移転いたします。
「広島建設 柏末広町ビル」外観
■ 「広島建設 柏末広町ビル」について
本ビルは、交通の大動脈である国道6号沿いに位置し、機能性とデザイン性を兼ね備えたオフィスビルです。
1. “木質化”のコンセプトによる心地よい空間
鉄筋コンクリート造（RC造）でありながら、内装やデザインに「木」のぬくもりを取り入れた“木質化”のコンセプトを採用。2階の来客用フロアや6階の大ホールには天然木を採用しました。
社員一人ひとりが落ち着いて業務に取り組めるオフィス環境を整え、来訪されるお客様を温かく迎え入れる空間を実現しました。
2. 多目的な利用が可能な「大ホール」
最上階の6階には、最大250名を収容できる大ホールを設置。社内の大規模会議や研修だけでなく、多目的な活用を目指してまいります。
3. 各フロア構成
1階：駐車スペース（利便性を確保）
2階：来客用フロア（開放的な接客スペース）
3～5階：オフィスフロア（機能的なワークスペース）
6階：大ホール（最大250名の収容可能）
エントランス
エレベーターホール
2階 来客用フロア
6階 大ホール
■ 部署移転について
本ビルの完成に伴い、人員の増加と業務効率化を目的に、現在柏市豊四季の本社に勤務している一部の部署が2026年2月下旬以降、移転いたします。
※ご注意事項：今回の部署移転に伴う「本社所在地（柏市豊四季）」の変更はございません。一部機能は引き続き豊四季拠点にて継続いたします。
外観（昼）
外観（夜）
■施設概要
施設名称 ：広島建設 柏末広町ビル
所在地 ：〒277-0842 千葉県柏市末広町15番11号
代表番号 ：04-7143-1110
敷地面積 ：581.96平方メートル
延床面積 ：2,783平方メートル
工期 ：2024年2月～2026年1月
構造・規模 ：鉄筋コンクリート造 6階建て
企画・設計・施工：広島建設株式会社
国道6号沿いに位置する、広島建設 柏末広町ビル
アクセスマップ
■広島建設株式会社について
本社所在地 ： 〒277-0863 千葉県柏市豊四季1004番地
創業 ： 1968年8月
代表者 ： 代表取締役 島田 秀貴
事業内容 ： 「セナリオハウス」「東京ノイエ」ブランドの注文住宅事業、
大型建築事業、分譲住宅・不動産開発事業、リフォーム・リノベーション事業 等
WEB サイト ： https://www.hirosima.co.jp/