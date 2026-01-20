越境ECモール「ZenPlus」と「ZenLuxe」、越境EC一元管理システム「RDX」との連携を開始

ZenGroup株式会社

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（所在地：大阪府大阪市）が運営する越境ECモール「ZenPlus」と、ラグジュアリーブランド専門越境ECモール「ZenLuxe」は、株式会社RDX（本社：東京都八王子市、代表：鈴木 裕太）が提供する越境EC一元管理システム「RDX」との連携を開始しました。

今回の連携により、複数販路を運用する出店者は在庫数と商品情報を一元管理・自動同期し、越境販売の運用効率を高めながら海外販売チャネルの拡大を目指すことができます。

■「RDX」連携の背景

「ZenPlus」と「ZenLuxe」は、出店者に代わって翻訳やカスタマーサポート、国際決済・海外発送など、煩雑な海外販売を担う越境ECモールです。出店者は外国語を使用せず、国内取引のような感覚で海外へ商品を販売できます。

初期費用・月額費用は無料で、販売時に販売価格の10％を手数料としてお支払いいただく成果報酬型のため、低リスクで越境販売を始められます。こうした手軽さから、出店店舗数は拡大を続け、2026年1月現在、約5,000店舗が出店しています。

また、2025年3月には、「ZenPlus」における中古ブランド品の購入ニーズの高まりを背景に、ラグジュアリーブランド品に特化した越境ECモール「ZenLuxe」を開設しました。

複数のECプラットフォームを運用する事業者にとって、在庫数や価格などの商品情報をチャネルごとに更新する作業は運用負荷が高く、更新遅れによる機会損失や誤差の要因になる可能性があります。

今回、商品データの一元管理や同期を支援する「RDX」と連携することで、複数チャネル運用に伴う更新負荷を軽減し、出店者の海外販路拡大を後押しします。

■連携内容

RDXは、管理画面から商品タイトル・価格変更・出品・削除・公開／非公開などの情報を一括で操作可能です。また、在庫数の更新情報に加え、商品タイトル、価格、説明文などの更新情報を連携先へ自動同期できます。

本連携により、「ZenPlus」および「ZenLuxe」の出店者は在庫数と在庫連動の商品情報の更新漏れや反映遅れを抑え、複数チャネル運用の負荷軽減と販売機会の最大化につなげます。

■「RDX×ZenPlus・ZenLuxe」連携開始記念セミナー

国内市場の競争激化を受け、重要性を増す「越境EC」。一方で、言語や物流、集客に悩む事業者も少なくありません。本セミナーでは、一元管理システム「RDX」と越境ECモール「ZenPlus」の連携を記念し、最新トレンドや需要の高い台湾・香港市場でのSNS戦略を徹底解説します。

【開催概要】

開催日時：2026年2月4日（水）14:00～15:10

参加費：無料

参加方法：オンライン配信（Zoomウェビナー）にて開催します。

インターネットに接続できるパソコンやスマートフォンなどの端末と、必要に応じてイヤホンなどをご用意ください。なお、マイクやカメラのご用意がなくても問題ございません。

主催：ZenGroup株式会社・株式会社RDX

【タイムライン】

14:00～14:05 オープニング

14:05～14:30 英語・スペイン語・繁体字圏のトレンドを徹底解説！

14:30～15:00 SNSを活用した台湾・香港へのアプローチについて

15:00～15:10 質疑応答

【ウェビナー詳細・お申込み】

https://lp.zen.one/rdx-zg-webinar

■RDXについて

「RDX」は、モールの自動出品、商品データの一括編集や自動同期などを支援するサービスです。楽天市場、ラクマ、メルカリShops、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BASE、eBay、Shopifyなどの複数のモールに対応し、導入店舗数は800以上です。

【株式会社RDX 会社概要】

会社名：株式会社RDX

設立：2022年11月

代表者：鈴木 裕太

住所：東京都八王子市元横山町2-1-8 403室

URL：https://www.rdxjapan.com/

■越境ECモール「ZenPlus」および「ZenLuxe」について

ZenGroup株式会社は「世界の越境EC販売額20％を日本に」をビジョンに掲げ、19言語対応で日本の企業・ブランドの越境ECをワンストップで支援しています。会員数は300万人を超え、950万点以上の商品を世界175の国・地域のユーザーへ発送しています。

今後も、日本の商品をシンプルに海外ユーザーへ届ける仕組みづくりに邁進してまいります。

【越境ECモール「ZenPlus」とは】

日本の商品を世界に届ける越境ECモールです。上場企業から小規模事業者まで、約5,000店舗が出店しています。商品情報の翻訳や多言語でのカスタマーサポート、国際決済・配送までZenPlusが一括対応します。初期費用・月額費用は無料で、販売時のみ販売価格の10％を手数料としてお支払いいただく成果報酬型のため、出店者は国内販売と同じ感覚で越境販売を始められます。

・ZenPlusサービスページ：https://zen.one/zenplus

【ラグジュアリーブランド専門越境ECモール「ZenLuxe」とは】

中古品を中心としたラグジュアリーブランド品を専門に取り扱う越境ECモールです。ZenPlusの仕組みを活用し、翻訳やカスタマーサポート、国際決済・配送、プロモーションまで当社が対応します。海外送料は出店者の追加負担なく完全無料とし、AI真贋鑑定サービス「Entrupy」による真贋鑑定も実施。購入のハードルを下げつつ、出店者の販路拡大を支援します。

・ZenLuxeサービスページ：https://zenluxe.jp/en/

■会社概要

会社名：ZenGroup株式会社

設立：2014年4月

代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金：80,000,000円

URL：https://zen.group/