株式会社くるくるやっほー CHIBAビジコン2025にて千葉県知事賞（ちば起業家優秀賞）を受賞

千葉県銚子市で“農業をエンターテインメント化する”を掲げる株式会社くるくるやっほー（所在地：千葉県銚子市、代表取締役：坂尾英彦）は、千葉県が主催する「CHIBAビジコン2025（第11回ちば起業家ビジネスプラン・コンペティション）」の最終プレゼンにおいて、審査員と来場者の投票の結果、千葉県知事賞（ちば起業家優秀賞）ならびに、CHIBAビジコンサポーター賞としてkyodokogei賞（株式会社協同工芸社 様）、TENT幕張賞（TENT幕張（ステップチェンジ株式会社）様）、一緒にがんばりま賞 （平山建設株式会社 様）の３つの賞を受賞しましたことをお知らせいたします。

なお、今回受賞しました事業の今後につきましては、弊社公式HP、SNS等で随時ご案内してまいります。

公式サイト：https://www.hennerymarket.com/

公式Instgram：https://www.instagram.com/hidehikosakao/

発表したビジネスプランについて

ビジネスプラン名

農業革命 !!一つも捨てない農業で千葉から世界へ！

事業概要

千葉県は全国２位のとうもろこし産地ですが、昨今、異常気象による規格外とうもろこしの増加が深刻化しています。しかし、収穫期間の短さと劣化の早さから加工が追いつかず、廃棄が課題となっています。一方、都市部では農とのつながりの希薄化がWell-being低下を招いています。

本事業では、これら生産現場と消費者の課題を同時に解決する「消費者参加型の規格外とうもろこし蒸留酒製造体験」です。種まき～収穫・一次加工・蒸留（県内蒸留所OEM）までを一貫体験してもらい、参加費・協賛金・副産物（冷凍コーン・蒸留酒）販売で収益化することを企図しています。

このような仕組みにより、長期保存可能な蒸留酒によりフードロスを削減できるだけではなく、商品への愛着を育むことで「プロシューマー」を増やしていくことを目指します。

また、同モデルを県内の他のとうもろこし生産者へ横展開することで、県全体の規格外品の削減および、「Made in CHIBA」の蒸留酒を県の特産品とすることを目指します。

代表 坂尾英彦より

この度の受賞を大変嬉しく思っております。

昨今の気候変動の影響により、これまでと同じように生産すること自体が難しくなり、規格外品も増えています。だからこそ、従来の“作る→流す→売る”だけのやり方では限界があり、作ったものすべてに価値を吹き込み、最後まで売り切る仕組みを地域で持つことが重要だと考えています。

そして、その仕組みは生産者だけで完結するものではなく、消費者とともに作り上げ、応援が循環する形にしていくことが、これからの農業に必要な更新だと思っています。今回のビジネスモデルは、その実現に向けた一つの答えになり得ると感じています。

今回のイベントでの弊社の受賞内容

CHIBAビジコン2025 開催概要

- 千葉県知事賞 ちば起業家優秀賞- ちばビジコンサポーター賞- - kyodokogei 賞（株式会社協同工芸社 様）- - TENT幕張 賞（TENT幕張（ステップチェンジ株式会社）様）- - 一緒にがんばりま 賞 （平山建設株式会社 様）

イベント名：ちば起業家大交流会（CHIBAビジコン2025 最終審査）

日時：2026年1月19日（月）10:00～16:00

公式サイト：https://i-hivechiba.com/compe

会場：幕張メッセ 国際会議場2F

主催者：千葉県

企画・運営：ちば起業家応援事業実行委員会

会社概要

所在地：千葉県銚子市猿田町958

代表取締役：坂尾英彦

設立：2024年10月

事業内容：農産物の生産・加工／農業体験・食育体験の開催及び運営ほか

URL：https://www.hennerymarket.com

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社くるくるやっほー

担当：坂尾英彦

MAIL：047kyu@gmail.com

【坂尾英彦（さかお・ひでひこ）】

千葉県銚子市の12代続く農家の長男。一度は農業を離れクラブDJ、輸入業、ネット販売など他業種を経験する。5年前から自社ブランドのアフロコーン、アフロきゃべつの他、銚子の地域企業（銚子電鉄、山十商店）とのコラボ商品の販売。農業体験の受入、古民家の宿、地元食材を使ったレストランの経営、市内で10,000人規模の音楽フェスを主催、小学校での農業体験実施、コワーキングスペースの運営、銚子ワーケーション協議会PR事業などを担い、農業×観光をきっかけに、銚子の2拠点居住や関係人口増加を目指す。

株式会社くるくるやっほー 代表取締役／銚子アグリツーリズム推進協議会 会長