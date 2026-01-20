いつも頑張る自分のために“ご自愛バレンタイン”「クラフトボス 沼るショコララテ」「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」が期間限定発売

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、いつも頑張る自分のために“ご自愛バレンタイン”をテーマに「クラフトボス 沼るショコララテ」「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」、を１月２７日（火）より発売します。

〈「クラフトボス 沼るショコララテ」について〉

甘いもの欲が高まるバレンタインにぴったりな、クラフトボスラテ比１.５倍のぜいたくな甘さが特長です。甘さ・厚みのあるミルクチョコフレーバーと大人な味わいのビターチョコフレーバーをブレンドすることで豊かで複雑なチョコレート味を実現しました。

パッケージでは、正面に「沼るショコラ」というネーミングを大きく配し、バレンタインの季節に思う存分甘いものを楽しめることを表現しました。「沼る」とは、何かに夢中になって抜け出せないことを指し、推し活などの文脈で普及した言葉で、今では幅広い世代に拡大しています。本商品の、ハマるおいしさと背徳感を表しています。

〈「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」について〉

個性の異なる3種類のエスプレッソをブレンドし、コク深いのに雑味が少ない味わいのコーヒーを使用しました。また、ミルキーなショコラとビターなショコラの2つのフレーバーをブレンドすることで、複層的でぜいたくな味わいを実現しました。パッケージでは、とろけるチョコソースや２色のダブルショコラのシズルをあしらい、“大人のご自愛”というテーマに合わせて、ぜいたくさを表現しました。

●おすすめアレンジレシピ

今回、「クラフトボス 沼るショコララテ」と「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」を使って作れる、バレンタインにぴったりなご褒美アレンジレシピを紹介します。チョコレート風味の２品の組み合わせで、思う存分チョコレート欲を満たすラテに“沼って”みてはいかがでしょうか。

「にゃんこのメルティーショコラ」

〈材料〉

・クラフトボス 沼るショコラ １４０ml

・割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ ３４ml（１杯分）

・板チョコ 適量

・生クリーム 適量

・チョコペン（茶色、ピンク）適量

〈作り方〉

１.耐熱カップにチョコレートを入れ、６００Ｗの電子レンジで１分半温めた「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」、「クラフトボス 沼るショコララテ」を入れる。

２.ドリンクの上にホイップを盛り付け、平らにする。

３.チョコレートで耳を付け、チョコペンでネコの顔を描いたら完成。

「ストロベリーダブルショコラ」

〈材料〉

・クラフトボス 沼るショコラ １４０ml

・割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ ３４ml（１杯分）

・生クリーム 適量

・ストロベリーソース 適量

・チョコクッキー 適量

〈作り方〉

１.耐熱カップに「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」、「クラフトボス 沼るショコララテ」を入れ、６００Ｗの電子レンジで１分半温める。

２.ホイップを盛り付け、ストロベリーソースをかける。

３.砕いたチョコクッキーを乗せたら完成。

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

クラフトボス 沼るショコララテ

５００mlペットボトル・２５０円

割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ

３４０mlペットボトル・３６８円

２４本・１月２７日（火）

▼発売地域 全国

▼「クラフトボス」ホームページ

http://suntory.jp/craftboss/

▼「割るだけクラフトボスカフェ」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/boss/warudake/

