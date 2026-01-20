タイミー、熊本県 玉名市・玉名商工会議所・玉名市商工会と包括連携協定を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、熊本県 玉名市（市長：藏原 隆浩）、玉名商工会議所（会頭：山田 邦男）、玉名市商工会（会長：池田 武）と包括連携協定を締結しました。

熊本県玉名市は、有明海に面した豊かな干拓地や菊池川の恵みを受け、農業・商工業・観光業がバランスよく発展してきた地域です。特に、全国的な知名度を誇る「玉名ラーメン」をはじめとする食文化や、歴史ある玉名温泉などの観光資源、さらに高品質なイチゴやトマトなどの園芸農業が盛んです。

しかし、少子高齢化という社会構造の変化は、地域の誇るべき産業にも影響を及ぼしています。特に農繁期の収穫現場や宿泊施設におけるおもてなしの担い手など、地域経済の核となる現場において、多様な人材の確保がこれまで以上に重要となっています。伝統ある食文化や観光資源の魅力を次世代へ繋ぎ、地域の賑わいを絶やさないための仕組みづくりが、今まさに求められています。

そこでこの度、スキマバイトサービス「タイミー」を活用した雇用創出と、柔軟な働き手の確保による地域産業の持続的な発展を目指し、当社と玉名市、玉名商工会議所、玉名市商工会は連携協定を締結いたしました。本協定に基づき、農業、観光業、そして玉名ラーメンに代表される飲食業を中心に、市内事業者の皆様が安定して事業を継続できるよう、人材マッチングの面から強力に支援いたします。

取り組みの内容

本連携協定では、当社と玉名市、玉名商工会議所、玉名市商工会が連携しながら、事業者および働き手に対して様々なサポートを行います。

タイミーと地方自治体との連携について

- 市内事業者において不足する人材の確保- 市内での多様な働き方の推進- その他地域の活性化に関わること

当社はこれまで35道府県・70自治体と連携協定を締結しており、今回の玉名市との連携は35道府県・71自治体目となります（※）。

※：タイミーの過去自治体連携に関するお知らせ一覧：https://spotwork.timee.co.jp/local-government

会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所；https://spotwork.timee.co.jp/