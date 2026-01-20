エスコン、ESG投資指数「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に初選定

株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）は、ESG（環境・社会・ガバナンス）に関するマネジメントや取組等について、優れた対応を行っている日本企業を対象とした指数「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に初選定されましたのでお知らせいたします。

今回の選定は、当社の「長期ビジョン2030」において、「サステナビリティ経営」を持続的成長の実現のための「事業戦略」と並ぶ両輪の一つとして掲げ、環境や地域社会に貢献すべく事業を推進してきた結果であると受け止めております。今後も引き続き、持続可能な社会の実現と当社の持続的成長の両立を目指し、取り組んでまいります。

FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index について

FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Indexは、日本において環境・社会・ガバナンス（ESG）の優れた対応を行っている企業のパフォーマンスを反映しており、公的年金事業を運営する年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）をはじめ、企業のESGへの取組に注目する世界中の投資家に投資の判断基準として活用されています。

＜FTSE公式サイト＞https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/blossom-japan

