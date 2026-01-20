いちご よこすかポートマーケット「横須賀朝市」（1月24日、25日開催）JAMSTEC海洋地球研究船「みらい」退役記念イベント同時開催！

いちご株式会社

いちご よこすかポートマーケット（神奈川県横須賀市新港町6）では、観光コンテンツとして 高い魅力を持つ「よこすか野菜」や「海の幸」などの地場産品を活用し、地場産品の認知度向上 とともに地域の魅力を発信する場として、毎月「横須賀朝市 Morning Market」を開催しております。

1月の横須賀朝市は、1月24日（土）、25日（日）に開催予定です。会場となる、いちご よこすかポートマーケットの屋外スペースには、よこすか野菜や海の幸の販売をはじめ、こだわりのグルメや雑貨など、約40ブースが並び、横須賀の朝を彩ります。

また今回は、横須賀市および国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）主催による、海洋地球研究船「みらい」の退役記念イベントが同時開催されます。

1月25日（日）には、横須賀新港ふ頭にて「みらい」の一般公開が予定されており、これにあわせて、いちご よこすかポートマーケット内にも、JAMSTECのパネル展示や映像上映の実施とスタンプラリー会場の設置（10時～16時）をいたします。

当日は横須賀朝市の開催時間を14時まで延長しますので、海洋地球研究船「みらい」退役記念イベントとあわせて、横須賀朝市をお楽しみください。

海洋地球研究船「みらい」

■ 海洋地球研究船「みらい」退役記念イベントについて

横須賀市に本部を置く国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）が保有する海洋地球研究船「みらい」の退役を記念し、１月25日 日曜日、横須賀新港ふ頭で船舶一般公開を行います。「みらい」は、 日本初の原子力船「むつ」がその前身で、世界最大級の海洋観測船です。氷の多い海域や荒天でも安全に航行できる高度な設備を有し、北極をはじめ世界中の海を調査してきましたが、2025年12月、28年間で地球58周分の航海を重ね、その任務を終えました。「みらい」を間近でご覧いただける最後の機会となります。ぜひ、退役記念イベントへお越しいただき、「みらい」の歩みと成果に触れてください！

イベントの詳細はこちらから

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0830/event/miraitaieki20260124_25.html

■ 1月横須賀朝市開催情報

いちご よこすかポートマーケットで「横須賀朝市 Morning Market」毎月開催中！

【今後の横須賀朝市開催スケジュール（予定）9:00-12:00】

2026年 2月14日（土）、15日（日）

3月28日（土）、29日（日）

■ いちご よこすかポートマーケット

いちご よこすかポートマーケットは、シティサポートよこすかが、2019年にPPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）として運営事業者選定に向けた公募を行い、いちご株式会社を代表者とするコンソーシアムが選定されたプロジェクトにより生まれ変わった商業施設です。

旧よこすかポートマーケットの既存建物を活用し、「三浦半島フードエクスペリエンス」をコンセプトに、2022年10月に新たに「いちご よこすかポートマーケット」としてリニューアルオープンいたしました。農業、漁業、畜産業から料理、サービス、食空間、マルシェ、食育、さらには環境問題から社会貢献まで、「食」を中心にしたあらゆる体験を含む「フードエクスペリエンス」をコンセプトに、横須賀・三浦半島を代表する「食の発信拠点」を目指しています。

住 所：神奈川県横須賀市新港町6

アクセス：京急線横須賀中央駅 徒歩11分

JR横須賀駅または、汐留バス停より

横須賀中央 / 三笠循環バス「ポートマーケット前」下車すぐ

営業時間：10:00-19:00

公式ホームページや公式SNSアカウントにて、いちご よこすかポートマーケットの最新情報を公開しております。

公式HP https://yokosukaport-market.com

公式Instagram https://www.instagram.com/yokosukaport_mkt

今後も、観光で来られる皆さま・地元の皆さまの双方に喜んでいただける豊富な食のコンテンツを取り揃え、横須賀市およびシティサポートよこすか様をはじめテナントの皆さまとともに、

横須賀・三浦半島らしい「食の魅力」を発信してまいります。

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご よこすかポートマーケット 046-823-1015