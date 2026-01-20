2026年度 JALグループ路線便数計画（国内）を決定

日本航空株式会社

2026年1月20日

JALグループは、2026年度の路線便数計画（国内）を決定しました。なお、国際線の路線便数計画については、決定次第お知らせします。

➢ 大阪（伊丹）＝札幌（新千歳）線の一部便(*1)にて、ファーストクラスを設定・販売します。

旺盛な需要にお応えするため、大阪（伊丹）＝札幌（新千歳）線において新たに「JALファース

ストクラスサービス」を開始し、機内での快適性をさらに高めます。2026年1月21日(水)に販売

開始予定です。

(*1)ファーストクラス座席が装着された機材での運航時に限ります。機材の詳細はWebサイト(https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/)をご確認ください。

新千歳空港 ダイヤモンド・プレミアラウンジ

➢ 沖縄方面路線の機材大型化とファーストクラス設定便を拡大します。

東京（羽田）＝石垣線、宮古線については、ボーイング787-8型機による大型化を昨年に続き実

施します。2026年度はその対象期間を7月17日（金）～8月31日（月）に拡大します。これによ

り、当該路線のファーストクラス設定期間も拡大し、夏休みシーズンにより多くのお客さまによ

り快適な移動空間をご提供します。

➢ 夏季期間において、5路線を期間増便します。

帰省やレジャー需要が集中する夏季期間において、以下の路線を期間増便します。

JALグループは、エアバスA350-900型機に加え、今後新たに導入するボーイング737-8型機やエアバスA321neo型機など、最高の快適性と最新の環境性能を兼ね備えた航空機の導入を進めてまいります。

またファーストクラス設定路線の拡大とサービス刷新に取り組み、お客さまの快適性向上とサステナブルな未来を実現してまいります。 これからの時代にふさわしい、新しい搭乗体験にぜひご期待ください。

以上

別添資料

● 以下の計画とスケジュールは関係当局への申請と認可を前提としております。予約システムへの反映

は、順次実施します。

● 運航日の詳細につきましてはJAL Webサイトをご確認ください。

「運航開始・再開／季節運航／増便／減便」：

https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/route/plan/operation.html

【増便】

【減便】