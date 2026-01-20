株式会社コレックホールディングス

株式会社コレックホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役：栗林憲介）の取締役副社長グループCFOである西崎祐喜は、2026年1月25日（日）開催の個人投資家向け参加型IRセミナー「Kabu Berry Lab」に登壇します。

当日は、コレックグループの事業紹介や直近の業績ハイライト、今後の経営方針についての説明を予定しています。後半では、質疑応答の時間も設けておりますので、ぜひご参加ください。

■開催概要

■Kabu Berryについて

「みんなで楽しく株の話題でおしゃべりをする会」として、2006年より活動を開始。20代から60代以上と幅広い年齢層の方々が参加しています。

■株式会社コレックホールディングス＜会社概要＞

当社グループは、「情報コミュニケーションに感性と体温を。」をパーパスとして掲げ、より良い情報やサービスを正しく、わかりやすく、必要な人に届けることで、誰もがよりよい未来と出会える社会を目指しております。

所在地 ： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目32番４号

設立 ： 2010年3月11日

資本金 ： 53,982,344円（2025年11月1日時点）

代表者名 ： 代表取締役 栗林 憲介

事業内容 ： エネルギー事業、アウトソーシング事業、メディアプラットフォーム事業





