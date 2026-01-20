日本のオーガニックコットン市場における需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポートを発行したと発表した。当該レポートは、「日本のオーガニックコットン市場」を対象とし、タイプ別（長繊維綿、短繊維綿、中繊維綿、超長繊維綿、その他）、品質別（スーピマ、アップランド、ギザ、その他）、用途別（アパレル、包装、その他）に市場をセグメンテーションし、市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）を提供する内容である。本レポートは、日本のオーガニックコットン市場に関する予測評価を提示するとともに、成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本のオーガニックコットン市場概要
日本のオーガニックコットン分野は、合成農薬や化学肥料を使用せずに栽培される、持続可能で環境配慮型の綿花に重点を置いている。これらは真正性および環境上の利点を担保するため、第三者認証基準によって認証される場合が多い。日本におけるオーガニックコットンは主に輸入品であり、倫理的に調達された低環境負荷製品に対する消費者需要の高まりを背景に、アパレル、寝具、その他の繊維製品に使用されている。同市場は、環境意識の向上、サプライチェーンの透明化、EC流通の拡大により急速に拡大しており、今後10年間にわたり力強い成長が予測されている。また、オーガニックコットンの栽培および認証の取り組みは、従来型の綿花生産と比較して環境負荷の低減や生態系の健全化にも寄与するものである。
Surveyreportsの専門家チームは日本のオーガニックコットン市場に関する調査を分析し、2025年における同市場規模が3億5,790万米ドルであったことを明らかにした。さらに、日本のオーガニックコットン市場は、2035年末までに8億5,660万米ドルの収益に達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約9.9％で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のオーガニックコットン市場分析によれば、同市場規模は、持続可能かつ倫理的な製品に対する需要の拡大、グリーンファッション小売の拡張、環境意識の高まりおよびサステナブル繊維に対する需要増加、ならびにEコマースおよびデジタル小売チャネルの成長を背景として拡大すると見込まれている。日本のオーガニックコットン市場における主な参入企業としては、ダイワボウ株式会社、TAL Apparel Ltd.、瀧定名古屋株式会社、倉敷紡績株式会社、ハシマ株式会社、株式会社ヤギ、イオントップバリュ株式会社、スタイレム瀧定大阪株式会社、トレードワークス株式会社、無印良品（MUJI）、Nike Japan CSC、KUME、グンゼ株式会社、IKEUCHI ORGANIC株式会社、Prairie Dog Co Ltd.などが挙げられる。
目次
● 日本のオーガニックコットン市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本のオーガニックコットン市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、品質別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
