【建設業界向けAI活用】安全ルール・施工手順の改訂を動画で統一周知。WriteVideo「建設向け画像パック」を提供開始
株式会社Xは、AIナレーション付き動画生成サービス「WriteVideo」において、建設現場の安全教育・施工周知で頻出するテーマ向けに「建設向け画像パック」の提供を開始します。
建設現場の周知は、元請・一次・協力会社、入場者の入れ替わり、現場条件の変化により更新が多く、口頭中心だと改訂点が揃いにくい課題があります。本パックは、WriteVideo内「画像パック」から定番画像を選んで挿入できる形で、画像準備を前提にしない周知動画運用を支えます。
サービスHP：https://www.writevideo.ai/
無料オンラインセミナー（申込・予約）：https://www.writevideo.ai/seminar
■背景：現場の「更新情報」を、関係者全員に同じ内容で渡すのが難しい
建設現場では、現場条件や施工計画の変更、協力会社の入れ替わり、使用する資材・工法の変更などにより、ルールや手順が更新される場面が珍しくありません。加えて、建設業では2024年4月1日以降、時間外労働の上限規制（罰則付き）が適用されており、限られた時間の中で教育・周知を回す必要も増しています。
一方で、紙の通達や朝礼での口頭説明に依存すると、次の問題が起きやすくなります。
・元請・下請・協力会社まで含めて、全員に同じ内容が行き渡りにくい
・改訂点の解釈が担当者や現場で分かれ、運用が揃わない
・ベテランの経験に依存して、教育が属人化しやすい（属人化＝「特定の人の頭の中や経験」に手順が寄り、他の人に同じ品質で引き継げない状態）
こうした中で、建設分野ではすでに「新規入場者教育」を動画化して運用する流れが生まれています。
■WriteVideoでできること：既存資料を“そのまま”周知動画にし、URLで配布する
WriteVideoは、文章入力または資料アップロードをもとに、読み上げ音声（AIナレーション）付きの説明動画を作成するクラウドサービスです。
「AIナレーション」＝入力した文章をもとに、機械が音声として読み上げる機能です。人が都度録音する前提を置かないため、改訂が入ったときに音声を撮り直す作業を挟まずに更新しやすくなります。
「テンプレート」＝画面のレイアウト（見出し位置、文字サイズ、配色、図の配置）を一定の型として適用する仕組みです。現場・案件が変わっても見た目を揃えやすく、資料のばらつきを抑える用途で使います。
作成した動画はURLで共有でき、スマートフォンやタブレットで再生できます（アプリの個別配布や重いファイル送付を前提にしない運用が可能です）。
■建設現場での想定活用例
ここでいう「KYT」は「危険予知活動（危険予知トレーニング）」の略で、作業に潜む危険要因を事前に洗い出し、対策を揃える活動を指します。現場朝礼や安全ミーティングで使われることが多い用語です。
・現場ごとの安全ルール、KYTのポイントを動画マニュアル化
・新工法・新材料の施工手順（改訂点だけでも可）を動画で共有
・重機操作、足場、開口部、高所作業など、注意点を「見せて」説明
・元請-協力会社向けの入場時教育（新規入場者教育）を動画化し、現場間で揃える
「新規入場者教育」＝その現場に初めて入る作業者へ、現場ルールや危険箇所、緊急時対応などを説明する教育のことです（現場運用として広く行われています）
■建設向け画像パックとは
WriteVideo編集画面の「画像パック」から利用する取り込み画像の集合です。
・PPE（保護具）、危険箇所、立入禁止、重機周辺、足場、開口部、高所作業、指差呼称など、頻出テーマに合わせて整理しています。
