KCSセンター八戸院（青森県八戸市） オープニングイベント第二弾開催

株式会社ネット（本社：岡山県倉敷市）は、昨年12月5日に開店した青森県初となるフランチャイズ店舗「KCSセンター八戸院」（所在地：青森県八戸市）が、2026年1月25日（日）よりオープニングイベント第二弾を開催することをお知らせいたします。

■オープンの背景

KCSセンターは、独自の姿勢調整技術およびそれを担う技術者への教育に注力し、標準化したサービスを全国に提供してまいりました。

近年、全国的な健康意識の高まりとともに、青森県においても継続的な姿勢ケアへのニーズが増加しており、このたび八戸市に新たな拠点を開設する運びとなりました。

■KCSセンター八戸院

KCSセンター八戸院では、KCS理論に基づいた検査・分析を通じて、一人ひとりの身体の状態を可視化し、無理や無駄のない適切な施術計画と健康支援をご提供いたします。

また、年齢や性別、生活スタイルを問わず、地域のみなさまが安心して通える環境づくりを重視し、丁寧なヒアリングと一人ひとりに寄り添う継続的なサポートを行ってまいります。

グランドオープンを記念して開催された昨年12月5・6日のオープニングイベントは盛況のうちに終了しました。2026年には初回イベントに参加できなかった方へのフォローや新たなお客様との出会いのために、1月25日（日）より第二弾のオープニングイベントを行います。みなさまぜひともご参加ください。

なお、KCSセンター八戸院は、今年からより一層、青森県を中心に積極的に活動してまいります。今後の展開にもぜひご注目ください。

URL：https://www.kcs-center.com/kcs-center/tohoku/kcs-center_hachinoheinin

■フランチャイズ本部より

佐々木 桐恵 オーナー

弊社は、腰痛・肩こり・膝の痛みなどの原因となる姿勢のゆがみを直す姿勢改善専門フランチャイズチェーンの本部です。フランチャイズ事業、教育事業、広報事業を軸に事業を展開し、2026年6月で設立35年を迎えます。

まだ見ぬ人に手が届くまで。KCSセンターフランチャイズ本部では、各地域で志を同じくするパートナーとともに、KCSセンターのサービスを広く社会に浸透させることを目指しています。

KCSセンター八戸院が、地域のみなさまに信頼される存在として根づき、青森の姿勢と健康を支える拠点となることを期待しております。

■新店舗概要

店舗名：KCSセンター八戸院

所在地：〒039-1103 青森県八戸市長苗代2-20-1 オフィス長苗代1-A号室

開店日：2025年12月5日

オーナー：佐々木 桐恵

運営形態：フランチャイズ

URL：https://www.kcs-center.com/kcs-center/tohoku/kcs-center_hachinoheinin

■KCSセンターについて

KCSセンターは、２年以上の専門教育を修了した施術者が、姿勢科学およびロボット工学に基づく理論的なテクニックを用いて、肩こり・腰痛・膝痛等の原因となる姿勢を調整する全国チェーンです（2026年1月現在：全国84店舗）。

URL：https://www.kcs-center.com/

■関連団体リンク

一般財団法人 姿勢科学研究機構 姿勢セラピスト専門学院

URL：https://www.a-pt.info/

instagram：https://www.instagram.com/academy_of_postural_therapist_/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ネット

FC事業部

TEL：086-435-2204

E-mail：fc@netcorporation.jp

URL：https://netcorporation.co.jp/